Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Тюменской области объявили о введении режима самоизоляции

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил о введении режима самоизоляции на территории региона с 3 апреля. Как сообщает портал «Вслух.ру», такое решение принял оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавирусной инфекции.
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Тюменцам рассказали, при каких условиях можно покидать квартиру

Вслух.Ру10:42

Александр Моор: ситуация с коронавирусом в регионе остается стабильной, но напряженной

Тюменская линия08:02

Тюменский губернатор ввел режим самоизоляции в регионе

РИА Новости07:52

В Тюменской области введен режим самоизоляции

NashGorod.ru07:25

В Тюменской области введен режим самоизоляции

КП - Тюмень07:25

Тюменцам объяснили, как жить и работать во время самоизоляции

Тюменская область сегодня09:13

В Тюменской области ввели режим полной самоизоляции

Новости Тюмени 72.ru07:20
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Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 10:56, Ашберн
Общество

Собянин утвердил штрафы за нарушение режима изоляции

Напомним, в Москве и большинстве регионов России введен режим изоляции граждан из-за коронавируса.
Коммерсантъ 08:28
Общество

В Забайкалье запретили продажу алкоголя

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Ведомости 08:50
Политика

Путин продлил нерабочее время до 30 апреля

Режим самоизоляции в России продлен до конца месяца. Об этом 2 апреля в ходе своего обращения к гражданам заявил Президент Владимир Путин.
ГТРК Калуга 10:07
Общество

Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии

Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
REGNUM 01:20
Политика

Трамп надеется, что Россия и Саудовская Аравия сократят добычу нефти

Президент США Дональд Трамп надеется, что Саудовская Аравия и РФ сократят добычу нефти на 10 миллионов баррелей.
РИА Новости 10:46
Политика

Глава Республики Коми Сергей Гапликов уходит в отставку

Глава Республики Коми Сергей Гапликов уходит в отставку, сообщает РИА "Новости". Гапликов заявил, что принял решение сложить полномочия.
Газета.Ru 10:12
Происшествия

Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку

ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
Известия 08:43
Общество

Олег Тиньков уходит с поста главы совета директоров «Тинькофф Банка»

Москва, 2 апреля 2020, 17:36 — REGNUM Бинесмен Олег Тиньков намерен в ближайших недели покинуть пост председателя правления «Тинькофф Банка» и передать свои акции в семейный траст, передаёт 2 апреля РБК.
REGNUM 10:36
Игры

Вышел красивый трейлер игры Mortal Shell, похожей на Dark Souls

Многие пользователи отметили в соцсетях, что трейлер выглядит очень красиво, а сама игра напоминает популярную серию Dark Souls.
REGNUM вчера в 17:57
Общество

Нерабочую неделю в России могут продлить

Логика состоит в том, что инкубационный период коронавируса составляет 14 дней, поэтому и период самоизоляции желательно продлить хотя бы до двух недель.
78.ru 01:50
Происшествия

Бизнесмен Джабраилов госпитализирован в Москве

Газета.Ru 09:56
Кино

Netflix закроет сериал про вампиров

Kinonews.ru вчера в 09:50
Экономика

Fitch спрогнозировал рецессию в России

Рейтинговое агентство Fitch Ratings вновь изменило прогноз о российской экономике: если в марте аналитики ожидали роста ВВП на менее чем 1%, то теперь прогнозируют рецессию.
РБК 10:30
Энергетика

В Кремле прокомментировали желание Белоруссии купить нефть по $4

Москва, 2 апреля 2020, 13:11 — REGNUM Белоруссия сможет приобрести нефть у России по $4 за баррель, только если на рынке будет соответствующее предложение.
REGNUM 06:11
Политика

Президент Филиппин разрешил стрелять по нарушителям порядка

Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил полиции и военным стрелять на поражение по нарушителям ограничений, введенных из-за пандемии, особенно если те устроят беспорядки или нарушат работу по раздаче еды, передает Bloomberg.
Интерфакс 06:42
Происшествия

В кировском стационаре больницы у пациента обнаружили коронавирус

Стационар Кировской горбольницы №9 закрыли на карантин после того, как у одного из пациентов тест-система показала положительный результат на коронавирус.
Российская газета 07:21
Транспорт

Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов

В полиции пояснили, что если жители других регионов пытаются пересечь границы Челябинской области, им объясняют все риски, связанные с коронавирусом, их убеждают вернуться домой и придерживаться там режима самоизоляции.
РБК 08:36
Происшествия

Главврач пермского онкоцентра находится в тяжёлом состоянии

Главврач пермского онкодиспансера Максим Мезенцев находится в тяжёлом состоянии.
АиФ Пермь 06:37
Общество

В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
РИА Новости вчера в 20:13
Здоровье

На коронавирус проверят всех граждан старше 65 лет с симптомами ОРВИ

Главный санитарный врач России Анна Попова поручила губернаторам субъектов РФ обеспечить всем лицам старше 65 лет проведение тестов на коронавирус.
Pravda.Ru 03:38
Общество

Путин подписал закон о штрафах за фейки и нарушение карантина

Президент России Владимир Путин подписал законы, один из которых предусматривает штраф до 5 миллионов рублей за фейки об эпидемиях, а другой - введение штрафов для нарушителей карантина.
Комсомольская правда вчера в 12:41
Энергетика

В США обанкротилась первая крупная компания по добыче сланцевой нефти

Американская компания Whiting Petroleum, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила в среду о начале процедуры банкротства.
ТАСС вчера в 13:40
Здоровье

Стала известна стоимость лечения коронавируса в Самарской области

Стало известно, сколько денег получат самарские больницы сна лечение коронавируса у пациентов. Сегодня были утверждены тарифы.
Pro Город Самара 09:58
Политика

Путин поручил ввести особый порядок передвижения в России

Президент России Владимир Путин поручил установить в регионах страны особый порядок передвижения граждан и транспортных средств.
Lenta.ru 10:26
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Политика

Россия предложила Кипру пересмотреть налоговое соглашение

Правительство России направило правительству Кипра письмо по поводу изменения соглашения об избежании двойного налогообложения, заявил премьер-министр Михаил Мишустин 1 апреля.
Ведомости вчера в 12:44
Политика

Песков заявил об отсутствии решения по переносу парада Победы

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял об обсуждении возможной отмены парада Победы в Москве 9 мая.
REGNUM вчера в 06:12
Политика

В США начали разгрузку российского самолета с гумпомощью

В аэропорту Нью-Йорка идет разгрузка самолета российских ВКС, доставившего медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом, сообщил журналистам первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский.
РИА Новости вчера в 18:11
Общество

В Бергамо российским медикам сварили борщ

Российским военным медикам и специалистам, прибывшим в Бергамо для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, в местной столовой приготовили борщ.
ТАСС 09:24
Общество

Умершая в Перми журналистка была заражена коронавирусом

Известия 04:50
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Александр Викторович Моор
Российский политик
Российский политик. Губернатор Тюменской области с 14 сентября 2018. Член Президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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