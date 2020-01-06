Полиция Тюменской области возбудила уголовное дело в отношении водителя автобуса, следовавшего из Таджикистана в Сургут и попавшего в ДТП под Тобольском, жертвами которого стали два человека и семеро пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

В Тюменской области задержали водителя попавшего в ДТП автобуса

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