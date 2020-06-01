Общество
Вслух.РуВ Тюменской области за минувшие сутки выявлено 23 случая коронавируса
За сутки в России полностью выздоровело 3 тысячи 994 человека. В Тюменской области за это время выявлено 23 случая коронавирусной инфекции. В итоге в настоящий момент в регионе зарегистрировано 1661 случай.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
За прошедшие сутки в Свердловской области выявили 261 случай COVID-19
Уральский рабочий30 мая в 03:50
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 05:04, Ашберн
Общество
Маск по-русски ответил Рогозину в Twitter
REGNUM вчера в 15:05
Шоу-бизнес
Кристина Асмус рассказала неизвестное о жизни с Харламовым
Асмус отметила, что они хорошо переносят режим самоизоляции: они имеют возможность погулять в лесу, также и она и Гарик продолжают работать.
Privet-Rostov.ru вчера в 03:22
Общество
Роспотребнадзор обнародовал свои рекомендации для кафе и ресторанов
Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания, подписанные главой Роспотребнадзора Анной Поповой, журналистам предоставили в пресс-службе ведомства в понедельник.
Интерфакс 04:37
Общество
Правительство отклонило законопроект о выплатах домохозяйкам
Кабмин не поддержал законопроект о выплатах домохозяйкам в размере МРОТ, говорится в отзыве правительства, размещенном в базе данных Госдумы.
Газета.Ru 04:39
Происшествия
В Кировской области задержали трех экстремистов
В Кировской области задержаны трое экстремистов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Российская газета 03:09
Общество
В Москве открылись непродовольственные магазины
Российская газета 01:58
Единоборства
Джон Джонс отказался от титула UFC
Vprognoze.ru 02:57
Общество
Италия рассчитывает, что российские туристы с 15 июня смогут посещать республику
Италия готова принимать российских туристов с 15 июня и рассчитывает, что российское руководство к тому времени пойдет на открытие границы.
ТАСС 04:51
Авто
В России планируют штрафовать за брошенные автомобили
Новые автомобили 02:39
Происшествия
В Крыму обнаружили кепку пропавшей накануне шестилетней девочки
Кепку, принадлежащую пропавшей в Крыму шестилетней девочке, обнаружили в районе садового кооператива "Яблонька", где ведется поисковая операция.
ТАСС 03:40
Здоровье
10149 случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области
Нижегородская область занимает среди регионов страны четвертое место по числу официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом.
АПН - Нижний Новгород 04:19
Общество
В Пермском крае выявили 69 новых случаев коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки было выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, один из которых зафиксирован посмертно.
ВЕТТА 03:38
Религия
Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава
Газета.Ru 03:50
Здоровье
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс 30 мая в 16:44
Происшествия
В Новокузнецке в пансионате для пожилых 26 человек заразились COVID-19
Ранее сообщалось, что по данным на понедельник в Кузбассе было выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, 32 из которых – в Новокузнецке.
РИА Новости 01:28
Наука
Ученый предсказал новую пандемию опаснее коронавируса
Ученый из Великобритании Майкл Грегор предсказал возможность возникновения новой пандемии, которая будет способна уничтожить половину населения планеты.
Комсомольская правда 29 мая в 20:40
Общество
Правительство РФ продлило мораторий на налоговые проверки бизнеса
Москва, 1 июня 2020, 11:18 — REGNUM В России до 30 июня продлён мораторий на налоговые проверки бизнеса.
REGNUM 04:18
Финансы
Курс доллара упал ниже 70 рублей
Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей.
Российская газета 03:26
Общество
NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе
Известия вчера в 22:48
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ вчера в 04:13
Технологии
Моддер переделал Half-Life: Alyx в шутер от первого лица без VR
CyberSport.ru 30 мая в 16:14
Наука
Пропажа озона стала причиной второго крупнейшего вымирания в истории
Пропажа озона стала причиной второго крупнейшего вымирания в истории. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 29 мая в 03:23
Общество
Россиянам начали выплачивать пособия на детей в 10 тысяч рублей
Выплаты президентских единовременных пособий на детей от трех до 16 лет начались.
BFM.ru 03:48
Общество
В России выявили 9035 новых случаев заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки выявили 9035 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:35
Экономика
В Ростовской области заработала Гуковская ВЭС
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 04:45
Футбол
Сергей Семак продлил контракт с «Зенитом»
Чемпион России "Зенит" продлил контракт с главным тренером Сергеем Семаком.
Вести.Ru 03:08
Футбол
Семин призвал руководство «Локомотива» уйти в отставку
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин считает, что совет директоров и генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе должны покинуть московский клуб.
РИА Новости 03:17
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15