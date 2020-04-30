Общество
Тюменская область сегодняВ Тюменской области зафиксировали 37 новых случаев коронавируса
На юге Тюменской области выявили 37 новых случаев заболевания, что в два раза выше, чем сутками ранее. Общее число заболевших коронавирусом среди тюменцев – 495 человек. В соседних регионах статистика за сутки тоже неблагоприятная: в Югре инфекцию подтвердили у 35 граждан, на Ямале – у 51.
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COVID-19 в Тюменской области: диагноз диагностировали еще у семи человек
ГТРК Регион-Тюмень01 мая в 12:29
Из 90 новых больных коронавирусом жителей «тюменской матрёшки» 54 - ямальцы
Накануне.Ru30 апреля в 03:40
Семь новых случаев COVID-19 диагностировали в Тюменской области за сутки
Тюменская линия01 мая в 03:47
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 30 апреля 2020 года увеличилось на 15 человек
КП - Тюмень30 апреля в 03:58
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 07:22, Ашберн
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Происшествия
Житель Петербурга напал на медиков, приехавших на вызов к пациентке
Уголовное дело по статье о хулиганстве возбудили в отношении жителя Петербурга, который напал на медицинских работников, приехавших оказать помощь его матери, сообщили в воскресенье в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ТАСС 06:41
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 01 мая в 09:03
Происшествия
Напавший в Москве на полицейского нарушитель самоизоляции признал вину
Мужчина, напавший в Москве на полицейского, признал вину. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
ТАСС 06:58
Общество
Лукашенко: смертность в Белоруссии за четыре месяца снизилась на 1,5%
Минск, 3 мая 2020, 11:39 — REGNUM Общая смертность в Белоруссии за четыре месяца снизилась на 1,5%. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 мая во время совещания по эпидемиологической обстановке в стране, сообщает БелТА.
REGNUM 04:39
Игры
Ubisoft раздаёт Assassin’s Creed II в честь анонса новой части про викингов-ассасинов
Ubisoft устроила раздачу в честь анонса новой части, Assassin's Creed Valhalla, которая перенесёт противостояние между тамплиерами и ассасинами в эпоху викингов.
3DNews 01 мая в 13:00
Здоровье
Главврач ВРБ Юрий Райхман: Вы не понимаете всю стeпень того кошмара
Главный врач Воскресенской районной больницы Юрий Райхман проинформировал всех россиян о том, что всем медицинским работникам, которые борются с коронавирусом, в настоящее время приходится очень тяжело и, чтобы помочь им, гражданам следует оставаться дома.
Ugpressa.ru 04:56
Армия и оружие
Во Франции скончался военный, получивший ранение в Мали
Париж, 2 мая 2020, 13:21 — REGNUM Во Франции скончался боец французского иностранного легиона, получивший ранение в Мали.
REGNUM вчера в 06:21
Политика
Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой
BFM.ru вчера в 03:50
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Политика
Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы
Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса.
Lenta.ru 06:56
Шоу-бизнес
Заразившаяся коронавирусом Татьяна Васильева описала симптомы болезни
Российская газета 06:39
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина опубликовала видео впервые после выписки из больницы
Народная артистка России Надежда Бабкина опубликовала видеообращение в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва 01 мая в 15:50
Общество
Главный кардиолог Минздрава призвал ужесточить ограничительные меры
Эксперт отметил, что увеличение числа граждан, нарушающих режим самоизоляции, может привести к росту случаев летальных исходов среди групп риска в результате заражения коронавирусом.
Известия 06:51
Общество
Украинцы возмутились из-за российского лука в магазине
Известия вчера в 22:50
Общество
Росгвардейцы следят за нарушителями карантина в Москве с воздуха
"В период майских праздников в рамках обеспечения правопорядка и проведения профилактической работы с гражданами в Москве и Московской области подразделения Центрального округа Росгвардии для мониторинга обстановки в лесопарковых зонах используют вертолет и беспилотные комплексы видеонаблюдения", - говорится в сообщении.
РИА Новости 05:51
Общество
Роспотребнадзор анонсировал возможное послабление ограничений 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова высказалась в воскресенье 3 мая о том, когда в России могут начать постепенное снятие ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекцией.
Московский Комсомолец 07:07
Футбол
Мутко назвал абсолютной глупостью расширение РПЛ
Экс-министр спорта и бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко негативно отреагировал на возможное расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд.
News.ru 06:42
Экономика
ФНС раскрыла сумму полученной крупным бизнесом отсрочки по налогам
В отличие от малого и среднего бизнеса из проблемных отраслей (с выручкой до 2 млрд руб. и числом занятых до 250 человек), которые получают отсрочку по налогам автоматически, крупные компании, чтобы получить льготу, должны подавать заявление в налоговую.
РБК 02:00
Общество
В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи
В Северной Осетии не верящие в существование коронавирусной инфекции сожгли антенну сотовой связи.
RT на русском вчера в 11:50
Политика
Песков сообщил, что 9 мая выпьет рюмку водки и споет «День Победы»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на 9 мая обязательно выпьет рюмку водки и споет песню "День Победы" Давида Тухманова.
ТАСС 06:06
Общество
В США разрабатывают 14 вакцин против коронавируса
Соединенные Штаты разрабатывают 14 вакцин против новой коронавирусной инфекции в рамках программы администрации президента США Дональда Трампа под названием «Операция сверхзвуковая скорость».
Мойка78 вчера в 23:57
Происшествия
Сотрудница полиции в Новосибирске уволена за «план по штрафам»
Начальник службы участковых в Новосибирске уволена за требование от полицейских исполнения "плана по штрафам" за нарушение режима самоизоляции.
Национальная служба новостей 30 апреля в 15:43
Футбол
Уткин объяснил, почему ему безразлична судьба ФК «Ротор»
Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением по поводу волгоградского футбольного клуба «Ротор», который имеет хорошие шансы на выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
RT на русском 01:19
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
Хоккей
Хоккейный «Спартак» обменял Хохлачева на Широкова в «Авангард»
В стан "Авангарда" отправится нападающий Александр Хохлачев, а в обратном направлении последует Сергей Широков.
Российская газета 05:01
Армия и оружие
Лукашенко рассказал об ответе на учения НАТО у границ Белоруссии
Белоруссия не отступила от плана по реагированию на учения НАТО у своих границ, однако немного откорректировала его, сделав более сдержанным, после того как Североатлантический альянс отказался от масштабных мероприятий.
News.ru 06:25
Общество
Борис Джонсон рассказал, что врачи собирались объявить о его смерти
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, переболевший коронавирусом, сообщил изданию Sun, что врачи собирались объявить о его смерти.
Gazeta.SPb вчера в 22:47
Общество
Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом.
РИА Новости вчера в 21:45
Спорт
Актер «Игры Престолов» установил мировой рекорд в становой тяге
Ирландский стронгмен и актер Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора Клигана в сериале «Игра Престолов», установил мировой рекорд в становой экипировочной тяге.
РБК вчера в 17:06