Здоровье

REGNUMREGNUMВ Тюмени студентку с коронавирусом вылечили и выписали из больницы

Из Тюменской инфекционной больницы выписали вылеченную от нового коронавируса студентку Тюменского индустриального университета, гражданку Китая. Об этом сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
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