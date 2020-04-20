Энергетика
АиФ ТюменьВ Тюменской области снизились цены на бензин
С начала 2020 года дизель в Тюменской области подешевел на 1%, бензин марки АИ-95 - также на 1%, АИ-92 - на 0,6%. Данные изменения цен обусловлены переходом операторов на летние виды горючего, никто из них не нарушал антимонопольное законодательство.
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«Хорошо, если не подорожает!»: автомобилисты в Казани даже не мечтают о дешевом бензине
Вечерняя Казаньвчера в 22:31
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Комментарии
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Газета.Ru 14:41
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Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
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Майские праздники 2020: как отдыхаем в этом году
8 % предложили присоединить майские праздники к январским каникулам 2021 года, передаёт «РИА Новости».
Сиб.фм 04:59
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РБК 20:10
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Mockva.ru 19:24
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Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
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REGNUM вчера в 10:13
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Цена нефти Urals стала отрицательной
Цена опустилась до -$2 за баррель. Ранее впервые в истории до отрицательных значений рухнула марка WTI - до -$40 за баррель.
Газета.Ru 15:10
Энергетика
Цена на нефть снизилась до доллара
Цена майских фьючерсов упала более, чем на 90 процентов. До сегодняшнего дня исторический минимум составлял 9,75 доллара за баррель.
Lenta.ru 14:10
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«Ъ» рассказал о новой финансовой модели ВСМ Москва-Петербург
Финансовая модель, уточняет "Ъ", включает капитальный грант на 200 млрд рублей, заем из ФНБ в размере 380 млрд рублей и субсидируемый кредит ВЭБ в размере 170 млрд рублей.
Интерфакс 19:44
Авто
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Российские власти ежегодно расширяют список авто, попадающих под налог на роскошь. Сейчас в него входит 1300 машин.
EAOmedia.ru 19:10
Здоровье
Стала известна лучшая диета для людей с коронавирусом
Здоровых людей для укрепления иммунитета в период пандемии диетологи призывают включать в рацион овощи, богатые фитонцидами и известные как антиоксиданты: лук, чеснок, редьку, капусту, помидоры, паприку, томаты, а также грибы.
Росбалт 10:13
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Жители Владикавказа вышли на незаконный митинг против самоизоляции
Жители Владикавказа, недовольные введенным режимом самоизоляции, устроили несанкционированный митинг, сообщает ГТРК "Алания".
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Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
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Газета.Ru 12:03
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Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
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Медведев назвал падение цен на нефть «картельным сговором»
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Комсомольская правда 17:11
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Аргументы недели 11:08
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Обнаружена первая значительная мутация нового коронавируса
РИА Новости 06:59
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Силовики потеснили протестующих во Владикавказе
Как сообщал "Кавказский узел", несколько сотен человек вышли сегодня во Владикавказе на акцию протеста против режима самоизоляции в Северной Осетии.
Кавказский узел 09:00
Энергетика
Продавцы стали доплачивать покупателям нефти WTI по $40 за баррель
Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки WTI упала на -315,87%, до минус $39,44 за баррель по состоянию на 21:40 мск.
РБК 15:05
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Зайка и Лев в шоу «Маска» сбили с толку жюри
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В России могут возобновить свою работу закрытые из-за коронавируса школы и детские сады, считает заместитель директора по науке НИИ вакцин и сывороток, член-корреспондент РАН Николай Филатов.
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Энергетика
Россия и Саудовская Аравия продолжили борьбу на рынке нефти
Конкуренция между Россией и Саудовской Аравией на рынке нефтепродуктов лишь усилилась на фоне заключения соглашения о рекордном сокращении добычи.
Lenta.ru 17:16
Экономика
Российские банки оказались готовы к эпидемии лучше зарубежных
Российские банки, мировые лидеры в сфере безналичных платежей, оказались готовы к пандемии коронавируса гораздо лучше международных коллег.
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На предприятиях Татарстана обнаружили очаги распространения коронавируса
Роспотребназор объясняет рост числа случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в Татарстане возникновением очагов инфекции на предприятиях региона.
Коммерсантъ Казань 15:05
Происшествия
В Таиланде обнаружили российских туристов, живущих в пещере
В Таиланде полиция обнаружила российских туристов, живущих в пещере, сообщает Chiang Rai Times.
РИА Новости 09:14
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Голикова назвала регион с самым низким уровнем заражения коронавирусом
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что самый низкий показатель распространения коронавируса на 100 тыс. человек выявлен в Кемеровской области.
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