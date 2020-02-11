Здоровье

REGNUMREGNUMВ Тюмени студентку с коронавирусом вылечили и выписали из больницы

Из Тюменской инфекционной больницы выписали вылеченную от нового коронавируса студентку Тюменского индустриального университета, гражданку Китая. Об этом сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
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Врачи выписали студентку в Тюмени, у которой нашли коронавирус

ТАСС06:56

В Тюмени выписана студентка, заразившаяся коронавирусом

Интерфакс06:24

В Тюмени выписали из больницы студентку, у которой нашли коронавирус

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Студентку ТИУ, заболевшую коронавирусом, вылечили и выписали с цветами и шариками

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Из тюменской больницы выписывают студентку, которая была госпитализирована с коронавирусом

ТюменьPROвчера в 23:42
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 17:01, Ашберн
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Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.
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В России пенсионерам повысили доплату за возраст

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Число пострадавших военных США при ударе Ирана превысило 100 человек

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В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира

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Лукашенко обсудил с Путиным публикации российских СМИ о Белоруссии

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