Общество
NashGorod.ruТюменских медиков премировали за работу в карантине
Люди работали в противочумных костюмах, в специальных масках и очках, чтобы не возникло возможности заражения. Так же, как и пациенты центра, медики находились в помещении круглосуточно, без возможности выйти на улицу.
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Общество
Фруде Берг обвинил норвежские спецслужбы в своих злоключениях в России
Норвежец Фруде Берг, которого в России осудили за шпионаж, заявил, что его подставили норвежские спецслужбы.
Авто
Новый Chery Tiggo 7 Pro добрался до России
Авто
В 2019 году российский завод Haval выпустил 6 тысяч автомобилей
Российское предприятие китайского бренда Haval выпустило около 6000 автомобилей за прошлый год.
Футбол
Брат Погба: Поль хочет покинуть «Манчестер Юнайтед»
Матиас Погба, брат полузащитника английского "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, поделился мнением о будущем полузащитника "красных дьяволов", передает Goal.
Гаджеты
Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro подешевели еще сильнее
Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro подешевели еще сильнее и предлагаются по цене 129 и 171 долларов соответственно за версии с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.
Политика
В бундестаге выступили против развёртывания войск на границе с Россией
"Положить конец" поддержке учений Депутаты бундестага от Левой партии убеждены, что размещение войск в рамках DEFENDER-Europe 20 наносит вред системе коллективной безопасности в Европе, нарушает дух основополагающего акта Россия — НАТО, а также противоречит всем усилиям по ослаблению напряжённости и формированию доверия.
Хоккей
Овечкин силовым приемом выкинул соперника на скамейку запасных
Овечкин на правах капитана попытался завести свою команду и мощным силовым приемом вынес Нэйта Шмидта с площадки – бывший защитник "Вашингтона" в прямом смысле слова перелетел через бортик и грохнулся на скамейку запасных.
Политика
Кудрин рассказал про приход во власть «питерцев»
Президент России Владимир Путин привел во власть свою команду петербуржцев - сильных передовых специалистами в своих сферах.
Футбол
Торбинский рассказал, какие клубы проявляли к нему интерес
35-летний российский футболист Дмитрий Торбинский назвал клубы, которые по ходу его карьеры проявляли к нему интерес.
Политика
Сурков освобожден от должности помощника президента
Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента, указ опубликовали на официальном сайте главы государства.
Энергетика
Литва в последней инстанции проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд
Литва в последней инстанции - Верховном суде Швеции - проиграла дело о финансовых претензиях к российской компании "Газпром" в размере €1,4 млрд.
Политика
США призвали Россию вывести войска с Восточной Украины
Выступая в Совбезе ООН, американский дипломат Черит Норман Шале призвала власти РФ вывести все военные подразделения с Восточной Украины и Крыма, а также придерживаться своих обязательств по минским договоренностям.
Армия и оружие
ЦПВС: сирийские боевики используют оружие США против турецких военных
Переданное силами США оружие используется боевиками против турецких военных в Сирии, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
Происшествия
ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Экономика
Россия сократила вложения в госбумаги США до $9,9 млрд
Ранее стало известно, что в ноябре 2019 года вложения России в госбумаги США достигли $11,4 млрд.
Игры
Шутер Project Nova во вселенной EVE Online начнут делать с нуля
Шоу-бизнес
Ирина Шейк поделилась пикантным снимком в новинке от Intimissimi
В комментариях фолловеры пишут, - несмотря на то, что на фото нет обнажённых частей тела - всё равно Шейк выглядит невероятно пикантно и нежно.
Происшествия
Бывший министр здравоохранения Омской области найден мертвым
Общество
Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию
Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.
Наука
Новая «зеленая» технология генерирует электричество «из воздуха»
Новая экологически чистая технология, названная Air-gen, представляет собой пневматический генератор с электропроводящими белковыми нанопроволоками, произведенными микробом Geobacter.
Космос
Американский грузовой корабль Cygnus стартовал к МКС
Накануне Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщило, что запуск ракеты-носителя Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus к МКС перенесен еще на сутки из-за непогоды.
Биатлон
Логинов пропустит сингл-микст на ЧМ в Антхольце
Новоиспеченный чемпион мира по биатлону из России Александр Логинов не примет участие в сингл-миксте на первенстве в итальянском Антхольце, утверждает «Спoрт-Экcпресс».
Наука
Жирные горшки рассказали археологам о рационе древних людей
Группа археологов еще в 1970 — 1980-е проводила раскопки в Приамурье (стоянки нижнего Амура относятся к осиповской культуре, а среднего — к грохотовской).
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин «национальной катастрофой»
Главы патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов, комментируя в ходе пресс-конференции в пресс-центре НСН своё высказывание о гражданских браках, отметил, что мужчины перестали быть главой семьи и стали «национальной катастрофой».
Политика
Россия запросила срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату
Ранее в ООН сообщили, что главе российской делегации на сессии комиссии по разоружению, начальнику отдела МИД РФ по вопросам многостороннего разоружения Константину Воронцову не была выдана вовремя виза США, пишет ТАСС.
Общество
Сергей Шнуров посвятил стихотворение «черному небу» в Красноярске
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1949 года
В Москве 18 февраля побит температурный рекорд 1949 года, сообщает Гидрометцентр.
Армия и оружие
ПНС Ливии прекратило переговоры в Женеве после обстрела Триполи
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии объявило о приостановке своего участия в переговорах по военным вопросам в Женеве.
Спорт
Sony запускает глобальные испытания для обладателей PS4
Sony объявила о старте первого глобального события «Праздник для игроков на PlayStation», в рамках которого сообщество должно достигнуть трёх целей.