По данным Тюменской гидрометеослужбы во второй половине дня 25 мая 2020 года в регионе пройдут местами сильные дожди, грозы, град, ветер с порывами 18 − 23 м / с. Высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, аварии на линиях электропередач, увеличения числа ДТП, нарушения работы жилищно-коммунального хозяйства и объектов связи и так далее.

В Тюменской области обещают град и шквалистый ветер

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