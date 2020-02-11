Здоровье

Газета.RuГазета.RuВ Тюмени выписали болевшую коронавирусом студентку

В Тюмени из больницы выписали девушку, у которой ранее был выявлен коронавирус. Студентку из Китая госпитализировали из общежития, когда после каникул она вернулась в Россию и пожаловалась на недомогание.
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Врачи выписали студентку в Тюмени, у которой нашли коронавирус

ТАСС06:56

Китайскую студентку выписали из больницы

Тюменская линия06:45

Выписана китаянка, которая приехала в Тюмень с коронавирусом

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Студентку ТИУ, заболевшую коронавирусом, вылечили и выписали с цветами и шариками

NashGorod.ru06:33

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Интерфакс06:24

В Тюмени выписали из больницы студентку, у которой нашли коронавирус

РИА Новости06:42

Из тюменской больницы выписывают студентку, которая была госпитализирована с коронавирусом

ТюменьPROвчера в 23:42
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