С начала 2020 года дизель в Тюменской области подешевел на 1%, бензин марки АИ-95 - также на 1%, АИ-92 - на 0,6%. Данные изменения цен обусловлены переходом операторов на летние виды горючего, никто из них не нарушал антимонопольное законодательство.

В Тюменской области снизились цены на бензин

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