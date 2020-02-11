В Тюмени из больницы выписали девушку, у которой ранее был выявлен коронавирус. Студентку из Китая госпитализировали из общежития, когда после каникул она вернулась в Россию и пожаловалась на недомогание.

Гаджеты Honor распродает популярные смартфоны со скидками до 8 тысяч рублей На смартфон действует скидка в 8 тысяч рублей, а так же можно будет выбрать на выбор фитнес-браслет Honor Band 5 или наушники Honor AM61 в качестве подарка.

Политика Путин и Эрдоган готовятся обсудить ситуацию в Идлибе В Кремле ситуацией в Идлибе все еще просто «обеспокоены», однако во вторник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал чуть более подробные комментарии, чем днем ранее.

Экономика ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору.

Политика В Кремле Козака назвали куратором по Украине Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, кто в кремлевской администрации теперь отвечает за политику в отношении Украины.

Общество Минск начал забор технологической нефти из «Дружбы» для своих НПЗ По словам официального представителя «Транснефти» Игоря Демина, использование Белоруссией технологической нефти из системы нефтепроводов «Дружба» для поставок на свои нефтеперерабатывающие заводы не окажет влияния на транзит из России, но приведет к потере пропускной способности белорусских НПЗ.

Происшествия Петербурженка сбежала из-под карантина по коронавирусу Женщина должна была находиться на карантине в связи с подозрением на китайский коронавирус 14 дней, но она взломала замок и сбежала.

Общество Жительница Калининграда пожаловалась на камеру в кабинете гинеколога Проверка, которую проводит СК России по сообщению об установке видеокамер в гинекологическом кабинете одной из калининградских женских консультаций, взята на контроль в центральном аппарате ведомства.

Политика Захарова прокомментировала заявления Столтенберга про распад ДРСМД Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что разрушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) продемонстрировало силу альянса.

Политика Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции Голосование по поправкам в Конституцию Правительство планирует провести в будний день. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на источники.