Коронавирус
Тюменская область сегодняВ Тюменской области зафиксировали 37 новых случаев коронавируса
На юге Тюменской области выявили 37 новых случаев заболевания, что в два раза выше, чем сутками ранее. Общее число заболевших коронавирусом среди тюменцев – 495 человек. В соседних регионах статистика за сутки также неблагоприятная: на Югре инфекцию подтвердили у 35 граждан, на Ямале – у 51.
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Из 90 новых больных коронавирусом жителей «тюменской матрёшки» 54 - ямальцы
Накануне.Ru30 апреля в 03:40
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:17, Ашберн
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