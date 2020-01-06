Происшествия
RT на русскомВ Тюменской области задержали водителя попавшего в ДТП автобуса
Полиция Тюменской области возбудила уголовное дело в отношении водителя автобуса, следовавшего из Таджикистана в Сургут и попавшего в ДТП под Тобольском, жертвами которого стали два человека и семеро пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.
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Автоспорт
Фернандо Алонсо остановился посреди второго этапа Дакара
Двукратный чемпион Формулы 1 Фернандо Алонсо столкнулся с техническими проблемами на втором этапе Дакара-2020.
Общество
В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко
В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга прошла церемония прощания и отпевание онколога Андрея Павленко, скончавшегося от рака 5 января.
Политика
Трамп вновь пригрозил нанести удар по иранским культурным объектам
Президент США Дональд Трамп вновь пригрозил нанести удар по культурным объектам Ирана в случае атаки со стороны исламской республики.
Фигурное катание
Авербух назвал средний гонорар фигуриста в ледовом шоу
Российский хореограф Илья Авербух рассказал о затратах на организацию ледовых шоу.
Политика
МИД РФ призвал спасти ядерную сделку с Ираном
МИД России призывал мировые державы, подписавшие в 2016 году с Ираном Совместный всеобъемлющий плана действий (СВПД), создать условия для возвращения к его реализации.
Происшествия
Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье
В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
Хоккей
Сборная России уступила Канаде в финале МЧМ-2020
Общество
Жириновский раздал деньги «крепостным и холопам» на Красной площади
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал посетителям ярмарки на Красной площади деньги.
Политика
Генсек НАТО созвал экстренное заседание по ситуации в Ираке
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал экстренное заседание Североатлантического совета по ситуации в Ираке.
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон помирились спустя 15 лет после развода
Фото: Daily Star Брэд Питт и Дженнифер Энистон были женаты с 2000 по 2005 год, из семьи актера увела Анджелина Джоли, с которой Питт познакомился на съемках фильма "Мистер и миссис Смит".
Происшествия
Около 30 автомобилей провалились под лёд во Владивостоке
В Приморском крае частично провалились под лёд около 30 автомобилей, которые были припаркованы на острове Русский в бухте Воевода.
Армия и оружие
WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Авто
Что нужно знать каждому, у кого есть авто в 2020 году
В 2020 году российские автолюбители столкнулись с большим количеством новшеств: госномера они теперь смогут получать в автосалоне, на транспортные средства будут введены электронные паспорта и другое.
Происшествия
Пять человек пострадали при обрушении лесов в центре Москвы
Пять человек пострадали в результате обрушения строительных лесов в центре Москвы, четверо из них госпитализированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Армия и оружие
В Тегеране пригрозили Вашингтону «вторым Вьетнамом»
Если Америка не выведет свои войска с Ближнего Востока, Вашингтон получит «второй Вьетнам».
Экономика
Цены на золото и палладий обновили рекорды
Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию.
Шоу-бизнес
Лиза Боярская опубликовала снимок без макияжа
Российская актриса театра и кино Елизавета Боярская опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram фотографию без макияжа.
Энергетика
Белорусский НПЗ «Нафтан» начал переработку нефти из России
Белорусский НПЗ "Нафтан" начал переработку поступающей нефти из РФ, при этом сохраняется минимальная загрузка завода, на второй НПЗ, в Мозыре, поставок сырья пока нет, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского госконцерна "Белнефтехим".
Футбол
Макаров перешел в казанский «Рубин»
Полузащитник Денис Макаров, выступавший за нижнекамский "Нефтехимик", стал игроком "Рубина", сообщается на сайте казанского футбольного клуба.
Армия и оружие
Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба ВС Ирана
Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
Шоу-бизнес
Наряд Валерии на концерте в Воронеже был раскритикован в Сети
Валерия на своей Instagram-странице опубликовала несколько снимков, сделанных в Воронеже за час до концерта.
Футбол
Чугайнов считает, что российский футбол деградирует
Российский футбольный тренер Игорь Чугайнов считает, что российский футбол стал деградировать.
Экономика
В Белоруссии хотят отказаться от доллара в расчетах за газ
"В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в документе.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
Росстандарт опубликовал список автозаправочных станций с некачественным топливом, факты фальсификации которого были выявлены в 2019 году, следует из сообщения агентства, размещенного на сайте.
Общество
Telegram не станет контролировать блокчейн-платформу TON
Накануне Telegram опубликовал правила криптовалютного кошелька Grams, где сообщил, что проводимые транзакции будут проверяться и записываться в блокчейне, при этом Telegram не будет контролировать блокчейн-платформу TON и поэтому не сможет гарантировать подтверждение транзакций.
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова показала помолвочное кольцо от загадочного блондина
На новогодние праздники девушка улетела с загадочным блондином в Монако.