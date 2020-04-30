Коронавирус

Тюменская область сегодняТюменская область сегодняВ Тюменской области зафиксировали 37 новых случаев коронавируса

На юге Тюменской области выявили 37 новых случаев заболевания, что в два раза выше, чем сутками ранее. Общее число заболевших коронавирусом среди тюменцев – 495 человек. В соседних регионах статистика за сутки также неблагоприятная: на Югре инфекцию подтвердили у 35 граждан, на Ямале – у 51.
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В Тюменской области зафиксировали 37 новых случаев коронавируса

Тюменская область сегодня03:54

Новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Тюменской области

ГТРК Регион-Тюмень30 апреля в 06:28

Динамика заболевших коронавирусом в Тюменской области. 2 мая

Вслух.Рувчера в 05:24

16 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Тюменской области за сутки

Тюменская линиявчера в 04:42

В Тюменской области диагностировали семь новых случаев COVID-19

АиФ Тюмень01 мая в 04:01

В Тюменской области — ещё 16 новых случаев коронавируса за сутки

Новости Тюмени 72.ruвчера в 04:35

Из 90 новых больных коронавирусом жителей «тюменской матрёшки» 54 - ямальцы

Накануне.Ru30 апреля в 03:40
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Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03:10
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Политика

В Госдуме прокомментировали прекращение полномочий Назарбаевой

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата сената (верхняя палата) парламента страны Дариги Назарбаевой, сообщила пресс-служба президента.
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Происшествия

Под Воронежем из окна больницы выпал врач

В Новоусманском район врач скорой помощи Александр Шулепов, ставший одним из героев скандала по поводу якобы имевшейся у медиков нехватки средств защиты от коронавируса, выпал из окна больницы.
Обозреватель Врн вчера в 08:35
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Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
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Наука

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
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Общество

Китай обвинили в попытке скрыть данные об эпидемии коронавируса

Китай намеренно скрыл или уничтожил всю информацию о вспышке коронавируса COVID-19 – об этом говорится в 15-страничном исследовательском докладе разведывательной организации AUSCANNZUKUS - "Пять глаз" (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Газета.Ru 04:01
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Футбол

Ограбления в гетто (Дрогба не тронут), алкоголики-расисты и предложение по Skype. Африканец, который не боится Covid-19

Если вы найдете в фейсбуке группу We Love Maracana, то поймете, о чем я.
Матч ТВ 02:19
Общество

797 новых случаев коронавируса выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было 2152 случая заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Министерство здравоохранения МО 01 мая в 13:32
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Здоровье

У главврача Коммунарки из-за коронавируса оказались поражены легкие

MOS.news вчера в 07:12
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Общество

США испытают 14 вакцин от коронавируса

Администрация президента США Дональда Трампа в рамках проекта «Операция сверхзвуковая скорость» испытает 14 потенциальных вакцин от коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:54
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Спорт

Актер «Игры Престолов» установил мировой рекорд в становой тяге

Ирландский стронгмен и актер Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора Клигана в сериале «Игра Престолов», установил мировой рекорд в становой экипировочной тяге.
РБК вчера в 17:06
Политика

Российских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину

Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны.
РБК вчера в 06:32
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Общество

Число новых случаев коронавируса в РФ за сутки перешагнуло за 10 тысяч

За последние сутки в России подтверждено 10633 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с заболеванием.
Вместе-РФ 03:31
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Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru вчера в 01:02
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Происшествия

Суд не стал арестовывать мужчину, напавшего на полицейского в Москве

Перовский районный суд Москвы отказался арестовать мужчину, ударившего сотрудника полиции по лицу и пытавшегося завладеть его оружием.
ТАСС вчера в 12:02
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Футбол

«Локомотив» интересуется защитником ПАОКа

Действующий контракт защитника с греческим клубом рассчитан до лета 2022 года, а трансферная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.
Советский спорт 04:05
Общество

В России за сутки выявили 9623 случая заражения коронавирусом

В России выявили 9623 новых случая заражения коронавирусом, это рекордный прирост за все время пандемии, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости вчера в 04:36
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Армия и оружие

Израиль уничтожил авиабазу с истребителями МиГ-29 в Сирии

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Тобольские чиновники закупают дорогостоящие Toyota Camry

В Тобольске чиновники закупают дорогостоящие иномарки.
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Все угловые смогут участвовать в ближайших турнирах UFC в Джексонвилле

Согласно политике отеля UFC, только сотрудники UFC, угловые и бойцы смогут находиться в помещениях.
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Алеся Кафельникова закрутила роман с сыном российского бизнесмена

Известная модель Алеся Кафельникова уже месяц как вернулась из Дубая.
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В Волгограде в массовом ДТП с иномарками пострадали шесть человек

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Путин обратится к россиянам 9 мая

Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
Ведомости вчера в 10:11
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Общество

Названы способы избежать заражения коронавирусом через продукты

Академик РАН, вирусолог Феликс Ершов в эфире НСН рассказал, как избежать заражения коронавирусом через продукты и воду.
РИА Новости вчера в 17:40
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Глава Роспотребнадзора допустила ужесточение режима самоизоляции

Режим самоизоляции могут ужесточить, если граждане России будут его нарушать во время майских праздников, заявила глава ведомства Анна Попова.
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Российские военные преградили путь американцам в Сирии

Российские военные преградили путь американскому конвою на севере Сирии.
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Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом.
РИА Новости вчера в 21:45
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Общество

Снят запрет на вывоз из России средств индивидуальной защиты и масок

Запрет на вывоз из России масок, респираторов, защитных очков, одноразовых костюмов химической защиты и многоразовых противочумных костюмов, хирургических и медицинских перчаток, бинтов, ваты, марли, особо прочных бахил, дезинфицирующих средств и некоторых других видов продукции был введен 2 марта этого года и должен был действовать до 1 июня.
Вести.Ru 03:55
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Общество

В Татарстане умер третий пациент с коронавирусом

Третий житель Татарстана, заразившийся коронавирусной инфекцией, умер в Казани, за последние сутки заболели ещё 71 человек, всего заразившихся в республике 1031, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
РИА Новости 04:04
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В Крыму выявили новый случай заражения коронавирусом

Новый случай коронавируса выявлен в Крыму за сутки – заболела пожилая женщина, общее число случаев составило 105, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
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