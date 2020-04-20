Энергетика
АиФ ТюменьВ Тюменской области снизились цены на бензин
С начала 2020 года дизель в Тюменской области подешевел на 1%, бензин марки АИ-95 - также на 1%, АИ-92 - на 0,6%. Данные изменения цен обусловлены переходом операторов на летние виды горючего, никто из них не нарушал антимонопольное законодательство.
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«Хорошо, если не подорожает!»: автомобилисты в Казани даже не мечтают о дешевом бензине
Вечерняя Казаньвчера в 22:31
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Комментарии
Общество
Страны ООН призвали обеспечить общедоступность вакцины от коронавируса
Все страны Генеральной Ассамблеи ООН выступили за общедоступность вакцины от коронавирусной инфекции и призвали отказаться от спекуляций на медикаментах, средствах личной защиты и медицинском оборудовании на фоне пандемии.
RT на русском 21:57
Общество
Названы регионы с приростом и убылью населения
В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
Общество
Голикова предупредила регионы о росте темпов заражения коронавирусом
Вице-премьер указала, что сейчас распространение заболевания коронавирусом носит в стране местный характер.
Взгляд.ру 08:04
Экономика
Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств
Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).
Коммерсантъ 18:42
Общество
Режим самоизоляции в России решили продлить
Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru 13:00
Общество
Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом
Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ 16:41
Авто
Mercedes отзывает в России 489 автомобилей
Немецкая компания Mercedes-Benz отзывает в России 489 автомобилей E-Class (W213), S-Class (W222 и W217), G-Class (W463) и AMG GT (W290).
Автоновости дня 04:03
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
Авто
Кроссовер Honda Breeze стал популярнее Honda CR-V
Автоновости дня вчера в 09:06
Энергетика
Цена нефти WTI с поставкой в мае вернулась к положительному значению
Цена американской нефти марки WTI с поставкой в мае подорожала до 2,21 доллара за баррель, вернувшись к положительному значению, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 20:39
Общество
Голикова назвала регион с самым низким уровнем заражения коронавирусом
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что самый низкий показатель распространения коронавируса на 100 тыс. человек выявлен в Кемеровской области.
RT на русском 07:42
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия продолжили борьбу на рынке нефти
Конкуренция между Россией и Саудовской Аравией на рынке нефтепродуктов лишь усилилась на фоне заключения соглашения о рекордном сокращении добычи.
Lenta.ru 17:16
Музыка
Evanescence выпустят новый альбом
Группа Evanescence пообещала поклонникам выпустить новый альбом в 2020 году. Музыканты не представляли новых песен с 2011 года.
Inc-news.ru 09:20
Экономика
В Приморье на борьбу с пандемией, развитие медицины и образования добавили 1,5 млрд рублей
Депутаты Законодательного собрания Приморья выделили дополнительные средства в бюджете региона на развитие образования, здравоохранения и борьбу с распространением коронавирусной инфекции, сообщает во вторник пресс-служба краевого парламента.
ТАСС 22:07
Общество
Число зараженных коронавирусом превысило 60 человек в Забайкалье
В Забайкалье за прошедшие сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло на шесть.
Московский Комсомолец Чита 21:52
Здоровье
В ВОЗ оценили уровень смертности от коронавируса в России
Уровень смертности от коронавируса в России очень низкий, но за последнюю неделю общее число случаев заболевания в стране возросло, заявила РИА Новости представитель ВОЗ Мелита Вуйнович.
РИА Новости 07:05
Общество
СК пообещал пресекать пранки во время дистанционного обучения
Следственный комитет 20 апреля отметил растущее число сообщений о пранках в отношении преподавателей во время дистанционного обучения.
Право.ру 07:20
Шоу-бизнес
Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной продала еще одну квартиру
Еще недавно бушевал скандал о том, что внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной Анна Трегубенко продала квартиру актрисы в Санкт-Петербурге без согласия старших членов семьи.
StarHit.ru вчера в 14:02
Культура
Минкульт разработал меры поддержки музеев и театров
Министерство культуры предлагает восполнить потери крупных театров и музеев в течение 3 месяцев.
Орфей 07:00
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Треть россиян поддерживают перенос майских праздников
Согласно полученным сведениям, перенос выходных с майских праздников на другое время, чтобы отдохнуть после самоизоляции, поддерживают 34% граждан России.
Пятый канал вчера в 22:09
Кино
Том Харди показал финальную битву «Венома» без спецэффектов
Культуромания 14:27
Гаджеты
Новый iPad Air получит подэкранный Touch ID
Apple готовится к выпуску нового iPad Air со встроенным сканером отпечатков пальцев в дисплее.
The GEEK 11:08
Политика
Трамп заявил, что подпишет указ о приостановке иммиграции в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет указ о приостановке иммиграции в страну для сохранения рабочих мест американских граждан.
РИА Новости 22:17
Кино
Все предстоящие фильмы по комиксам Marvel
В апреле 2019 года на экраны вышли "Мстители: Финал", заключительная часть серии супергеройских фильмов, ставшая (пускай и с огромным скрипом) самой кассовой лентой в истории мирового проката ($2,798 млрд - чуть больше, чем у "Аватара" Джеймса Кэмерона).
Газета.Ru вчера в 15:01
Политика
Глава Бурятии назначил Ирину Смоляк на новую должность
Московский Комсомолец Улан-Удэ 21:06
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Шоу-бизнес
Дарья Пынзарь шокировала подписчиков, сняв наращенные волосы
Экс-участница скандального проекта «Дом-2» Дарья Пынзарь удивила поклонников, показав фото без наращенных волос.
iReactor 06:41
Экономика
Производители продуктов просят правительство о моратории на скидки в магазинах
Несколько ассоциаций, в которые входят сельскохозяйственные предприятия и производители продуктов и напитков, написали коллективное письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой о дополнительной поддержке.
Ведомости 17:07
Экономика
Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта
Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК вчера в 12:13