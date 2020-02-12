Происшествия
РИА НовостиВ Тюмени уволили следователя, отмечавшего повышение под блатной жаргон
Следователь из Тюмени Рафик Аглиуллин, который отметил повышение под лозунг на блатном жаргоне, уволен из СУСК по дискредитирующим основаниям, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
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Уволили тюменского следователя, отмечавшего повышение под крик «АУЕ» и «Жизнь ворам»
Новости Тюмени 72.ru06:33
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Госдума рассмотрит поправки о расширении материнского капитала
В Госдуму внесены поправки в законопроект о материнском капитале, продлевающие действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
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Facebook разоблачила сеть связанных с «российской разведкой» аккаунтов
Компания Facebook обнаружила целую группу фейковых аккаунтов, которые связаны, как считают в социальной сети, с российской военной разведкой.
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Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.
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Прорыв: 80 лет назад Красная армия взломала линию Маннергейма
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На Урале женщина 327 раз звонила в поликлинику для вызова врача
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В случае отсутствия потребления газа всё равно придётся платить, но немного меньше. Газ на Украине товар стратегический.
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В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
Шоу-бизнес
Стилист Аллы Пугачевой назвал молодую жену Петросяна чучелом
Стиль молодой жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой раскритиковал стилист Джордж Ровалс.
Происшествия
Второй взрыв произошёл в почтовой компании в Амстердаме
Взрывное устройство во второй раз сработало в офисе почтовой компании в Амстердаме. Об этом сообщает 12 февраля Reuters.
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Казахстан предложил провести «Силу Сибири-2» по своей территории
Власти Казахстана предложили России рассмотреть возможность пустить ветку газопровода «Сила Сибири-2» по территории республики.
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю выросли на 7,5 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 7 февраля, увеличились на 7,5 млн баррелей — до 442,5 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
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Столтенберг: НАТО стремится избежать гонки вооружений с Россией
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс стремится не допустить дорогостоящей гонки вооружений с Россией, передает ТАСС.
Экономика
Единороссы хотят добиться снижения ставок по ипотеке
"Единая Россия" намерена добиваться снижения ставок по ипотеке, пообещал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
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«Спартак» не взял Баду и Глушенкова на сбор в Сочи
Защитник Малкольм Баду и полузащитник Максим Глушенков отправились в Турцию, где будут тренироваться со «Спартаком-2», а хавбек Никита Бакалюк находится в расположении юношеской сборной России.
Общество
ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра
Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
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Доктор Мясников назвал плюсы коронавируса для россиян
Как сообщает ToDay News Ufa, в своем Тelegram-канале «Доктор Мясников» популярный доктор и телеведущий сообщил, что на данный момент риск подхватить новый китайский коронавирус именно на территории РФ полностью отсутствует.
Космос
Телескоп «Спектр-РГ» отснял 26% звёздного неба
Российская орбитальная обсерватория «Спектр-РГ» за два месяца засняла свыше 10 тысяч квадратных градусов звёздного неба.
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Кремль исключил использование Крыма как объекта «разменов» с Киевом
Киев может рассматривать вариант поставок воды в Крым на коммерческой основе, но полуостров не может быть объектом каких-то разменов с Москвой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Энергетика
В «Белнефтехиме» опровергли ограничение поставок российским АЗС
Днем ранее компания «Лукойл» сообщила, что белорусские НПЗ выполняют контрактные обязательства по поставкам не в полном объеме — из-за этого в Белоруссии были введены ограничения на продажу топлива в этой сети АЗС.
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