Хлопок газовоздушной смеси произошел в четырехэтажэном жилом доме в Тюмени, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

В Тюмени один человек погиб из-за хлопка газа в жилом доме

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