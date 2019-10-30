В среднем за год земля в России подорожала на 2,6%, до 40,6 тыс. руб. за сотку (100 кв. м), но в зависимости от типа земли есть снижение. Сильнее всего снизились цены на участки под индивидуальные жилые дома — на 3%, до 47 тыс. руб. за сотку.

с чего всё началось

За год земельные участки под индивидуальное жилищное строительство в Тюменской области подорожали примерно на 3%, земля промышленного назначения - на 6%, цена земли сельхозназначения за год не изменилась, сообщает "Авито Недвижимость".

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