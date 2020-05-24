По данным Тюменской гидрометеослужбы во второй половине дня 25 мая 2020 года в регионе пройдут местами сильные дожди, грозы, град, ветер с порывами 18 − 23 м / с. Высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, аварии на линиях электропередач, увеличения числа ДТП, нарушения работы жилищно-коммунального хозяйства и объектов связи и так далее.

В Тюменской области обещают град и шквалистый ветер

Здоровье Попова: России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19. 545

Фигурное катание Загитову признали олимпийской иконой стиля Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова была признана олимпийской иконой стиля.

Общество Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась). 345

Общество Опубликована актуальная карта коронавируса Тульской области Оперативная группа по борьбе с коронавирусом в Тульской области опубликовала актуальные данные о зараженных. 482

Общество Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда». 45

Общество Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов. 1,5K

Политика МИД КНР заявил о готовности вместе с Россией отстаивать итоги войны "Китай готов вместе с Россией решительно защищать итоги Второй мировой войны, придерживаться принципов Устава ООН и базовых норм международных отношений, противостоять любым формам односторонности", — приводит его слова ТАСС. 76

Политика Турецкие перевозчики не смогут привозить чартерами туристов из России Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о готовности своей страны организовать чартерные рейсы для туристов из России и Германии до возобновления регулярного авиасообщения, прерванного из-за пандемии коронавируса. 46

Политика США перенесли саммит G7 в Вашингтоне на конец июня США из-за коронавируса решили перенести саммит G7 в Вашингтоне с 10 июня на конец месяца, точная дата пока не назначена. 2

Политика Советник Трампа заявил, что КНР может выкрасть у США вакцину от COVID Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Китай может попытаться выкрасть у США вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Илон Маск признался в симпатии к русскому языку Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск в Twitter заявил, что ему очень нравится звучание русского языка. 26