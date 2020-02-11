Здоровье
Газета.RuВ Тюмени выписали болевшую коронавирусом студентку
В Тюмени из больницы выписали девушку, у которой ранее был выявлен коронавирус. Студентку из Китая госпитализировали из общежития, когда после каникул она вернулась в Россию и пожаловалась на недомогание.
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Гаджеты
Honor распродает популярные смартфоны со скидками до 8 тысяч рублей
На смартфон действует скидка в 8 тысяч рублей, а так же можно будет выбрать на выбор фитнес-браслет Honor Band 5 или наушники Honor AM61 в качестве подарка.
Политика
Путин и Эрдоган готовятся обсудить ситуацию в Идлибе
В Кремле ситуацией в Идлибе все еще просто «обеспокоены», однако во вторник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал чуть более подробные комментарии, чем днем ранее.
Политика
Две трети американцев верят в переизбрание Трампа
Около 66% американцев верят, что Дональд Трамп останется президентом на второй срок.
Экономика
ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству
ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору.
Политика
В Кремле Козака назвали куратором по Украине
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, кто в кремлевской администрации теперь отвечает за политику в отношении Украины.
Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию из-за поста в Instagram
Телеведущую и модель Алену Водонаеву вызвали на беседу в отделение МВД по Таганскому району Москвы. Об этом сообщил портал Super.ru.
Политика
«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»
Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора.
Общество
Минск начал забор технологической нефти из «Дружбы» для своих НПЗ
По словам официального представителя «Транснефти» Игоря Демина, использование Белоруссией технологической нефти из системы нефтепроводов «Дружба» для поставок на свои нефтеперерабатывающие заводы не окажет влияния на транзит из России, но приведет к потере пропускной способности белорусских НПЗ.
Политика
Аббас назвал возможным достижение мира с Израилем
Лидер Палестины Махмуд Аббас заявил, что считает возможным достижение мира между палестинцами и израильтянами.
Футбол
Умер бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд
Происшествия
Петербурженка сбежала из-под карантина по коронавирусу
Женщина должна была находиться на карантине в связи с подозрением на китайский коронавирус 14 дней, но она взломала замок и сбежала.
Происшествия
В Пензе задержали активистов, которые приехали на приговор по делу «Сети»
На железнодорожном вокзале в Пензе задержали активистов Ольгу Мисик, Анну Лойко и Сергея Запольнова, которые приезжали на оглашение приговора фигурантам дела «Сети» (запрещенной в России террористической организации).
Общество
Жительница Калининграда пожаловалась на камеру в кабинете гинеколога
Проверка, которую проводит СК России по сообщению об установке видеокамер в гинекологическом кабинете одной из калининградских женских консультаций, взята на контроль в центральном аппарате ведомства.
Политика
ЕС решил пересмотреть соглашение о свободной торговле с Украиной
Украина подписала соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 году. Оно предусматривает создание зоны свободной торговли (ЗСТ).
Политика
Лукашенко обсудил с Путиным публикации российских СМИ о Белоруссии
Лукашенко отметил, что в зарубежных СМИ, в том числе в российских, часто публикуются инсинуации в отношении Белоруссии.
Шоу-бизнес
Модель Оксана Воеводина заразилась в аэропорту неизвестным вирусом
В своем микроблоге Instagram модель Оксана Воеводина сообщила о том, что заразилась неизвестным вирусом в аэропорту.
Политика
Захарова прокомментировала заявления Столтенберга про распад ДРСМД
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что разрушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) продемонстрировало силу альянса.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний новейшего фрегата «Адмирал Касатонов»
Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube видео испытаний первого серийного фрегата «Адмирал Касатонов» в Баренцевом море.
Армия и оружие
Число пострадавших военных США при ударе Ирана превысило 100 человек
Более 100 военных США получили контузию при обстреле Ираном американских баз в Ираке. До этого стало известно о 64 пострадавших.
Энергетика
Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти в 2020–2021 годах
Министерство энергетики США понизило прогноз по добыче нефти в стране в 2020 году с 13,3 млн баррелей до 13,2 млн баррелей в сутки.
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
Голосование по поправкам в Конституцию Правительство планирует провести в будний день. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на источники.
Политика
Преемница Меркель ушла в отставку
Шоу-бизнес
Водонаева опровергла долги по налогам
Общество
Операторы оценили размер убытков от социально значимых сайтов
Операторы и интернет-компании требуют компенсации от государства за предоставление абонентам бесплатного доступа к социально значимым сайтам, пишет «Коммерсантъ».
Здоровье
Медсестра из Германии рассказала, в чем российские врачи лучше немецких
Медсестра из Германии Мария Герлиц после работы в больнице Нижнего Новгорода заявила, что российским медикам нужно проходить курсы вежливости, хотя в отдельных профессиональных аспектах они превосходят немецких коллег.