Здоровье
REGNUMВ Тюмени студентку с коронавирусом вылечили и выписали из больницы
Из Тюменской инфекционной больницы выписали вылеченную от нового коронавируса студентку Тюменского индустриального университета, гражданку Китая. Об этом сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
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Единоборства
Азербайджанский борец стал чемпионом Европы
Азербайджанский борец греко-римского стиля Санан Сулейманов (77 килограммов) завоевал золотую медаль чемпионата Европы по борьбе, который проходит в Риме (Италия), сообщает Sputnik Азербайджан.
Гаджеты
Новые беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds+ звучат вдвое дольше
Galaxy Buds+ звучат громче - за счет увеличенного на 40% размера динамиков - и дольше работает от аккумулятора.
Футбол
Васильев выяснит, дошли ли выплаты «Монако» за Головина его школе
Бывший вице-президент и генеральный директор "Монако" Вадим Васильев заявил, что намерен прояснить вопрос солидарных выплат футбольной школе города Калтан, воспитанником которой является полузащитник "Монако" Александр Головин.
Политика
Зеленский анонсировал программу по украинизации молодежи Донбасса
Ранее 11 февраля помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Зеленский искренне хочет урегулировать конфликт в Донбассе, и Киев предпринимает для этого всё необходимое.
Политика
Аббас назвал условия для переговоров с Израилем
Лидер Палестины Махмуд Аббас заявил, что готов немедленно приступить к переговорам с Израилем.
Авто
Обновленный Volkswagen Tiguan проходит зимние тесты
В моторную линейку Volkswagen Tiguan 2021 войдут силовые агрегаты от нового Golf, на которых снижены выбросы СО2.
Общество
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Культура
Ван Дамма и Джеки Чана «перенесли» в Mortal Kombat 11
Например, Скала выступил в роли Кабала, Брюс Ли, конечно, в роли Лю Кана, а Джеки Чан в роли Кун Лао.
Шоу-бизнес
У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребёнок
Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и певец Энрике Иглесиас в третий раз стали родителями. Об этом рассказал брат певца Хулио.
Шоу-бизнес
Пугачева пришла в толстовке и лосинах на кинопремьеру
В последнее время Алла Пугачева нечасто появляется на тусовках. Но премьеру кинофильма "Лед-2" она все же решила посетить.
Политика
СМИ узнали о полувековой слежке ЦРУ за секретной перепиской 120 стран
ЦРУ совместно с разведкой ФРГ на протяжении полувека перехватывало секретные сообщения более чем 120 стран, говорится в расследовании The Washington Post и немецкого телеканала ZDF.
Экономика
ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству
ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору.
Армия и оружие
В Сети появилось видео испытаний фрегата «Адмирал Касатонов»
Минобороны опубликовало уникальные кадры испытаний первого серийного фрегата «Адмирал Касатонов» в Баренцевом море.
Энергетика
В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России
Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.
Футбол
Сын Пеле рассказал о депрессии отца из-за состояния здоровья
Армия и оружие
США обеспокоены маневрами двух российских спутников
Происшествия
Супружескую пару из Калининграда обвинили в госизмене
Семейную пару из Калининграда обвинили в государственной измене в пользу спецслужб Латвии.
Экономика
В России пенсионерам повысили доплату за возраст
В свою очередь Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали, что населению страны, достигшему 80-летнего возраста и более, а также граждане, которым в 2020 году исполнится 80 лет, пенсия будет автоматически повышена на размер фиксированной выплаты.
Политика
На Украине предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Глава украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Киев может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу.
Общество
В Калининграде разгорелся скандал из-за камеры в кабинете гинеколога
Жительница Калининграда Екатерина Серебренникова обратилась в региональный минздрав и прокуратуру из-за того, что в кабинете УЗИ в женской консультации установлена видеокамера.
Культура
Маколей Калкин прокомментировал слухи о педофилии Майкла Джексона
Как известно, Маколей с детства дружил с Майклом Джексоном, проводил с ним много времени и даже стал крестным отцом его дочери Пэрис, с которой поддерживает теплые отношения по сей день.
Армия и оружие
Число пострадавших военных США при ударе Ирана превысило 100 человек
Более 100 военных США получили контузию при обстреле Ираном американских баз в Ираке. До этого стало известно о 64 пострадавших.
Общество
В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира
Происшествия
Дагестанский депутат присвоил землю на почти 270 млн рублей
По версии следствия, в период с 2014 по 2017 годы фигуранты дела путем составления поддельных документов завладели тремя земельными участками общей площадью более 55 тысяч кв.м. и стоимость около 270 млн рублей.
Общество
Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Общество
В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга»
Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.
Наука
«Чудовища доктора Эйнштейна: О черных дырах, больших и малых»
Все большие галактики имеют сверхмассивные черные дыры, но из этого не следует, что все они проявляют активность квазаров.
Общество
Мария Шарапова посетила вечеринку «Оскара» в полупрозрачном платье
Российская теннисистка Мария Шарапова появилась в Лос-Анджелесе на вечеринке, устроенной по случаю церемонии вручения "Оскар".
Политика
Лукашенко обсудил с Путиным публикации российских СМИ о Белоруссии
Лукашенко отметил, что в зарубежных СМИ, в том числе в российских, часто публикуются инсинуации в отношении Белоруссии.