Здоровье
REGNUMВ Тюмени студентку с коронавирусом вылечили и выписали из больницы
Из Тюменской инфекционной больницы выписали вылеченную от нового коронавируса студентку Тюменского индустриального университета, гражданку Китая. Об этом сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
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Гаджеты
Samsung представил смартфон Galaxy S20 в трех разновидностях
Представители Samsung продемонстрировали три разновидности устройства: стандартный Galaxy S20 5G, Galaxy S20 Plus 5G с увеличенным экраном, а также самый большой и продвинутый Galaxy S20 Ultra 5G.
Армия и оружие
Турция заявила о «нейтрализации» еще 51 сирийского военного в Идлибе
В Министерстве обороны Турции сообщили о "нейтрализации" еще 51 сирийского военного в Идлибе.
Экономика
Центробанк продаст правительству акции Сбербанка
Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.
Киберспорт
Valve забанила более 40 тысяч аккаунтов за абуз матчмейкинга в Dota 2
Разработчики Dota 2 заблокировали более 40 тыс. учетных записей за абуз матчмейкинга.
Здоровье
Все школы Нижнего Новгорода с 13 февраля закроют на карантин
Все школы Нижнего Новгорода с 13 февраля будут закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ. Об этом сообщает департамент образования мэрии.
Космос
Ученые выяснили, когда из Солнечной системы исчезнут крупные астероиды
Стоит отметить, что во времена, о которых идет речь в исследовании, Солнечная система в любом случае будет не слишком похожа на ту, какой ее знает человечество.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева вышла в свет в молодежном образе
В кинотеатре «Октябрь» на премьере фильма «Лёд-2» Примадонна появилась в молодёжной одежде.
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль
Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Кино
Новые снимки Федора Добронравова со съемок «Сватов-7» появились в Сети
Известно, что накануне в Белоруссии актерский состав сериала «Сваты» снимали зимние эпизоды седьмого сезона.
Шоу-бизнес
Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери
Американская актриса русско-сербского происхождения Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери Оушен.
Шоу-бизнес
Стас Садальский рассказал, как Тина Канделаки стала звездой
Станислав Садальский прокомментировал слова телеведущей Тины Канделаки о том, что она самостоятельно сделала себя и свою карьеру.
Экономика
В России пенсионерам повысили доплату за возраст
В свою очередь Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали, что населению страны, достигшему 80-летнего возраста и более, а также граждане, которым в 2020 году исполнится 80 лет, пенсия будет автоматически повышена на размер фиксированной выплаты.
Экономика
В Петербурге бизнес может пострадать от налоговой реформы
Эксперты считают, что эффект отмены единого налога на вмененный доход в Петербурге будет драматичным.
Футбол
Умер бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд
Здоровье
В России под наблюдением из-за коронавируса находятся 20 тысяч человек
Под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус в России остаются 20 тысяч человек.
Общество
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Культура
Маколей Калкин прокомментировал слухи о педофилии Майкла Джексона
Как известно, Маколей с детства дружил с Майклом Джексоном, проводил с ним много времени и даже стал крестным отцом его дочери Пэрис, с которой поддерживает теплые отношения по сей день.
Политика
В МИД Украины заявили об отсутствии оснований назначать посла в России
«Нет никаких оснований повышать статус дипломатических отношений путём назначения посла Украины», — приводит Интерфакс сообщение украинского МИД.
Происшествия
В Стамбуле приземлился самолет, пилот которого потерял сознание
Самолет турецкой авиакомпании Pegasus с потерявшим сознание пилотом совершил посадку в аэропорту Сабихи Гекчен Стамбула, сообщает газета Cumhuriyet.
Общество
Белоруссия перерабатывает последнюю нефть
Белоруссия начала выбирать технологическую нефть для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных при транзите российской нефти на запад, сообщили «РИА Новости» в «Белнефтехиме».
Авто
Опубликованы первые фото «Русского Прадо» от УАЗ
В Сети опубликовали первые рендерные изображения нового внедорожника УАЗ «Патриот».
Кино
Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Козловским
Политика
Зюганов: КПРФ не возражает против упоминания Бога в Конституции
КПРФ не против упоминания Бога в преамбуле Конституции, заявил председатель партии Геннадий Зюганов.
Музыка
Писательница Ницой раскритиковала жюри отборочного тура Евровидения
Скандальная украинская писательница Лариса Ницой обругала участников и жюри национального отбора на музыкальный конкурс Евровидение из-за русского языка.
Армия и оружие
Число пострадавших военных США при ударе Ирана превысило 100 человек
Более 100 военных США получили контузию при обстреле Ираном американских баз в Ираке. До этого стало известно о 64 пострадавших.
Общество
Срок оформления маткапитала планируют сократить до пяти дней
Срок оформления российским семьям материнского капитала планируется сократить до пяти дней за счёт электронного взаимодействия ведомств, соответствующие поправки внесены ко второму чтению законопроекта о расширении использования маткапитала, сообщил глава фракции ЕР Сергей Неверов.