За сутки в России полностью выздоровело 3 тысячи 994 человека. В Тюменской области за это время выявлено 23 случая коронавирусной инфекции. В итоге в настоящий момент в регионе зарегистрировано 1661 случай.

В Тюменской области за минувшие сутки выявлено 23 случая коронавируса

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