Общество
REGNUMВ Тюменской области обещают град и шквалистый ветер
По данным Тюменской гидрометеослужбы во второй половине дня 25 мая 2020 года в регионе пройдут местами сильные дожди, грозы, град, ветер с порывами 18 − 23 м / с. Высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, аварии на линиях электропередач, увеличения числа ДТП, нарушения работы жилищно-коммунального хозяйства и объектов связи и так далее.
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На Свердловскую область надвигается непогода: будет крупный град, сильный дождь и ветер
Екатеринбург Онлайн05:26
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Происшествия
СМИ сообщили о перестрелке у жилищного комплекса на юге Москвы
У жилищного комплекса «Ясное» на юге Москвы произошла перестрелка, сообщили источник ТАСС и собеседник Telegram-канала Mash.
РБК 12:25
Здоровье
Попова: России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:53
Шоу-бизнес
Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах
Продюсер Иосиф Пригожин ответил музыканту Сергею Шнурову, который высмеял его слова о "чудовищном" положении артистов.
Газета.Ru 04:13
Экономика
Правительство выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Правительство выделило 100 млрд руб. на поддержку регионов, сообщается на сайте Белого дома.
Коммерсантъ 04:31
Шоу-бизнес
Актриса Бабенко сообщила о своём заболевании коронавирусом
Заслуженная артистка России Алёна Бабенко сообщила, что у неё обнаружили коронавирусную инфекцию, она госпитализирована.
RT на русском 03:23
Фигурное катание
Загитову признали олимпийской иконой стиля
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова была признана олимпийской иконой стиля.
Sport.ru 11:28
Политика
Трамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах
Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин хорошо к нему относится, но не хочет его победы на президентских выборах.
ТАСС 10:32
Общество
Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих
Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
Коммерсантъ 05:50
Происшествия
В Петербурге при пожаре погиб участник группы Bad Balance
RT на русском 10:57
Происшествия
Захватчика отделения банка в Москве задержали
РБК вчера в 08:55
Общество
Опубликована актуальная карта коронавируса Тульской области
Оперативная группа по борьбе с коронавирусом в Тульской области опубликовала актуальные данные о зараженных.
Московский Комсомолец Тула 21 мая в 09:44
Общество
Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы
Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
BFM.ru 05:10
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
РИА Новости вчера в 20:14
Армия и оружие
США показали испытание лазерного оружия против беспилотников
США показали испытание американскими военными в Тихом океане лазерного оружия против беспилотников.
Lenta.ru вчера в 15:27
Общество
Власти опровергли данные о нарушении прав медиков в «Крокус Экспо»
Министерство здравоохранения Московской области опровергло информацию о нарушении прав медицинских сотрудников, работающих во временно развёрнутом госпитале в "Крокус Экспо".
РИА Новости 12:04
Общество
Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста
Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
Вести.Ru вчера в 10:33
Футбол
«Барселона» назвала список шести неприкосновенных игроков
«Барселона» определила шесть неприкосновенных футболистов.
Vprognoze.ru вчера в 06:40
Политика
МИД КНР заявил о готовности вместе с Россией отстаивать итоги войны
"Китай готов вместе с Россией решительно защищать итоги Второй мировой войны, придерживаться принципов Устава ООН и базовых норм международных отношений, противостоять любым формам односторонности", — приводит его слова ТАСС.
RT на русском 03:57
Политика
Турецкие перевозчики не смогут привозить чартерами туристов из России
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о готовности своей страны организовать чартерные рейсы для туристов из России и Германии до возобновления регулярного авиасообщения, прерванного из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 10:10
Авто
Tesla не собирается урезать габариты пикапа Cybertruck
Руководитель Tesla заявил, что не собирается укорачивать серийную версию пикапа Cybertruck.
Car.ru 09:11
Политика
США перенесли саммит G7 в Вашингтоне на конец июня
США из-за коронавируса решили перенести саммит G7 в Вашингтоне с 10 июня на конец месяца, точная дата пока не назначена.
Ведомости 11:04
Общество
Онищенко рассказал, возможно ли чипирование через вакцину
Только в прошлом году в России вакцинировали 60 миллионов человек, американцы — миллионов 200.
Pravda.Ru 09:13
Политика
Советник Трампа заявил, что КНР может выкрасть у США вакцину от COVID
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Китай может попытаться выкрасть у США вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 12:00
Общество
Илон Маск признался в симпатии к русскому языку
Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск в Twitter заявил, что ему очень нравится звучание русского языка.
РБК вчера в 19:50
Шоу-бизнес
Джиган и Самойлова купили детям аквапарк за полмиллиона рублей
Сюрприз обошелся в полмиллиона рублей (и это без учета сборки и установки). starhit.ru Покупка надувного аквапарка была инициирована Оксаной Самойловой, хотя, судя по всему, ее поддержал и Джиган, потому что рассказывая об этом, Оксана делала упор на том, что это было их общим решением.
SM News 08:40
Политика
В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского
RT на русском 10:16