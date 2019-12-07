Происшествия
РИА НовостиВ Тюмени один человек погиб из-за хлопка газа в жилом доме
Хлопок газовоздушной смеси произошел в четырехэтажэном жилом доме в Тюмени, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
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Авто
Китай выделит субсидии на производство автомобилей Tesla в Шанхае
Кино
Дейенерис встречает Рождество, Пересильд переживает. Кино недели
Эмилия Кларк ищет любовь в комедии "Рождество на двоих". Эдди Редмэйн и Фелисити Джонс летают на воздушном шаре в поисках научных открытий.
Политика
Россия готова продлить СНВ-3 без дополнительных условий, заявил Путин
РФ готова до конца 2019 года продлить договор СНВ-3 без дополнительных условий, сообщил российский лидер Владимир Путин.
Культура
Amazon Prime купил сериал «Содержанки»
Политика
Демократы выпустили доклад с обоснованием процедуры импичмента Трампа
Демократы комитета по судебным делам палаты представителей выпустили в субботу доклад, обосновывающий их намерение вынести импичмент президенту Дональду Трампу.
Шоу-бизнес
Елена Летучая отпраздновала свой день рождения на Мальдивах
Телеведущая Елена Летучая отпраздновала свой 41-й день рождения в компании супруга Юрия Анашенкова на Мальдивах.
Футбол
Хет-трик Месси помог «Барселоне» обыграть «Мальорку»
Армия и оружие
Катар учит террористов ПНС Ливии, пытаясь установить свое господство на Ближнем Востоке
С 2011 года Катар влияет на политику Египта, Ливии, Сирии, Саудовской Аравии и Судана.
Биатлон
Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Политика
СНБО Украины принял сценарий реинтеграции Донбасса
На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, созванном президентом Владимиром Зеленским, был утвержден сценарий реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
Авто
Праворульные автомобили теряют популярность даже на Дальнем Востоке
Происшествия
В Биробиджане загорелся торговый центр
В городе Биробиджане в Еврейской автономной области произошел пожар в торгово-развлекательном центре «Гигант», сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.
Политика
Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
Музыка
Басков рассказал о реакции Ротару на травлю из-за концертов в России
Певец Николай Басков рассказал о реакции Софии Ротару на скандал, который разразился после того, как певица заявила о намерении возобновить выступления в России.
Наука
В Китае родились гибриды обезьян и свиней
В Китае родились первые в мире гибриды обезьян и свиней.
Политика
МВФ предоставит Украине кредит на $5,5 млрд
Напомним, в сентябре Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Украина намерена согласиться на новый кредит размером около $5 млрд от МВФ.
Футбол
«Аталанта» одержала волевую победу над «Вероной»
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской снова получила травму
Политика
На переговорах Путина и Лукашенко погас свет
Во время переговоров президента России Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко погас свет.
Общество
Минпросвещения предложило увеличить зарплаты учителям
Министерство просвещения направило в Минтруд предложение о повышении зарплат учителям.
Гаджеты
В РФ стартовали продажи смартфона Vivo V17 c подарком в виде Y91C
В РФ стартовали продажи нового смартфона Vivo V17.
Футбол
FARE осудила газету Corriere dello Sport в разжигании расизма
На первой полосе номера Corriere dello Sport, который вышел в четверг, изображены темнокожие игроки "Интера" и "Ромы" Ромелу Лукаку и Крис Смоллинг соответственно и помещен заголовок Black Friday (чёрная пятница).
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Здоровье
Глава Сахалина поручил провести проверку в областной больнице
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил оперативно провести служебную проверку в областной больнице, где больным якобы дают просроченные лекарства и повторно используют одноразовые расходные материалы.
Политика
В Пентагоне назвали условие для выделения военной помощи Украине
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что при принятии решения о выделении военной помощи Украине администрация Соединённых Штатов будет учитывать, ведётся ли в этой стране борьба с коррупцией.
Футбол
Президент ЦСКА посоветовал главе департамента судейства РФС уволиться
Президент ЦСКА Евгений Гинер после выездного матча 19-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:1) подверг жесткой критике главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Гаджеты
Intel возобновит производство старого процессора Pentium G3420
Точнее стало известно о возможном возобновлении производства старого процессора. Снятого с серийного производства еще в 2015 году.