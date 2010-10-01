В Тюменской области еще вчера было 39 подтвержденных случаев коронавируса. За прошедшие выходные выявили 17 новых заболевших. Пока в нашем регионе зарегистрирована только одна смерть пациента, у которого диагностировали COVID-19.

В Тюменской области — 14 новых пациентов с коронавирусом

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