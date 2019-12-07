Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Тюмени в результате взрыва газа в жилом доме погиб человек

В Тюмени в результате взрыва газа в жилом доме погиб один человек. По предварительным данным, трагедия унесла жизнь газовщика, который устранял проблему в доме, когда произошел хлопок. Также пострадали его коллега и еще два жильца.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

В Тюмени возбудили уголовное дело после гибели человека в результате взрыва газа

ТАСС12:15

Следователи возбудили уголовное дело из-за взрыва газа в Тюмени

Новости Тюмени 72.ru11:20

В Тюмени дом, где произошел хлопок газа, взят под охрану

Тюменская линия12:55

В Тюмени при взрыве в жилом доме погиб человек

Тюменская область сегодня09:22

В Тюмени один человек погиб из-за хлопка газа в жилом доме

РИА Новости09:15

Что известно о трагедии в жилом доме Тюмени, где взорвался бытовой газ

КП - Тюмень12:52

В Тюмени организована прокурорская проверка в связи с ЧП в жилом доме на улице Павла Шарова

Megatyumen.ru10:57
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 17:58, Ашберн
Политика

МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд

«Сотрудники МВФ достигли соглашения с властями относительно политики, лежащей в основе нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования», — добавила она.
РБК 17:25
Общество

Ищущим работу россиянам старше 50 лет предлагают платить стипендию

Министерство труда и социальной защиты России разработало проект, который предусматривает выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
RT на русском 12:06
Фигурное катание

Трусова впервые в истории женского катания исполнила четверной флип

Российская фигуристка Александра Трусова впервые в истории женского катания исполнила четверной флип.
Газета.Ru 15:30
Единоборства

Джошуа победил Руиса и вернул чемпионские титулы

Британец Энтони Джошуа вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, победив американского боксера Энди Руису.
Коммерсантъ 17:38
Шоу-бизнес

72-летняя София Ротару произвела фурор на «Песне года»

София Ротару, как и обещала, появилась на "Песне года". 72-летняя певица превосходно выглядела и пребывала в прекрасном расположении духа.
Комсомольская правда 16:09
Кино

Появился первый трейлер комедии «Главный герой» с Райном Рейнольдсом

На YouTube-канале 20th Century Fox Russia выложили первый трейлер фильма "Главный герой", в котором главную роль исполнил американский актер Райан Рейнольдс.
Газета.Ru 17:33
Авто

Представитель АвтоВАЗа сообщил, когда качество машин LADA станет лучше

В случае с LADA речь идет об оптимальном соотношении стоимости и качества, отметил дизайнер.
CarsWeek.ru вчера в 03:42
Шоу-бизнес

Муж больной раком Анастасии Заворотнюк тратит миллионы на её лечение

Муж борющейся с раком мозга Анастасии Заворотнюк тратит миллионы рублей на лечение своей жены.
Kazanfirst.ru 11:20
Футбол

«Юнайтед» выиграл у «Сити» дерби Манчестера

"Юнайтед" празднует вторую победу подряд в чемпионате Англии. Благодаря успеху в дерби "МЮ" набрал 24 очка и вышел на пятое место в таблице.
Вести.Ru 14:33
Здоровье

Онколог указал, с какого возраста нужно ежегодно проверяться на рак

«Если, например, ваш отец умер от рака в 56 лет, вам необходимо начинать проходить обследование каждый год после 46 лет», — уточняет Аллахвердян.
Пятый канал 04 декабря в 04:16
Политика

Путин и Лукашенко обсудят в Сочи интеграцию России и Белоруссии

Rambler News Service вчера в 07:16
Армия и оружие

Глава Пентагона не исключил отправки новых военных в Сирию

РИА Новости 15:45
Политика

СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса

Сценарий реинтеграции Донбасса был согласован на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета Алексея Данилова.
Газета.Ru 09:05
Биатлон

Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете

Московский Комсомолец 13:00
Общество

В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль

В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств.
RT на русском вчера в 23:00
Политика

«Нафтогаз» назвал предложение Медведева по газу невозможным вариантом

«Нулевой вариант», предложенный премьер-министром России Дмитрием Медведевым, невозможен при заключении договора по газу, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Коммерсантъ 11:41
Происшествия

Суд отправил под домашний арест перевозчика по делу о ДТП в Забайкалье

Ингодинский районный суд в Чите отправил под домашний арест предпринимателя Ивана Стрельникова по делу об аварии пассажирского автобуса в Забайкальском крае, в результате которой 19 человек погибли и 22 пострадали.
RT на русском 01:34
Общество

Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России

Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
News.ru вчера в 19:40
Футбол

Созин: Гинер — детонатор возможной скорой отставки Егорова

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера, который резко раскритиковал судейство после выездного матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (1:1).
Чемпионат 12:39
Армия и оружие

США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии силами ПВО

REGNUM 10:36
Футбол

Спортивный директор «Зенита»: Зимой будет два больших трансфера — Кокорин и Малком

В интервью в программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер» Рибалта отметил, что для «Зенита» зимнее трансферное окно будет спокойным, поскольку у команды уже собран сильный состав.
Нева Спорт 14:48
Музыка

Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»

Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
РИА Новости 02:58
Происшествия

В Нижнем Новгороде автомобиль сбил десять детей на тротуаре

После ДТП в Нижнем Новгороде госпитализировали десять детей и одного взрослого, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
РИА Новости 11:59
Происшествия

На Украине объявили траур в связи с пожаром в одесском колледже

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура на территории страны в связи с пожаром в одесском колледже, при котором погибли восемь человек, говорится на его сайте.
РИА Новости 15:59
Гаджеты

Смартфоны на Snapdragon 865 и 765G готовят 18 компаний. Какие именно?

На форуме Snapdragon Technology Summit, который недавно завершился на Гавайях, выступили ключевые партнеры Qualcomm, пообещавшие выпустить смартфоны на Snapdragon 865 и 765/765G.
iXBT.com 14:11
Происшествия

В Биробиджане начался пожар в торговом центре

RT на русском 12:18
Политика

Трамп требует от Всемирного банка прекратить выдавать кредиты КНР

Сегодня Дональд Трамп заявил, что «Всемирному банку» необходимо перестать выдавать кредитные средства Китаю.
ГЛАС.RU 00:47
Шоу-бизнес

Брежнева в Comedy Club пошутила о романе со Светлаковым

Вера Брежнева пошутила по поводу отношений с Сергеем Светлаковым на шоу Comedy Club.
Актуальные Новости 10:59
Гаджеты

75-дюймовый 4K-телевизор Xiaomi Mi TV 4S подешевел более чем вдвое

Компания Xiaomi снизила цену на 75-дюймовый умный телевизор Xiaomi Mi TV 4S.
iXBT.com вчера в 07:53
Кино

IMDB назвал самых популярных актеров и актрис года

Крупнейший в мире сайт о кинематографе Internet Movie Database (IMDB) составил рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года.
Инфорос вчера в 04:58
Главное