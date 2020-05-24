Общество
REGNUMВ Тюменской области обещают град и шквалистый ветер
По данным Тюменской гидрометеослужбы во второй половине дня 25 мая 2020 года в регионе пройдут местами сильные дожди, грозы, град, ветер с порывами 18 − 23 м / с. Высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, аварии на линиях электропередач, увеличения числа ДТП, нарушения работы жилищно-коммунального хозяйства и объектов связи и так далее.
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На Свердловскую область надвигается непогода: будет крупный град, сильный дождь и ветер
Екатеринбург Онлайн05:26
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Футбол
Футболисты «Севильи» извинились за нарушение карантина
Футболисты испанского футбольного клуба «Севилья» Эвер Банега, Лукас Окампос, Франко Васкес и Люк де Йонг принесли извинения за нарушение карантина.
RT на русском 14:54
Политика
Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru 10:45
Хоккей
Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе Знарок
Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе Знарок. Форвард «Рейнджерс» признался, что это произошло в Петербурге.
Спорт день за днем 02:41
Наука
Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире
Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире.
Lenta.ru вчера в 14:55
Политика
Нетаньяху предстал перед судом в Израиле
Нетаньяху стал первым премьер-министром за всю историю Израиля, который предстал перед судом, находясь в должности.
Lenta.ru 10:30
Общество
Полиция застала президента Австрии в закрытом кафе
Полиция Вены застала президента Австрии Александра Ван дер Беллена с женой за столиком итальянского кафе после 23.00, в нарушение правил, в соответствии с которыми все рестораны из-за пандемии коронавируса должны быть закрыты в это время, сообщает газета Kronen Zeitung.
РИА Новости 14:50
Политика
США пригрозили Китаю санкциями в случае нарушения автономии Гонконга
Вашингтон введет санкции против Китая, если посчитает, что Гонконг лишен высокой степени автономии.
ТАСС 10:52
Общество
Эксперт: Петербург сможет завершить полную отмену ограничений из-за коронавируса к осени
Согласно рекомендациям Роспотребназдора, основным условием начала снятия ограничений в регионах должно быть достижение коэффициента распространения коронавирусной инфекции на уровне меньше единицы.
ТАСС 08:31
Кино
Джейсону Стейтему нашли роль в киновселенной Marvel
Британский актер Джейсон Стетхем может сыграть в новом фильме от студии MARVEL. Об этом сообщает портал We Got This Covered.
Piter.tv 15:17
Армия и оружие
Лукашенко заявил, что Белоруссия будет развивать ракетное производство
ТАСС 22 мая в 05:08
Кино
Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей
Общественный контроль 22 мая в 07:15
Политика
Памфилова анонсировала дистанционное голосование по поправкам в Конституцию
В ряде регионов России на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию будет использовано дистанционное электронное голосование.
Вести.Ru 11:50
Армия и оружие
Сирийские боевики обстреляли населенный пункт в провинции Латакия
19 мая RT сообщала, что боевики террористической организации «Джебхат Ан-Нусра» обстреляли населенные пункты в провинции Латакия Сирийской Арабской Республики.
ФАН 15:27
Гаджеты
Samsung подтвердила системные проблемы с ее смартфонами
Напомним, проблемы проявились на смартфонах линеек Samsung Galaxy S и Galaxy A. Смартфоны отображают черный экран, искаженные символы или постоянно перезагружаются.
ИА Красная Весна 01:14
Общество
Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения
Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 11:39
Политика
Володин заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию в России
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что Соединённые Штаты пытаются дестабилизировать ситуацию в России путём вброса дезинформации касательно ситуации с коронавирусом и рейтингов власти в России.
RT на русском 08:53
Единоборства
Джон Джонс отреагировал на заявление Конора МакГрегора
Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе, Джон Джонс, прокомментировал заявление Конора МакГрегора, который объявил себя величайшим бойцом всех времен, а американцу отвел четвертую строчку в рейтинге лучших бойцов в истории смешанных единоборств.
FightTime.ru 01:57
Здоровье
В Подмосковье умер лечивший пациентов с коронавирусом хирург
Лечивший пациентов с новой коронавирусной инфекцией хирург Ступинской клинической больницы Алексей Мартынов умер в Подмосковье.
ТАСС 14:52
Энергетика
Украина резко снизила цены на газ для населения
Оптовая цена на газ для населения и производств на Украине в мае упала на 21 процент по сравнению с апрелем, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на своем сайте.
Lenta.ru 22 мая в 13:55
Политика
МИД России ответил на претензии США о целях наблюдательных полетов
Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу, поскольку Россия якобы не соблюдает его условия.
REGNUM 01:21
Общество
Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о смягчении ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 21 мая в 14:20
Политика
В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского
Отмечается, что участники протестов обклеили забор и ворота дома листовками со своими требованиями, исполнили гимн Украины и зажгли фаеры.
RT на русском 10:16
Футбол
Игрок «Ростова» Норманн кардинально сменил имидж
Норвежский полузащитник «Ростова» Матиас Норманн кардинально изменил имидж, перекрасившись из брюнета в блондина.
Нева Спорт 14:31
Экономика
Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Помимо сценария повторяющихся карантинов, BCG выделяет еще три варианта развития событий: "Отскок" (- 4 – 6% ВВП): вирус остановлен, кризис ограничен первой волной.
РБК 21 мая в 17:00
Шоу-бизнес
Нежные снимки беременной дочери Веры Глаголевой утекли в Сеть
Нежные снимки беременной дочери Веры Глаголевой утекли в Сеть Анастасия Шубская и Александр Овечкин вновь ждут пополнения в семье.
Экспресс газета 10:32
Здоровье
Российский препарат от COVID-19 испытают за один-два месяца
Клинические испытания российского препарата от коронавируса COVID-19 планируется завершить через 4-8 недель.
Вести.Ru 03:23
Происшествия
Пропавшую в Пензе школьницу нашли убитой
РИА Новости 05:00