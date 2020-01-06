В автобусе, который следовал из Таджикистана в Сургут, находились 30 пассажиров. В результате ДТП погибли водитель и пассажир грузовика. Ранее URA.RU сообщало, что в районе села Агаповка произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека.

В Тюменской области два человека погибли в ДТП с автобусом

Хоккей Комментатор «Матч ТВ» назвал идиотами перепутавших финалы МЧМ зрителей Комментатор телеканала «Матч ТВ» Михаил Поленов назвал идиотами болельщиков, предъявивших вещателю претензии за показ финального матча молодежного чемпионата мира по хоккею 2011 года в одно время с решающим поединком турнира-2020.

Политика Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса об угрозах Дональда Трампа ввести санкции против Ирака.

Армия и оружие WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Армия и оружие Ирак начал подготовку к выводу иностранных войск из страны Ранее, 5 января, парламент Ирака проголосовал за прекращение соглашения с коалицией по борьбе с террористической организацией ИГ («Исламское государство», запрещена в России) и за вывод иностранных войск из страны.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова случайно показала таинственного бойфренда Новогодние каникулы Анастасия Волочкова решила провести в жарком Таиланде, куда отправилась не одна, а в компании таинственного возлюбленного, которого уже целый год не могут увидеть подписчики.

Политика Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.