Здоровье
REGNUMВ Тюмени студентку с коронавирусом вылечили и выписали из больницы
Из Тюменской инфекционной больницы выписали вылеченную от нового коронавируса студентку Тюменского индустриального университета, гражданку Китая. Об этом сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
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Экономика
Путин дал оценку проекту «Восток Ойл»
Политика
Лукашенко пожаловался Путину на Telegram-каналы
В ходе последней встречи в Сочи президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсуждали публикации в российских СМИ и Telegram-каналах.
Армия и оружие
В НАТО призвали Асада «остановить нападения» в Идлибе
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность ситуацией в сирийском Идлибе, призвав президента Сирии Башара Асада «прекратить нападения».
Культура
Российская певица Анна Бутурлина выступила на премии «Оскар»
Общество
Пассажирский самолет установил рекорд времени полета через Атлантику
Пассажирский самолет Boeing 747-436 британской авиакомпании British Airways в ночь с 8 на 9 февраля 2020 года установил рекорд времени полета через Атлантику среди дозвуковых самолетов.
Экономика
Правительство планирует выкупить акции Сбербанка у ЦБ
В Минфине заявили, что правительство планирует выкупить долю Центробанка в Сбербанке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Технологии
Samsung объяснил блокировку телевизоров
Некоторые пользователи в России столкнулись с блокировкой телевизоров Samsung, сообщает Газета.ru.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Гаджеты
Недорогой iPhone SE 2 окажется дешевле ожидаемого
Шоу-бизнес
Бывший муж Памелы Андерсон рассказал об их 12-дневном браке
Бывший муж актрисы и модели Памелы Андерсон продюсер Джон Питерс рассказал об их браке, который продлился 12 дней.
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева восстанавливается после операции
Анастасия Макеева перенесла операцию.
Авто
Автоэксперт дал десять советов по езде и уходу за машиной зимой
Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин дал несколько советов автомобилистам по безопасной езде в зимнее время.
Биатлон
Назван состав сборной России на чемпионат мира по биатлону
Резервными вариантами названы Екатерина Глазырина и Ульяна Кайшева.
Политика
Песков рассказал, кто отвечает за политику Кремля в отношении Украины
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле за политику в отношении украинской стороны отвечает замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, передает РИА "Новости".
Экономика
Акции «Газпрома» ускорили рост на корпоративных новостях
Акции "Газпрома" вечером во вторник ускорили подъем на корпоративных новостях, бумаги выросли на Мосбирже до 232,7 рубля (+3,3%) - максимума с 6 февраля.
Футбол
Ротенберг назвал «Сочи» последним шансом для Кокорина
Последним шансом для Александра Кокорина перезагрузить карьеру является «Сочи».
Наука
Шерстистые мамонты массово вымерли из-за инбридинга
Ученые научно-исследовательского университета в Буффало назвали причину, по которой исчезли последние жившие на Земле шерстистые мамонты.
Общество
В Екатеринбурге суд вынес приговор стороннику Ходорковского
Музыка
Писательница Ницой раскритиковала жюри отборочного тура Евровидения
Скандальная украинская писательница Лариса Ницой обругала участников и жюри национального отбора на музыкальный конкурс Евровидение из-за русского языка.
Армия и оружие
Испытания фрегата «Адмирал Касатонов» сняли на видео
Новый фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" проходит государственные испытания в Баренцевом и Белом морях.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских счетов
Ранее эксперты назвали основные способы кражи денег с банковских счетов россиян.
Общество
На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей
Происшествия
Капитанам столкнувшихся в Таиланде катеров предъявили обвинения
Капитанам двух катеров, столкнувшихся в понедельник в морском канале у берега острова Пхукет, предъявлены обвинения в неосторожном вождении транспортного средства, повлекшем смерть двух или более человек, сообщил РИА Новости источник в управлении полиции провинции Пхукет.