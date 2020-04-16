Ольга Кузнечевских в прямом эфире назвала ТВВИКУ одним из серьезных очагов коронавируса среди курсантов. Редакция сайта 72.RU поинтересовалась у тюменских военных прокуроров, не ведут ли они проверку по факту заражения курсантов.

В Тюмени несколько курсантов ТВВИКУ заразились коронавирусом

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