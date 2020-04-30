Коронавирус

Тюменская область сегодняТюменская область сегодняВ Тюменской области зафиксировали 37 новых случаев коронавируса

На юге Тюменской области выявили 37 новых случаев заболевания, что в два раза выше, чем сутками ранее. Общее число заболевших коронавирусом среди тюменцев – 495 человек. В соседних регионах статистика за сутки тоже неблагоприятная: в Югре инфекцию подтвердили у 35 граждан, на Ямале – у 51.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В Тюменской области зафиксировали 37 новых случаев коронавируса

Тюменская область сегодня03:54

В Тюменской области выявили 37 новых случаев заражения коронавирусом

Megatyumen.ru03:29

16 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Тюменской области за сутки

Тюменская линиявчера в 04:42

В Тюменской области — ещё 16 новых случаев коронавируса за сутки

Новости Тюмени 72.ruвчера в 04:35

В Тюменской области диагностировали семь новых случаев COVID-19

АиФ Тюмень01 мая в 04:01

В Тюменской области на 1 мая - 7 новых случаев коронавируса

Вслух.Ру01 мая в 03:44

Из 90 новых больных коронавирусом жителей «тюменской матрёшки» 54 - ямальцы

Накануне.Ru30 апреля в 03:40
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 08:51, Ашберн
Общество

Коронавирус выявили у 39 работников Чаяндинского месторождения

Роспотребнадзор подтвердил коронавирус лишь у 39 работников Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, из них 23 человека лечатся в больницах Якутии и Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщил на ежедневном брифинге глава региона Айсен Николаев.
РИА Новости 03:57
65
Общество

Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции в майские праздники.
РИА Новости 07:34
503
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
3,5K
Футбол

Мутко назвал абсолютной глупостью расширение РПЛ

Нужно хотя бы удержаться в 16 команд, поскольку ничего не делается, лишь разговоры.
Vprognoze.ru 07:24
1
Политика

Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

BFM.ru вчера в 03:50
416
Игры

Опубликован трейлер Assassin’s Creed Valhalla

Astera 30 апреля в 15:50
97
Происшествия

В Арзамасе подростки жестоко избили прохожего

Трое подростков жестоко избили прохожего прямо под окнами жилого дома в Арзамасе.
BFM.ru 04:50
35
Общество

Росгвардейцы следят за нарушителями карантина в Москве с воздуха

Сотрудники Росгвардии контролируют соблюдение самоизоляции в Москве и Московской области с помощью вертолетов и беспилотников, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 05:51
240
Политика

Граждане Украины, живущие в Крыму, не могут получать господдержку

Живущие в Крыму граждане Украины не смогут получать государственную поддержку.
Вести Крым 03:44
5
Происшествия

В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома

Двое детей погибли, выпав из окна жилого дома на улице Талалихина в Москве.
ТАСС вчера в 13:24
438
Кино

Новый фильм франшизы «Трансформеры» выйдет летом 2022 года

Кинобизнес сегодня вчера в 05:13
9
Общество

Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о COVID-19

Власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в стране, сообщила 2 мая австралийская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Известия вчера в 17:11
1,1K
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласковый май»

Андрей Разин никогда не скрывал своего нынешнего отношения к телеведущей Лере Кудрявцевой, однако, сама блондинка держала себя в руках и хранила гордое молчание, даже простила ему прошлогоднее высказывание о том, что она, якобы, оказывает интимные услуги за деньги.
Live24 01 мая в 06:49
32
Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Стало известно, что Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) отклонит заявку оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG на освобождение от требований обновленной газовой директивы Евросоюза.
Деловое.ТВ 01 мая в 11:16
1,2K
Армия и оружие

Министерство обороны РФ опубликовало архивы о Берлинской операции

Вести.Ru 01 мая в 19:45
367
Шоу-бизнес

Заболевшая коронавирусом актриса Васильева сообщила о своем состоянии

Народная артистка России Татьяна Васильева, которая ранее 2 мая сообщила, что у нее обнаружен коронавирус, рассказала о своем состоянии.
РБК вчера в 21:25
221
Общество

Главный кардиолог России предложил ужесточить карантин

Москва, 3 мая 2020, 14:35 — REGNUM Ответственность за нарушение карантинных мер в России предложил ужесточить главный кардиолог министерства здравоохранения Сергей Бойцов, сообщили 3 мая в пресс-службе Минздрава.
REGNUM 07:35
1,7K
Армия и оружие

В районе межкорейской границы произошла перестрелка

Российская газета 01:41
102
Общество

Над Латвией летает потерявший управление беспилотник

RT на русском 05:38
106
Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
2,6K
Политика

Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы

Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса.
Lenta.ru 06:56
1,3K
Экономика

ФНС раскрыла сумму полученной крупным бизнесом отсрочки по налогам

В отличие от малого и среднего бизнеса из проблемных отраслей (с выручкой до 2 млрд руб. и числом занятых до 250 человек), которые получают отсрочку по налогам автоматически, крупные компании, чтобы получить льготу, должны подавать заявление в налоговую.
РБК 02:00
4
Общество

Газпромовский «Академик Черский» дошел до Балтийска

На рейде Балтийска строительное судно может заправиться топливом и взять на борт дополнительный экипаж, пишет агентство.
BFM.ru вчера в 18:31
841
Общество

В России за сутки выявили рекордное число больных коронавирусом

В России за последние сутки выявили рекордное число новых заболевших.
ВашГород.ру 04:14
Политика

Песков: Путину придется еще какое-то время жить в условиях ограничений

Президенту России Владимиру Путину, как и всем, придется еще "какое-то время" жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:52
504
Политика

В захвате Капитолия в Мичигане участвовала милиция «Свобода Мичигана»

В захвате здания правительства в Лансинге, столице штата Мичиган, участвовали вооруженные члены милиции «Свобода Мичигана», 2 мая сообщает Associated Press.
ИА Красная Весна вчера в 14:38
56
Общество

Глава Подмосковья предложил нарушителям изоляции поработать на скорой

Походы на шашлыки во время майских праздников и вечеринки во дворах микрорайонов должны стать «дурным тоном», пока продолжает действовать режим самоизоляции.
РБК 06:52
207
Общество

Украинский журналист призвал бороться с русскоязычными гостями Львова

Львов, Украина, 3 мая 2020, 08:59 — REGNUM Львовский журналист Остап Дрозов призвал львовян обманывать русскоязычных туристов, приехавших во Львов.
REGNUM 01:59
251
Общество

Проценко оценил риск итальянского сценария эпидемии коронавируса в РФ

Как сообщало ИА REGNUM, в Италии число скончавшихся пациентов с коронавирусом превысило 28 тыс. человек.
REGNUM 07:28
78
Общество

Глава Роспотребнадзора допустила ужесточение режима самоизоляции

Режим самоизоляции могут ужесточить, если граждане России будут его нарушать во время майских праздников, заявила глава ведомства Анна Попова.
Политическая Экспертиза 01 мая в 10:19
2,4K
Главное