Коронавирус
Тюменская область сегодняВ Тюменской области зафиксировали 37 новых случаев коронавируса
На юге Тюменской области выявили 37 новых случаев заболевания, что в два раза выше, чем сутками ранее. Общее число заболевших коронавирусом среди тюменцев – 495 человек. В соседних регионах статистика за сутки тоже неблагоприятная: в Югре инфекцию подтвердили у 35 граждан, на Ямале – у 51.
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Из 90 новых больных коронавирусом жителей «тюменской матрёшки» 54 - ямальцы
Накануне.Ru30 апреля в 03:40
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 08:51, Ашберн
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Коронавирус выявили у 39 работников Чаяндинского месторождения
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Власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в стране, сообщила 2 мая австралийская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
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Стало известно, что Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) отклонит заявку оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG на освобождение от требований обновленной газовой директивы Евросоюза.
Деловое.ТВ 01 мая в 11:16
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Министерство обороны РФ опубликовало архивы о Берлинской операции
Вести.Ru 01 мая в 19:45
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Заболевшая коронавирусом актриса Васильева сообщила о своем состоянии
Народная артистка России Татьяна Васильева, которая ранее 2 мая сообщила, что у нее обнаружен коронавирус, рассказала о своем состоянии.
РБК вчера в 21:25
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Главный кардиолог России предложил ужесточить карантин
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REGNUM 07:35
Армия и оружие
В районе межкорейской границы произошла перестрелка
Российская газета 01:41
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Над Латвией летает потерявший управление беспилотник
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Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Политика
Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы
Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса.
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ФНС раскрыла сумму полученной крупным бизнесом отсрочки по налогам
В отличие от малого и среднего бизнеса из проблемных отраслей (с выручкой до 2 млрд руб. и числом занятых до 250 человек), которые получают отсрочку по налогам автоматически, крупные компании, чтобы получить льготу, должны подавать заявление в налоговую.
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Общество
Газпромовский «Академик Черский» дошел до Балтийска
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BFM.ru вчера в 18:31
Общество
В России за сутки выявили рекордное число больных коронавирусом
В России за последние сутки выявили рекордное число новых заболевших.
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Песков: Путину придется еще какое-то время жить в условиях ограничений
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В захвате Капитолия в Мичигане участвовала милиция «Свобода Мичигана»
В захвате здания правительства в Лансинге, столице штата Мичиган, участвовали вооруженные члены милиции «Свобода Мичигана», 2 мая сообщает Associated Press.
ИА Красная Весна вчера в 14:38
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Глава Подмосковья предложил нарушителям изоляции поработать на скорой
Походы на шашлыки во время майских праздников и вечеринки во дворах микрорайонов должны стать «дурным тоном», пока продолжает действовать режим самоизоляции.
РБК 06:52
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Украинский журналист призвал бороться с русскоязычными гостями Львова
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REGNUM 01:59
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Проценко оценил риск итальянского сценария эпидемии коронавируса в РФ
Как сообщало ИА REGNUM, в Италии число скончавшихся пациентов с коронавирусом превысило 28 тыс. человек.
REGNUM 07:28
Общество
Глава Роспотребнадзора допустила ужесточение режима самоизоляции
Режим самоизоляции могут ужесточить, если граждане России будут его нарушать во время майских праздников, заявила глава ведомства Анна Попова.
Политическая Экспертиза 01 мая в 10:19