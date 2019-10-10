Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Тюменской области школьники сняли на видео агрессивного учителя ОБЖ

В тюменском поселке Боровский учителя ОБЖ отстранили от занятий после появления в Сети видео, где он кричит на учеников матом и распускает руки, сообщает портал "72.ru". Инцидент произошел в школе № 2. Из-за чего начался конфликт, неизвестно.
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с чего всё началось

В тюменской школе учитель кричал матом на детей. Ученики сняли всё на видео

Очередной скандал произошел на днях в боровской школе. Девятиклассники сняли на видео, как их учитель ОБЖ Виктор Садлинский нецензурно кричит на класс и дергает учеников за руки. Известно, что педагог работает в учреждении недавно.
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