На территории Тюменской области за прошедшие сутки выявлено 89 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает информационный центр по мониторингу заболевания.

Общество Умер экс-мэр Калининграда Юрий Савенко Скончался бывший глава Калининграда Юрий Савенко. Об этом "Клопс" сообщил депутат Госдумы от области Александр Ярошук в пятницу, 31 июля. 3

Общество В Хабаровске арестовали освещавшего протесты блогера Суд в Хабаровске на семь суток арестовал блогера Алексея Романова, который на своем YouTube-канале освещал митинги в Хабаровске, сообщил РБК адвокат «Правозащиты Открытки», представляющий интересы Алексея Романова Виталий Тыхта. 121

Транспорт ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence. 204

Общество Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе По словам Вильфанда, прогноз на месяц дает представление о средних показателях температуры, а в целом августовская погода, как и в июле, будет "нервной" — со значительными температурными перепадами. 131

Политика Кобзев призвал не допустить массовых вырубок леса у Байкала Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в рамках совещания с участием президента Владимира Путина призвал не допустить массовых вырубок леса у озера Байкал. 18

Политика Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 200

Кино Netflix выпустит сериал по мотивам игры Splinter Cell Стриминговый сервис Netflix собрался выпустить мультипликационный сериал в стиле аниме по мотивам игр Splinter Cell компании Ubisoft, сообщил Variety. 6

Шоу-бизнес Яна Поплавская забрала новорожденного внука из роддома Актриса и телеведущая Яна Поплавская несколькими днями ранее сообщила потрясающие новости - у неё родился внук. 11

Политика Белоруссия передала Украине список задержанных граждан России Киев, 31 июля 2020, 13:43 — REGNUM МИД Белоруссии передал в Киев список задержанных граждан России с просьбой проверить их на причастность к совершению преступлений на украинской территории, в частности — участвовали ли они в боевых действиях в Донбассе. 1,2K

Происшествия Задержаны трое участников погрома в саратовской больнице Напомним, вчера вечером в Саратовскую городскую клиническую больницу № 1 ворвалась группа агрессивно настроенных граждан численностью в два десятка человек, устроила дебош и требовала выдачи тела умершего родственника. 42

Политика Путин предложил вручать вместе с паспортом РФ новую Конституцию Напомним, 3 июля на встрече с рабочей после голосования по поправкам к Конституции РФ президент страны Владимир Путин указал на необходимость продолжить работу и отслеживать реализацию принятых изменений. 120

Общество Польша сообщила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского Следы взрывчатки якобы нашли в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году". 148

Космос Телескоп VLT получил самый красивый снимок «космической бабочки» Расположенный в Чили Очень большой телескоп (VLT) Европейской Южной Обсерватории (ЕSО) сделал фотографию туманности NGC 2899, которую иногда называют "космической бабочкой" из-за ее симметричной структуры и цветовых особенностей. 2

Политика Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки. 8

Политика Австрия 1 августа отменяет запрет на авиарейсы из России Вена, 31 июля 2020, 15:17 — REGNUM Россия вошла в число стран, для которых снят запрет на пассажирское воздушное сообщение с Австрией.

Экономика ВВП Евросоюза снизился во втором квартале на 14,4% Брюссель, 31 июля 2020, 12:48 — REGNUM Согласно предварительной оценке, ВВП Европейского союза показал снижение на 14,4% во втором квартале текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 14

Гаджеты Black Shark 3S с чипом Snapdragon 865+ официально представлен Компания Black Shark только что представила обновлённый игровой смартфон Black Shark 3. Новинка получила название Black Shark 3S и её главным отличием от оригинальной модели стал улучшенный чип Snapdragon 865+.

Общество «Аэрофлот» сообщил о сокращенной программе рейсов в Стамбул и Лондон Ранее на этой неделе стало известно о продаже «Аэрофлотом» более 3,5 тыс. авиабилетов в Стамбул. Первый рейс состоится 1 августа.