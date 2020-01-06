Происшествия
RT на русскомВ Тюменской области два человека погибли в ДТП с автобусом
В автобусе, который следовал из Таджикистана в Сургут, находились 30 пассажиров. В результате ДТП погибли водитель и пассажир грузовика. Ранее URA.RU сообщало, что в районе села Агаповка произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Подробности смертельной аварии под Тобольском: в ДТП погибли жители Армизонского и Тюмени
Новости Тюмени 72.ru05:51
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 06:33, Ашберн
Армия и оружие
СМИ сообщили о минометном обстреле американского посольства в Багдаде
"Зеленая зона" в центре Багдада подверглась минометному обстрелу, сообщил "Аль-Арабия".
Общество
FIFA 20 стала самой продаваемой игрой 2019 года в Великобритании
FIFA 20 стала лидером по продажам в Великобритании в 2019 году. Её тираж составил 1,5 млн копий.
Шоу-бизнес
Певица Адель кардинально похудела в два раза
Папарацци заметили экстремально похудевшую Адель на пляже и выложили снимки в Сеть.
Кино
Тарантино завоевал «Золотой глобус» за лучший сценарий
"Газета.Ru" следит за премией в режиме онлайн.
Происшествия
Сбежавший из воинской части в Забайкалье срочник пришел в полицию
Солдат-срочник Артур Хакимов, сбежавший из воинской части в Забайкальском крае 3 января, сдался полицейским в Красноярском крае.
Хоккей
Игорь Ларионов: «В МХЛ и ВХЛ – страшная коррупция, в КХЛ – засилье ветеранов»
Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов после поражения от Канады (3:4) в финале МЧМ-2020 поделился мнением о развитии хоккея в стране.
Общество
В России в 2020 году увеличатся декретные и больничные выплаты
Фонд социального страхования (ФСС) в 2020 году увеличит размеры декретных выплат, больничных и детских пособий.
Хоккей
Комментатор «Матч ТВ» назвал идиотами перепутавших финалы МЧМ зрителей
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Михаил Поленов назвал идиотами болельщиков, предъявивших вещателю претензии за показ финального матча молодежного чемпионата мира по хоккею 2011 года в одно время с решающим поединком турнира-2020.
Авто
В Skoda рассказали о новинках для России на 2020 год
В 2020 году компания Skoda привезет в Россию новый кроссовер Karoq, обновленный лифтбек Rapid и четвертое поколение Octavia.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Политика
Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса об угрозах Дональда Трампа ввести санкции против Ирака.
Общество
В Петербурге около 200 человек пришли проститься с онкологом Павленко
В Санкт-Петербурге около 200 человек пришли на церемонию прощания с хирургом-онкологом Андреем Павленко, который скончался от рака.
Армия и оружие
Киевские каратели натравят снайперов на сотрудников ОБСЕ
Спорт
Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»
Армия и оружие
WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Политика
Дочь Сулеймани предрекла США и Израилю черные дни
Армия и оружие
Ирак начал подготовку к выводу иностранных войск из страны
Ранее, 5 января, парламент Ирака проголосовал за прекращение соглашения с коалицией по борьбе с террористической организацией ИГ («Исламское государство», запрещена в России) и за вывод иностранных войск из страны.
Футбол
Орлов о Зобнине: «Что это за хавбек, который не может попасть по воротам? У него масса брака! И не ругайте Барриоса»
Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса и хавбека «Спартака» Романа Зобнина.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова случайно показала таинственного бойфренда
Новогодние каникулы Анастасия Волочкова решила провести в жарком Таиланде, куда отправилась не одна, а в компании таинственного возлюбленного, которого уже целый год не могут увидеть подписчики.
Гаджеты
Показаны настоящие фото Xiaomi Mi 10
В Сети появились первые настоящие изображения новинки.
Культура
Умер Геннадий Пискунов, народный артист России
Экономика
«Автор пенсионной реформы» подвел ее первые итоги
Экономиста Владимира Назарова, директора научно-исследовательского финансового института Минфина, многие именуют «автором пенсионной реформы».
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс рубля снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.
Политика
Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Общество
Северная Македония и Греция уже получают газ по «Турецкому потоку»
Болгария, Северная Македония и Греция начали получать газ из России по газопроводу "Турецкий поток" через новую точку входа "Странджа 2" - рассказал исполнительный директор "Булгартрансгаза" Владимир Малинов.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.