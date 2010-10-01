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Новости Тюмени 72.ruНовости Тюмени 72.ruВ Тюменской области за сутки выявили 89 заболевших COVID-19

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В Тюменской области за сутки коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 89 человек. Такими данными поделился федеральный оперативный штаб. Наш регион, судя по статистике, занял 24-е место в рейтинге по числу новых заболевших.
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В Тюменской области за сутки выявлено 89 новых случаев COVID-19

Вслух.Ру03:46

В Тюменской области за сутки выявили 89 заболевших COVID-19

Новости Тюмени 72.ru03:30
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Суд отложил заседание по жалобе на приговор по делу Кокорина и Мамаева

Мосгорсуд огласит решение после пересмотра приговора нападающему Александру Кокорину и полузащитнику "Ростова" Павлу Мамаеву 3 августа, сообщает РИА "Новости".
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Субъект Российской Федерации, входит в состав Уральского федерального округа, располагается на юге Западной Сибири. На территории Тюменской области расположены Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ, которые получили статус равноправных субъектов Российской Федерации в 1993 году, но территориально входят в состав Тюменской области.
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