Коронавирус

Новости Тюмени 72.ruНовости Тюмени 72.ruВ Тюмени несколько курсантов ТВВИКУ заразились коронавирусом

Ольга Кузнечевских в прямом эфире назвала ТВВИКУ одним из серьезных очагов коронавируса среди курсантов. Редакция сайта 72.RU поинтересовалась у тюменских военных прокуроров, не ведут ли они проверку по факту заражения курсантов.
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Два новых очага коронавируса выявили эпидемиологи в Тюменской области

NashGorod.ru16:00

Очаг заражения коронавирусом зарегистрирован в военном училище в Тюмени

ТАСС07:38

В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом

РИА Новости08:30

В тюменском ТВВИКУ возник серьезный очаг заболевания коронавирусом

Вслух.Ру08:28

В Тюменской области выявили еще два очага заражения COVID-19

Тюменская линия08:05

Топ-5 главных новостей Тюменской области за 16 апреля

Тюменская область сегодня12:59

В Тюменской области — два новых очага заболевания коронавирусом

Новости Тюмени 72.ru07:50
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Кино

В сети появилась новая информация о возможном сиквеле «Гарри Поттера»

RT на русском вчера в 07:23
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Недвижимость

Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%

"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
Газета.Ru 14:25
2,2K
Армия и оружие

Сдавшиеся в Сирии боевики обучались на американской военной базе

ИА Красная Весна вчера в 22:25
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Общество

Китай ответил на обвинения СМИ в распространении коронавируса

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь заявил, что нет никаких научных доказательств того, что новый коронавирус "утек" из лаборатории в Ухане, пишет РИА Новости.
Sputnik Кыргызстан 06:24
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Общество

Жителей Киева попросили не открывать окна из-за задымлённости

Киевский городской совет призвал жителей Киева не открывать окна в связи с высокой задымлённостью, вызванной пожарами в чернобыльской зоне отчуждения и в Житомирской области.
RT на русском 16:23
Общество

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
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Происшествия

На складе Большого театра обнаружили тело мужчины

На складе Большого театра обнаружили тело мужчины со следами насильственной смерти, сообщил источник РБК в правоохранительных органах.
РБК 15:45
11
Общество

Минобороны сообщило о заразившихся коронавирусом военнослужащих

В Минобороны заявили, что военнослужащие в Тюменском высшем военном инженерном командном училище заразились коронавирусом.
Профиль 10:44
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Шоу-бизнес

Джонни Депп завел аккаунт в инстаграме

Inc-news.ru 15:57
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Фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию официально отменен

Vprognoze.ru 16:11
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Кино

Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
2,3K
Общество

Шведская принцесса устроилась на работу в больницу

Принцесса София решила помочь медикам, которые сражаются с коронавирусом, и получила работу в больнице.
НТВ 14:35
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Армия и оружие

США обвинили Россию в опасном перехвате своего самолета

Российский Су-35 перехватил американский патрульный самолет P-8A Poseidon над Средиземным морем, проведя «опасное» сближение, говорится в пресс-релизе шестого флота ВМС США.
Известия вчера в 18:52
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Экономика

Силуанов оценил общий объем антикризисной поддержки экономики

Общий объем фискальной поддержки российской экономики в условиях борьбы с коронавирусом и снижения цен на нефть составит более 6,5% ВВП, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
РБК 14:02
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Общество

В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

РИА Новости 16:29
Энергетика

Москва и Эр-Рияд заявили о приверженности новой сделке ОПЕК+

Стороны в совместном заявлении отметили, что Москва и Эр-Рияд «провели большую работу с целью достижения исторического соглашения со странами ОПЕК+ и рядом других производителей о стабилизации рынка нефти».
RT на русском 16:10
2
Общество

С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше

С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям.
Life.ru вчера в 17:40
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Политика

Путин перенес проведение парада Победы

РИА Новости 13:11
2K
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Российская газета 08:11
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Общество

ФНС России предложила внести доходы каждой семьи в специальный реестр

Замглавы ФНС отметил, что "жизнь сегодня показала, особенно последние месяцы, что у нас нет нормального объективного счетного понятия семьи, домохозяйства".
Интерфакс 13:51
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
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Экономика

Министр экономического развития исключил повторение дефолта 1998 года

Министр экономического развития Максим Решетников отрицает даже минимальную вероятность дефолта в России, подобного случившемуся в 1998 г. «Нет», – ответил он на вопрос в передаче «Познер» на «Первом канале» (цитата по ТАСС).
Ведомости 13:46
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Экономика

Кредиторы решили запустить взыскание 49% акций «Русского стандарта»

Швейцарский инвестиционный фонд Pala Assets бывшего совладельца «Мечела» Владимира Йориха, собравший больше 25% облигаций компании Russian Standard Ltd, объявил о намерении обратить взыскание на 49% акций банка «Русский стандарт» Рустама Тарико, говорится в заявлении Pala Assets, поступившем в РБК.
РБК 11:11
2
Политика

Путин и Си Цзиньпин созвонились

Lenta.ru 10:20
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Экономика

Торговые сети стали утилизировать больше продуктов в период пандемии

Ритейлеры не успевают реализовать товары, закупленные в марте в период ажиотажного спроса.
Пятый канал 14 апреля в 19:32
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Здоровье

Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России

Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что пик коронавируса в России придется на начало лета.
Газета.Ru 14:11
3,3K
Общество

В какие муниципалитеты Тверской области могут ограничить въезд

С просьбами ограничить въезд на территорию муниципалитетов обратились руководители ЗАТО «Озёрный» и ЗАТО «Солнечный».
Tverlife 15:19
Общество

Историк моды Александр Васильев сдал отрицательный тест на коронавирус

Ведущий телепрограммы «Модный приговор» Александр Васильев, ранее на этой неделе доставленный в больницу в Коммунарке, рассказал об отрицательном тесте на коронавирус нового типа.
Известия 15:02
2
Общество

Глава Пятигорска ушел в отставку из-за ситуации с коронавирусом

Глава Пятигорска Андрей Скрипник ушел в отставку из-за ситуации с коронавирусом, сообщил в своем Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
РБК 14:55
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Политика

Президент Путин сегодня выступит с новым обращением

Президент России Владимир Путин после 15 часов по Москве выступит с обращением. Оно будет оглашено перед совещанием с правительством.
Все новости (Нижний Тагил) вчера в 06:02
3,6K
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