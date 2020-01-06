Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Тюменской области два человека погибли в ДТП с автобусом

В автобусе, который следовал из Таджикистана в Сургут, находились 30 пассажиров. В результате ДТП погибли водитель и пассажир грузовика. Ранее URA.RU сообщало, что в районе села Агаповка произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека.
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Подробности смертельной аварии под Тобольском: в ДТП погибли жители Армизонского и Тюмени

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Автобус столкнулся с грузовиком на трассе в Тюмени

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На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск в ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком погибли два человека

Megatyumen.ru02:10
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