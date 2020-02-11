Из Тюменской инфекционной больницы выписали вылеченную от нового коронавируса студентку Тюменского индустриального университета, гражданку Китая. Об этом сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

В Тюмени студентку с коронавирусом вылечили и выписали из больницы

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