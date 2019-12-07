Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Тюмени один человек погиб из-за хлопка газа в жилом доме

Хлопок газовоздушной смеси произошел в четырехэтажэном жилом доме в Тюмени, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
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Китай выделит субсидии на производство автомобилей Tesla в Шанхае

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РФ готова до конца 2019 года продлить договор СНВ-3 без дополнительных условий, сообщил российский лидер Владимир Путин.
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Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете

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На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, созванном президентом Владимиром Зеленским, был утвержден сценарий реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
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Праворульные автомобили теряют популярность даже на Дальнем Востоке

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В городе Биробиджане в Еврейской автономной области произошел пожар в торгово-развлекательном центре «Гигант», сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
РИА Новости 18:20
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Певец Николай Басков рассказал о реакции Софии Ротару на скандал, который разразился после того, как певица заявила о намерении возобновить выступления в России.
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В Китае родились первые в мире гибриды обезьян и свиней.
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Напомним, в сентябре Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Украина намерена согласиться на новый кредит размером около $5 млрд от МВФ.
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«Аталанта» одержала волевую победу над «Вероной»

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Во время переговоров президента России Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко погас свет.
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Министерство просвещения направило в Минтруд предложение о повышении зарплат учителям.
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В РФ стартовали продажи нового смартфона Vivo V17.
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Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил оперативно провести служебную проверку в областной больнице, где больным якобы дают просроченные лекарства и повторно используют одноразовые расходные материалы.
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В Пентагоне назвали условие для выделения военной помощи Украине

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что при принятии решения о выделении военной помощи Украине администрация Соединённых Штатов будет учитывать, ведётся ли в этой стране борьба с коррупцией.
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Президент ЦСКА посоветовал главе департамента судейства РФС уволиться

Президент ЦСКА Евгений Гинер после выездного матча 19-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:1) подверг жесткой критике главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.
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