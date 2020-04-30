На юге Тюменской области выявили 37 новых случаев заболевания, что в два раза выше, чем сутками ранее. Общее число заболевших коронавирусом среди тюменцев – 495 человек. В соседних регионах статистика за сутки тоже неблагоприятная: в Югре инфекцию подтвердили у 35 граждан, на Ямале – у 51.

Происшествия Житель Петербурга напал на медиков, приехавших на вызов к пациентке Уголовное дело по статье о хулиганстве возбудили в отношении жителя Петербурга, который напал на медицинских работников, приехавших оказать помощь его матери, сообщили в воскресенье в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 31

Политика Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным. 9,6K

Общество Лукашенко: смертность в Белоруссии за четыре месяца снизилась на 1,5% Минск, 3 мая 2020, 11:39 — REGNUM Общая смертность в Белоруссии за четыре месяца снизилась на 1,5%. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 мая во время совещания по эпидемиологической обстановке в стране, сообщает БелТА. 1

Игры Ubisoft раздаёт Assassin’s Creed II в честь анонса новой части про викингов-ассасинов Ubisoft устроила раздачу в честь анонса новой части, Assassin's Creed Valhalla, которая перенесёт противостояние между тамплиерами и ассасинами в эпоху викингов.

Здоровье Главврач ВРБ Юрий Райхман: Вы не понимаете всю стeпень того кошмара Главный врач Воскресенской районной больницы Юрий Райхман проинформировал всех россиян о том, что всем медицинским работникам, которые борются с коронавирусом, в настоящее время приходится очень тяжело и, чтобы помочь им, гражданам следует оставаться дома. 378

Армия и оружие Во Франции скончался военный, получивший ранение в Мали Париж, 2 мая 2020, 13:21 — REGNUM Во Франции скончался боец французского иностранного легиона, получивший ранение в Мали.

Общество Скорректирован прогноз по эпидемии в России Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура. 2,6K

Политика Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса. 613

Общество Главный кардиолог Минздрава призвал ужесточить ограничительные меры Эксперт отметил, что увеличение числа граждан, нарушающих режим самоизоляции, может привести к росту случаев летальных исходов среди групп риска в результате заражения коронавирусом. 790

Общество Росгвардейцы следят за нарушителями карантина в Москве с воздуха "В период майских праздников в рамках обеспечения правопорядка и проведения профилактической работы с гражданами в Москве и Московской области подразделения Центрального округа Росгвардии для мониторинга обстановки в лесопарковых зонах используют вертолет и беспилотные комплексы видеонаблюдения", - говорится в сообщении. 80

Общество Роспотребнадзор анонсировал возможное послабление ограничений 12 мая Глава Роспотребнадзора Анна Попова высказалась в воскресенье 3 мая о том, когда в России могут начать постепенное снятие ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекцией.

Футбол Мутко назвал абсолютной глупостью расширение РПЛ Экс-министр спорта и бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко негативно отреагировал на возможное расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд.

Экономика ФНС раскрыла сумму полученной крупным бизнесом отсрочки по налогам В отличие от малого и среднего бизнеса из проблемных отраслей (с выручкой до 2 млрд руб. и числом занятых до 250 человек), которые получают отсрочку по налогам автоматически, крупные компании, чтобы получить льготу, должны подавать заявление в налоговую. 1

Общество В США разрабатывают 14 вакцин против коронавируса Соединенные Штаты разрабатывают 14 вакцин против новой коронавирусной инфекции в рамках программы администрации президента США Дональда Трампа под названием «Операция сверхзвуковая скорость». 11

Футбол Уткин объяснил, почему ему безразлична судьба ФК «Ротор» Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением по поводу волгоградского футбольного клуба «Ротор», который имеет хорошие шансы на выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ). 1

Наука Названа новая причина высокой смертности от коронавируса Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме. 1,1K

Хоккей Хоккейный «Спартак» обменял Хохлачева на Широкова в «Авангард» В стан "Авангарда" отправится нападающий Александр Хохлачев, а в обратном направлении последует Сергей Широков.

Армия и оружие Лукашенко рассказал об ответе на учения НАТО у границ Белоруссии Белоруссия не отступила от плана по реагированию на учения НАТО у своих границ, однако немного откорректировала его, сделав более сдержанным, после того как Североатлантический альянс отказался от масштабных мероприятий.

Общество Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом. 115