Общество

Тюменские известияТюменские известияВ Тюменской области выявлено ещё 80 новых случаев коронавируса

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Вновь выросло количество летальных исходов – на 3 (до 72). На Ямале – плюс 197 инфицированных, за все время – 6752. Один умерший за сутки (всего 45) В Российской Федерации ситуация стабильная, добавилось 6611 новых случаев COVID-19.
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В «тюменской матрешке» выявили 566 новых случаев COVID-19

УралПолит.Ru04:13

Плюс 566. В регионах «тюменской матрешки» отмечены новые диагнозы COVID-19

ФедералПресс04:40

В Тюменской области выявлено ещё 80 новых случаев коронавируса

Тюменские известия03:35
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Культура

Итальянский композитор Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни

REGNUM 03:20
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Происшествия

Бывшего украинского футболиста задержали в Москве по делу о шпионаже

В Москве по делу о шпионаже арестован и содержится в СИЗО украинский экс-футболист Василий Василенко.
Известия 07:20
Происшествия

В Австрии заявили, что убитый в Вене россиянин был выходцем из Чечни

Убитый в субботу, 4 июля, близ Вены российский гражданин являлся выходцем из Чечни, его звали Мартин Бек.
Газета.Ru 06:13
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Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
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Футбол

«Спартак» заинтересован в подписании защитника «Стандарда» Войводы

Правый защитник «Стандарда» Мергим Войвода может перебраться в Россию. В услугах 25-летнего футболиста заинтересован «Спартак».
Bookmaker-ratings.ru 06:03
Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
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Происшествия

Девятилетнюю девочку убило током в фонтане под Волгоградом

Инцидент произошел в Даниловском районе в воскресенье, 5 июля. Фонтан, вода в котором оказалась под напряжением, функционирует с 2018 года.
Вести.Ru 06:35
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Финансы

Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru 06:17
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Армия и оружие

ВМС США «потеряли» стелс-ракету, сообщили СМИ

В ВМС США не ответили, почему "потерянную" ракету не восполнили новой.
РИА Новости 06:43
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Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
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Культура

Фестиваль «Новая волна» отменён из-за коронавируса

Фестиваль «Новая волна», который предполагалось провести в Казани в августе 2020 года, отменён из-за ситуации с коронавирусом.
RT на русском 05:59
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Политика

Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия 06:49
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Общество

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

РИА Новости 05:06
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Здоровье

За сутки в Ростовской области коронавирус выявлен у 91 человека

На 6 июля в Ростовской области у 10 166 человек выявлен коронавирус. Показатель заболевших — 242 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:00
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Здоровье

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru вчера в 12:30
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Биатлон

Подписи Григория Родченкова под показаниями в МОК признали поддельными

Эксперты издания Der Spiegel признали подпись бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под письменными показаниями по допинговым делам поддельными.
Общественное телевидение России 05:41
Общество

ЕСПЧ решил запросить у Москвы копию дела об убийстве Немцова

Европейский суд по правам человека решил ознакомиться с материалами расследования убийства в феврале 2015 года в Москве политика Бориса Немцова и запросил их копию у России.
РБК 06:58
Шоу-бизнес

В соцсетях появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации

Фото: Instagram Маргариты Соколовой Из больницы МакSим выписали еще в марте, но работать, давать интервью и участвовать в съемках певица пока не будет.
Общественная служба новостей 04 июля в 09:23
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Здоровье

Вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ

Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предупредил, что в этот период нужно серьезно готовиться к вспышке, поскольку она будет осложнена сезонным проявлением ОРВИ.
Газета.Ru вчера в 04:28
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Общество

«Аэрофлот» бросил в Китае собак своих пассажиров

URA.Ru 07:00
Наука

Коронавирус стал в девять раз заразнее

Специалисты отмечают, что коронавирус стал заразнее в девять раз.
Evo-rus.com вчера в 10:34
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Армия и оружие

США получили ракетный двигатель на замену российского РД-180

Осенью 2014 года корпорации United Launch Alliance и Blue Origin заявили, что намерены создать жидкостный двигатель BE-4, пара которых могла бы заменить один РД-180.
Газета.Ru вчера в 03:24
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Происшествия

Под Екатеринбургом у сотрудника детского лагеря нашли коронавирус

Екатеринбург, 6 июля 2020, 07:27 — REGNUM В Свердловской области у сотрудника одного из детских лагерей нашли коронавирус.
REGNUM 00:27
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Общество

В Испании снова закрыли пляжи из-за коронавируса

Меры вводятся на фоне увеличения числа случаев коронавируса в стране.
Говорит Москва 07:12
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Улучшенные текстуры поверхности в новом трейлере масштабного мода HD Reworked Project для The Witcher 3

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«Салават Юлаев» продлил контракт с 39-летним хоккеистом Семеновым

РИА Новости 06:20
Происшествия

В суде огласили переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

RT на русском 07:31
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Общество

Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России

Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК вчера в 03:21
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Экономика

Всемирный банк прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 6%

ВВП России в 2020 году упадет на 6% и будет восстанавливаться умеренными темпами в 2021-2022 годах, говорится в докладе Всемирного банка.
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Происшествия

В Курганской области в реке нашли тела трех пропавших детей

Тела трех пропавших детей нашли в ходе поиска на реке Исеть в Курганской области, сообщает региональное управление СК РФ.
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