Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Тюменской области школьники сняли на видео агрессивного учителя ОБЖ

В тюменском поселке Боровский учителя ОБЖ отстранили от занятий после появления в Сети видео, где он кричит на учеников матом и распускает руки, сообщает портал "72.ru". Инцидент произошел в школе № 2. Из-за чего начался конфликт, неизвестно.
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с чего всё началось

В тюменской школе учитель кричал матом на детей. Ученики сняли всё на видео

Очередной скандал произошел на днях в боровской школе. Девятиклассники сняли на видео, как их учитель ОБЖ Виктор Садлинский нецензурно кричит на класс и дергает учеников за руки. Известно, что педагог работает в учреждении недавно.
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Менеджер Хабиба — Тони Фергюсону: «Приноси свою задницу в марте-апреле, получи взбучку и завершай карьеру» Тренер Сен-Пьера: «Победитель боя Фергюсон — Хабиб станет величайшим легковесом в истории»
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Стало известно об аресте двух иностранных граждан, которые являлись информаторами адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по делу сына экс-вице-президента США Джо Байдена.
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Камера iPhone SE 2 должна несильно уступать нынешним флагманам.
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Клишас объяснил необходимость закона о блокировке электронной почты

В новом законопроекте требования распространяются на сервисы, которые включены в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора, среди них «Яндекс.Почта», Почта Mail.ru, «Рамблер.Почта».
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Президент Украины Владимир Зеленский указал на ошибки сайта "Миротворец", сообщает ТАСС.
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Сын журналистки ворвался в студию и прервал прямой эфир

Lenta.ru 04:21
Гаджеты

Microsoft окончательно починила принтеры, но доломала меню «Пуск» в Windows 10

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Шоу-бизнес

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Житель Якутии Александр Габышев, называющий себя шаманом, намерен возобновить свой поход в Москву.
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В мужском монастыре в Оренбургской области произошла стрельба

Один человек пострадал при стрельбе в мужском монастыре в оренбургском Бузулуке, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Оренбургской области.
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Культура

Умер художник Владимир Румянцев, создавший «Петербургских котов»

9 октября ушел из жизни петербургский художник Владимир Румянцев, известный своими картинами, посвященными котам Северной столицы.
Российская газета 04:04
Армия и оружие

Увеличилось количество жертв после обстрела из Сирии по городам Турции

9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что турецкая сторона начала военную операцию в Сирии.
Газета.Ru 11:53
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