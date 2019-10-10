Происшествия
РИА НовостиВ Тюменской области школьники сняли на видео агрессивного учителя ОБЖ
В тюменском поселке Боровский учителя ОБЖ отстранили от занятий после появления в Сети видео, где он кричит на учеников матом и распускает руки, сообщает портал "72.ru". Инцидент произошел в школе № 2. Из-за чего начался конфликт, неизвестно.
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с чего всё началось
Очередной скандал произошел на днях в боровской школе. Девятиклассники сняли на видео, как их учитель ОБЖ Виктор Садлинский нецензурно кричит на класс и дергает учеников за руки. Известно, что педагог работает в учреждении недавно.Новости Тюмени 72.ru05:10
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Учителя — обслуга, а дети привыкли качать права: тюменцы о конфликте учителя ОБЖ со школьниками
Новости Тюмени 72.ru11:50
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