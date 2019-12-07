Происшествия
Газета.RuВ Тюмени в результате взрыва газа в жилом доме погиб человек
В Тюмени в результате взрыва газа в жилом доме погиб один человек. По предварительным данным, трагедия унесла жизнь газовщика, который устранял проблему в доме, когда произошел хлопок. Также пострадали его коллега и еще два жильца.
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Политика
МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд
«Сотрудники МВФ достигли соглашения с властями относительно политики, лежащей в основе нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования», — добавила она.
Общество
Ищущим работу россиянам старше 50 лет предлагают платить стипендию
Министерство труда и социальной защиты России разработало проект, который предусматривает выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
Фигурное катание
Трусова впервые в истории женского катания исполнила четверной флип
Российская фигуристка Александра Трусова впервые в истории женского катания исполнила четверной флип.
Единоборства
Джошуа победил Руиса и вернул чемпионские титулы
Британец Энтони Джошуа вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, победив американского боксера Энди Руису.
Шоу-бизнес
72-летняя София Ротару произвела фурор на «Песне года»
София Ротару, как и обещала, появилась на "Песне года". 72-летняя певица превосходно выглядела и пребывала в прекрасном расположении духа.
Кино
Появился первый трейлер комедии «Главный герой» с Райном Рейнольдсом
На YouTube-канале 20th Century Fox Russia выложили первый трейлер фильма "Главный герой", в котором главную роль исполнил американский актер Райан Рейнольдс.
Авто
Представитель АвтоВАЗа сообщил, когда качество машин LADA станет лучше
В случае с LADA речь идет об оптимальном соотношении стоимости и качества, отметил дизайнер.
Шоу-бизнес
Муж больной раком Анастасии Заворотнюк тратит миллионы на её лечение
Муж борющейся с раком мозга Анастасии Заворотнюк тратит миллионы рублей на лечение своей жены.
Футбол
«Юнайтед» выиграл у «Сити» дерби Манчестера
"Юнайтед" празднует вторую победу подряд в чемпионате Англии. Благодаря успеху в дерби "МЮ" набрал 24 очка и вышел на пятое место в таблице.
Здоровье
Онколог указал, с какого возраста нужно ежегодно проверяться на рак
«Если, например, ваш отец умер от рака в 56 лет, вам необходимо начинать проходить обследование каждый год после 46 лет», — уточняет Аллахвердян.
Политика
Путин и Лукашенко обсудят в Сочи интеграцию России и Белоруссии
Политика
СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса
Сценарий реинтеграции Донбасса был согласован на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета Алексея Данилова.
Биатлон
Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете
Общество
В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль
В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств.
Политика
«Нафтогаз» назвал предложение Медведева по газу невозможным вариантом
«Нулевой вариант», предложенный премьер-министром России Дмитрием Медведевым, невозможен при заключении договора по газу, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Происшествия
Суд отправил под домашний арест перевозчика по делу о ДТП в Забайкалье
Ингодинский районный суд в Чите отправил под домашний арест предпринимателя Ивана Стрельникова по делу об аварии пассажирского автобуса в Забайкальском крае, в результате которой 19 человек погибли и 22 пострадали.
Общество
Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
Футбол
Созин: Гинер — детонатор возможной скорой отставки Егорова
Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера, который резко раскритиковал судейство после выездного матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (1:1).
Футбол
Спортивный директор «Зенита»: Зимой будет два больших трансфера — Кокорин и Малком
В интервью в программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер» Рибалта отметил, что для «Зенита» зимнее трансферное окно будет спокойным, поскольку у команды уже собран сильный состав.
Музыка
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»
Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
Происшествия
В Нижнем Новгороде автомобиль сбил десять детей на тротуаре
После ДТП в Нижнем Новгороде госпитализировали десять детей и одного взрослого, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Происшествия
На Украине объявили траур в связи с пожаром в одесском колледже
Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура на территории страны в связи с пожаром в одесском колледже, при котором погибли восемь человек, говорится на его сайте.
Гаджеты
Смартфоны на Snapdragon 865 и 765G готовят 18 компаний. Какие именно?
На форуме Snapdragon Technology Summit, который недавно завершился на Гавайях, выступили ключевые партнеры Qualcomm, пообещавшие выпустить смартфоны на Snapdragon 865 и 765/765G.
Происшествия
В Биробиджане начался пожар в торговом центре
Политика
Трамп требует от Всемирного банка прекратить выдавать кредиты КНР
Сегодня Дональд Трамп заявил, что «Всемирному банку» необходимо перестать выдавать кредитные средства Китаю.
Шоу-бизнес
Брежнева в Comedy Club пошутила о романе со Светлаковым
Вера Брежнева пошутила по поводу отношений с Сергеем Светлаковым на шоу Comedy Club.
Гаджеты
75-дюймовый 4K-телевизор Xiaomi Mi TV 4S подешевел более чем вдвое
Компания Xiaomi снизила цену на 75-дюймовый умный телевизор Xiaomi Mi TV 4S.
Кино
IMDB назвал самых популярных актеров и актрис года
Крупнейший в мире сайт о кинематографе Internet Movie Database (IMDB) составил рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года.