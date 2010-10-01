Коронавирус
Новости Тюмени 72.ruВ Тюменской области за сутки выявили 89 заболевших COVID-19
В Тюменской области за сутки коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 89 человек. Такими данными поделился федеральный оперативный штаб. Наш регион, судя по статистике, занял 24-е место в рейтинге по числу новых заболевших.
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Политика
Минск передал Киеву список задержанных россиян
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что белорусская сторона передала украинской список задержанных в республике россиян, в Киеве проверят их на предмет участия в боевых действиях в Донбассе.
RT на русском 05:18
Политика
Путин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки
Президент поручил правительству проанализировать совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию поступившие в рабочую группу обращения, которые не были учтены при подготовке поправок.
Российская газета 03:59
Общество
Самый молодой губернатор России заразился коронавирусом
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, который является самым молодым руководителем региона в России, заразился коронавирусом.
Lenta.ru 04:38
Происшествия
На депутата Галямину завели уголовное дело за нарушения на митингах
Следственный комитет возбудил уголовное дело против московского муниципального депутата Юлии Галяминой за неоднократные нарушения при организации митинга, сообщается на сайте СК.
РБК 05:07
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru 29 июля в 12:27
Политика
В России усилили контроль за иностранными инвестициями в стратегические отрасли
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, усиливающий контроль за иностранными инвестициями в российские компании из стратегических отраслей, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
ПРАЙМ 05:33
Экономика
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru 05:20
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах с 1 сентября
Новый учебный год в российских школах начнется как это всегда и бывает — 1 сентября, если, конечно, не будет никаких дополнительных рисков в отдельных регионах страны, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ.
Live24 29 июля в 07:48
Общество
В Гидрометцентре назвали летний снег в Москве рядовым событием
Выпавший снег в Москве является вполне обычным погодным явлением, несмотря на лето, рассказала «Известиям» главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова 30 июля.
Известия вчера в 07:26
Происшествия
В Оренбурге неизвестные избили битами главу комитета горадминистрации
В Оренбурге правоохранительные органы выясняют обстоятельства нападения на председателя комитета по управлению имуществом горадминистрации Дмитрия Цветкова.
Российская газета 04:07
Политика
Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru вчера в 10:59
Происшествия
Число жертв ДТП с микроавтобусом в Крыму увеличилось до девяти
Число жертв столкновения микроавтобуса с грузовиком на трассе «Таврида» в Крыму увеличилось до девяти. Об этом сообщили в местном Минздраве.
RT на русском 02:39
Путешествия
Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции
Газета.Ru вчера в 22:16
Авто
Ремонт автомобилей в России может подорожать в 10 раз
По заявлению владельцев автосервисов, на фоне планируемых нововведений средняя стоимость ремонта на территории РФ может увеличиться в 7-10 раз, а суммарные расходы автомобилистов из России составят вместо актуальных 5 млрд. - 35 млрд. в год.
Новые автомобили 04:22
Финансы
Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля
Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.
Вести.Ru 04:23
Кино
Студия Pixar анонсировала выход полнометражного мультфильма «Лука»
Выход полнометражного мультика "Лука" от Disney и Pixar запланирован на 18 июня 2021 года.
Pravda.Ru 04:59
Происшествия
Прокурор просит приговорить экс-главу Удмуртии к 13 годам колонии
RT на русском 04:28
Футбол
«Парма» отказалась от услуг Алексея Миранчука
Как сообщает Calciomercato, руководству итальянской «Пармы» предложили подписать полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.
ProstoProSport 04:47
Футбол
Суд отложил заседание по жалобе на приговор по делу Кокорина и Мамаева
Мосгорсуд огласит решение после пересмотра приговора нападающему Александру Кокорину и полузащитнику "Ростова" Павлу Мамаеву 3 августа, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:10
Гаджеты
Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone
Финансовый директор компании Лука Маэстри заявил инвесторам, что в текущем году продажи новых iPhone начнутся "несколькими неделями позднее".
Газета.Ru 01:21
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
Политика
Кошкин отверг возможную связь задержанных в Белоруссии с ЧВК «Вагнера»
По мнению эксперта Ассоциации военных политологов Андрея Кошкина, заявления о прибытии бойцов ЧВК «Вагнера» в Белоруссию не имеют под собой никаких оснований.
iReactor 29 июля в 14:03
Шоу-бизнес
Актриса Анна Кошмал не общается с коллегами по сериалу «Сваты»
Киноактриса Анна Кошмал, получившая известность благодаря роли Жени Ковалевой в 5 и 6 сезонах комедийного телесериала «Сваты», пояснила, почему не поддерживает общение с коллегами по картине.
Территория новостей 02:58
Здоровье
Врач перечислил признаки рака на ранней стадии
Распознать онкологию на ранней стадии и увеличить шансы победить болезнь может помочь более внимательное отношение к организму.
Live24 01:11
Общество
Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области
В связи с ухудшением погоды в регионе объявлено штормовое предупреждение.
Южный автомобиль 03:50
Происшествия
Татарстанец предстанет перед судом по делу о реабилитации нацизма
Напомним, в мае этого года обвиняемый при помощи приложения в соцсети отправил на сайт «Банк Памяти» фотографию Адольфа Гитлера для ее дальнейшей трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн» в одном ряду с ветеранами ВОВ и тружениками тыла.
Коммерсантъ Казань 05:04
Общество
В Оренбургской области могут открыть фитнес-центры и курорты
В случаи нарушений, курорты, фитнес-центры, детские сады могут быть вновь закрыты.
Orengrad.ru 04:23