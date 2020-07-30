Общество

Коммерсантъ ЕкатеринбургКоммерсантъ ЕкатеринбургВ Тюменской области выявлено 89 новых больных коронавирусом

На территории Тюменской области за прошедшие сутки выявлено 89 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает информационный центр по мониторингу заболевания.
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В Тюменской области за сутки выявлено 89 новых случаев COVID-19

Вслух.Ру03:46

В Тюменской области выявлено 89 новых больных коронавирусом

Коммерсантъ Екатеринбург03:42

В Тюменской области за сутки выявлено 89 новых случаев COVID-19

Тюменская область сегоднявчера в 04:33

Оперштаб РФ назвал количество выявленных случаев COVID-19 за сутки

Слово и Дело03:41

89 случаев COVID-19 зарегистрировано за сутки в Тюменской области

АиФ Тюменьвчера в 03:45

89 новых случаев COVID-19 выявили в Тюменской области за сутки

Тюменская линиявчера в 03:43
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Умер экс-мэр Калининграда Юрий Савенко

Скончался бывший глава Калининграда Юрий Савенко. Об этом "Клопс" сообщил депутат Госдумы от области Александр Ярошук в пятницу, 31 июля.
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Мосгорсуд изберет меру пресечения сестрам Хачатурян 3 августа

Адвокат сообщил, что 3 августа Мосгорсуд вынесет решение о мере пресечения сестрам Хачатурян.
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Происшествия

На границе с Украиной контрабандист пошел на таран автомобиля ФСБ

На границе с Украиной контрабандист попытался протаранить на автомобиле российских пограничников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ.
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Общество

В Хабаровске арестовали освещавшего протесты блогера

Суд в Хабаровске на семь суток арестовал блогера Алексея Романова, который на своем YouTube-канале освещал митинги в Хабаровске, сообщил РБК адвокат «Правозащиты Открытки», представляющий интересы Алексея Романова Виталий Тыхта.
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ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru вчера в 15:31
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По словам Вильфанда, прогноз на месяц дает представление о средних показателях температуры, а в целом августовская погода, как и в июле, будет "нервной" — со значительными температурными перепадами.
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Политика

Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии

Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Армия и оружие

Минобороны сообщило о перехвате двух самолетов США над Черным морем

Наша авиация снова перехватила самолеты США над Черным морем.
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Netflix выпустит сериал по мотивам игры Splinter Cell

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Яна Поплавская забрала новорожденного внука из роддома

Актриса и телеведущая Яна Поплавская несколькими днями ранее сообщила потрясающие новости - у неё родился внук.
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Политика

Белоруссия передала Украине список задержанных граждан России

Киев, 31 июля 2020, 13:43 — REGNUM МИД Белоруссии передал в Киев список задержанных граждан России с просьбой проверить их на причастность к совершению преступлений на украинской территории, в частности — участвовали ли они в боевых действиях в Донбассе.
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Напомним, вчера вечером в Саратовскую городскую клиническую больницу № 1 ворвалась группа агрессивно настроенных граждан численностью в два десятка человек, устроила дебош и требовала выдачи тела умершего родственника.
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Путин предложил вручать вместе с паспортом РФ новую Конституцию

Напомним, 3 июля на встрече с рабочей после голосования по поправкам к Конституции РФ президент страны Владимир Путин указал на необходимость продолжить работу и отслеживать реализацию принятых изменений.
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Турция объявила о передаче США технологий российских C-400

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Общество

Польша сообщила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского

Следы взрывчатки якобы нашли в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году".
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В России популярное блюдо названо опасным для сосудов и сердца

Самое популярное и безобидное, на первый взгляд, российское блюдо может ощутимо повышать уровень холестерина в крови.
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Космос

Телескоп VLT получил самый красивый снимок «космической бабочки»

Расположенный в Чили Очень большой телескоп (VLT) Европейской Южной Обсерватории (ЕSО) сделал фотографию туманности NGC 2899, которую иногда называют "космической бабочкой" из-за ее симметричной структуры и цветовых особенностей.
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В Сталинградской области СК допросил свидетелей геноцида времен войны

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Ученые: Загадочная «девятая планета» может быть черной дырой

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Политика

Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии

Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
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Австрия 1 августа отменяет запрет на авиарейсы из России

Вена, 31 июля 2020, 15:17 — REGNUM Россия вошла в число стран, для которых снят запрет на пассажирское воздушное сообщение с Австрией.
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Торговые центры откроются в Свердловской области с 1 августа

Торговые центры откроются в Свердловской области с 1 августа, но без фудкортов, детских комнат и развлекательных организаций.
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