В Тюмени в результате взрыва газа в жилом доме погиб один человек. По предварительным данным, трагедия унесла жизнь газовщика, который устранял проблему в доме, когда произошел хлопок. Также пострадали его коллега и еще два жильца.

В Тюмени в результате взрыва газа в жилом доме погиб человек

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