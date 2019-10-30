Экономика

NashGorod.ruNashGorod.ruВ Тюменской области подорожали земельные участки

За год земельные участки под индивидуальное жилищное строительство в Тюменской области подорожали примерно на 3%, земля промышленного назначения - на 6%, цена земли сельхозназначения за год не изменилась, сообщает "Авито Недвижимость".
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