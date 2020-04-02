Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил о введении режима самоизоляции на территории региона с 3 апреля. Как сообщает портал «Вслух.ру», такое решение принял оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавирусной инфекции.

В Тюменской области объявили о введении режима самоизоляции

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