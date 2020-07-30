Общество
Коммерсантъ ЕкатеринбургВ Тюменской области выявлено 89 новых больных коронавирусом
На территории Тюменской области за прошедшие сутки выявлено 89 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает информационный центр по мониторингу заболевания.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В Тюменской области за сутки выявлено 89 новых случаев COVID-19
Тюменская область сегоднявчера в 04:33
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 08:50, Ашберн
Общество
Умер экс-мэр Калининграда Юрий Савенко
Скончался бывший глава Калининграда Юрий Савенко. Об этом "Клопс" сообщил депутат Госдумы от области Александр Ярошук в пятницу, 31 июля.
Клопс 08:06
Происшествия
Мосгорсуд изберет меру пресечения сестрам Хачатурян 3 августа
Адвокат сообщил, что 3 августа Мосгорсуд вынесет решение о мере пресечения сестрам Хачатурян.
Народные новости 06:55
Происшествия
На границе с Украиной контрабандист пошел на таран автомобиля ФСБ
На границе с Украиной контрабандист попытался протаранить на автомобиле российских пограничников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ.
РБК 08:26
Общество
В Хабаровске арестовали освещавшего протесты блогера
Суд в Хабаровске на семь суток арестовал блогера Алексея Романова, который на своем YouTube-канале освещал митинги в Хабаровске, сообщил РБК адвокат «Правозащиты Открытки», представляющий интересы Алексея Романова Виталий Тыхта.
РБК 05:53
Транспорт
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru вчера в 15:31
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе
По словам Вильфанда, прогноз на месяц дает представление о средних показателях температуры, а в целом августовская погода, как и в июле, будет "нервной" — со значительными температурными перепадами.
РИА Новости 03:06
Политика
Кобзев призвал не допустить массовых вырубок леса у Байкала
Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в рамках совещания с участием президента Владимира Путина призвал не допустить массовых вырубок леса у озера Байкал.
Взгляд.ру вчера в 07:14
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
Армия и оружие
Минобороны сообщило о перехвате двух самолетов США над Черным морем
Наша авиация снова перехватила самолеты США над Черным морем.
Пятый канал 04:59
Кино
Netflix выпустит сериал по мотивам игры Splinter Cell
Стриминговый сервис Netflix собрался выпустить мультипликационный сериал в стиле аниме по мотивам игр Splinter Cell компании Ubisoft, сообщил Variety.
Телеканал 360° 07:56
Шоу-бизнес
Яна Поплавская забрала новорожденного внука из роддома
Актриса и телеведущая Яна Поплавская несколькими днями ранее сообщила потрясающие новости - у неё родился внук.
Bimru.ru вчера в 03:42
Политика
Белоруссия передала Украине список задержанных граждан России
Киев, 31 июля 2020, 13:43 — REGNUM МИД Белоруссии передал в Киев список задержанных граждан России с просьбой проверить их на причастность к совершению преступлений на украинской территории, в частности — участвовали ли они в боевых действиях в Донбассе.
REGNUM 06:43
Происшествия
Задержаны трое участников погрома в саратовской больнице
Напомним, вчера вечером в Саратовскую городскую клиническую больницу № 1 ворвалась группа агрессивно настроенных граждан численностью в два десятка человек, устроила дебош и требовала выдачи тела умершего родственника.
Взгляд-инфо 03:01
Политика
Путин предложил вручать вместе с паспортом РФ новую Конституцию
Напомним, 3 июля на встрече с рабочей после голосования по поправкам к Конституции РФ президент страны Владимир Путин указал на необходимость продолжить работу и отслеживать реализацию принятых изменений.
REGNUM 06:02
Общество
Польша сообщила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского
Следы взрывчатки якобы нашли в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году".
Газета.Ru 08:06
Здоровье
В России популярное блюдо названо опасным для сосудов и сердца
Самое популярное и безобидное, на первый взгляд, российское блюдо может ощутимо повышать уровень холестерина в крови.
ToDay News Ufa 03:14
Космос
Телескоп VLT получил самый красивый снимок «космической бабочки»
Расположенный в Чили Очень большой телескоп (VLT) Европейской Южной Обсерватории (ЕSО) сделал фотографию туманности NGC 2899, которую иногда называют "космической бабочкой" из-за ее симметричной структуры и цветовых особенностей.
Planet Today 02:33
Космос
Ученые: Загадочная «девятая планета» может быть черной дырой
OAnews вчера в 12:48
Политика
Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии
Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК вчера в 07:41
Политика
Австрия 1 августа отменяет запрет на авиарейсы из России
Вена, 31 июля 2020, 15:17 — REGNUM Россия вошла в число стран, для которых снят запрет на пассажирское воздушное сообщение с Австрией.
REGNUM 08:17
Общество
Торговые центры откроются в Свердловской области с 1 августа
Торговые центры откроются в Свердловской области с 1 августа, но без фудкортов, детских комнат и развлекательных организаций.
ТАСС 08:32
Хоккей
«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола
CT news вчера в 04:17
Экономика
ВВП Евросоюза снизился во втором квартале на 14,4%
Брюссель, 31 июля 2020, 12:48 — REGNUM Согласно предварительной оценке, ВВП Европейского союза показал снижение на 14,4% во втором квартале текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
REGNUM 05:48
Гаджеты
Black Shark 3S с чипом Snapdragon 865+ официально представлен
Компания Black Shark только что представила обновлённый игровой смартфон Black Shark 3. Новинка получила название Black Shark 3S и её главным отличием от оригинальной модели стал улучшенный чип Snapdragon 865+.
ITZine.ru 06:28
Общество
«Аэрофлот» сообщил о сокращенной программе рейсов в Стамбул и Лондон
Ранее на этой неделе стало известно о продаже «Аэрофлотом» более 3,5 тыс. авиабилетов в Стамбул. Первый рейс состоится 1 августа.
Известия 08:25
Происшествия
ГП подала иск об изъятии имущества экс-главы управления ФТС
Генпрокуратура России подала гражданский иск об обращении в доход государства имущества бывшего начальника управления ФТС России Александра Кизлыка на общую сумму более 121 млн рублей.
RT на русском 03:57