Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым

24-летнюю девушку, которая присматривала за малышом, нашли в лесу в трех километрах от частного дома на улице Северной, в котором жила семья ребенка. Об этом сообщает сегодня пресс-служба СК РФ по Тюменской области. Няня держала в руках бездыханное тело мальчика.
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Младенец, похищенный в Тюменской области няней, найден мертвым

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Пропавшего в Заводоуковске малыша нашли мертвым

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Похищенный в Заводоуковске младенец найден мертвым

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В Тюмени девушка захотела отомстить своему парню и украла грудничка. Малыш погиб

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Ребенок мертв. Тюменские силовики задержали похитительницу 6-месячного малыша

Megatyumen.ru06:59

Младенец, который пропал в Заводоуковске вместе с няней, найден мёртвым

Новости Тюмени 72.ru06:33
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В больнице Заводского района планируют закрыть гинекологическое отделение. Гинекологи против

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Лавров провел переговоры с Зеленским

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Глава ЦИК обвинила депутатов ЕР во вмешательстве в выборы в Петербурге

Некоторые депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга и Госдумы сыграли неприглядную роль в ситуации с муниципальными выборами в городе и нанесли ущерб авторитету «Единой России».
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Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Пропавшего экс-главу филиала Danske Bank в Эстонии нашли мертвым

В Таллине обнаружили тело пропавшего ранее главы филиала Danske Bank в Эстонии Айвара Рехе, сообщает портал Delfi со ссылкой на департамент полиции и погранохраны.
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Американская компания Mattel Inc. выпустила линейку кукол Барби, которым можно выбрать пол.
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Первый универсальный десантный корабль Китая спущен на воду в Шанхае.
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Трамп призвал страны мира отказаться от глобализма

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На Украине предложили способ заработать на «плохой России»

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