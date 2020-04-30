Общество

Тюменская область сегодняТюменская область сегодняВ Тюменской области зафиксировали 37 новых случаев коронавируса

На юге Тюменской области выявили 37 новых случаев заболевания, что в два раза выше, чем сутками ранее. Общее число заболевших коронавирусом среди тюменцев – 495 человек. В соседних регионах статистика за сутки тоже неблагоприятная: в Югре инфекцию подтвердили у 35 граждан, на Ямале – у 51.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В Тюменской области зафиксировали 37 новых случаев коронавируса

Тюменская область сегодня03:54

COVID-19 в Тюменской области: диагноз диагностировали еще у семи человек

ГТРК Регион-Тюмень01 мая в 12:29

Из 90 новых больных коронавирусом жителей «тюменской матрёшки» 54 - ямальцы

Накануне.Ru30 апреля в 03:40

Семь новых случаев COVID-19 диагностировали в Тюменской области за сутки

Тюменская линия01 мая в 03:47

В Тюменской области на 1 мая - 7 новых случаев коронавируса

Вслух.Ру01 мая в 03:44

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 30 апреля 2020 года увеличилось на 15 человек

КП - Тюмень30 апреля в 03:58

В Тюменской области диагностировали семь новых случаев COVID-19

АиФ Тюмень01 мая в 04:01
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 07:22, Ашберн
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
3,4K
Происшествия

Житель Петербурга напал на медиков, приехавших на вызов к пациентке

Уголовное дело по статье о хулиганстве возбудили в отношении жителя Петербурга, который напал на медицинских работников, приехавших оказать помощь его матери, сообщили в воскресенье в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ТАСС 06:41
31
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 01 мая в 09:03
9,6K
Происшествия

Напавший в Москве на полицейского нарушитель самоизоляции признал вину

Мужчина, напавший в Москве на полицейского, признал вину. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
ТАСС 06:58
572
Общество

Лукашенко: смертность в Белоруссии за четыре месяца снизилась на 1,5%

Минск, 3 мая 2020, 11:39 — REGNUM Общая смертность в Белоруссии за четыре месяца снизилась на 1,5%. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 мая во время совещания по эпидемиологической обстановке в стране, сообщает БелТА.
REGNUM 04:39
1
Игры

Ubisoft раздаёт Assassin’s Creed II в честь анонса новой части про викингов-ассасинов

Ubisoft устроила раздачу в честь анонса новой части, Assassin's Creed Valhalla, которая перенесёт противостояние между тамплиерами и ассасинами в эпоху викингов.
3DNews 01 мая в 13:00
Здоровье

Главврач ВРБ Юрий Райхман: Вы не понимаете всю стeпень того кошмара

Главный врач Воскресенской районной больницы Юрий Райхман проинформировал всех россиян о том, что всем медицинским работникам, которые борются с коронавирусом, в настоящее время приходится очень тяжело и, чтобы помочь им, гражданам следует оставаться дома.
Ugpressa.ru 04:56
378
Армия и оружие

Во Франции скончался военный, получивший ранение в Мали

Париж, 2 мая 2020, 13:21 — REGNUM Во Франции скончался боец французского иностранного легиона, получивший ранение в Мали.
REGNUM вчера в 06:21
Политика

Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

BFM.ru вчера в 03:50
409
Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
2,6K
Политика

Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы

Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса.
Lenta.ru 06:56
613
Шоу-бизнес

Заразившаяся коронавирусом Татьяна Васильева описала симптомы болезни

Российская газета 06:39
205
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина опубликовала видео впервые после выписки из больницы

Народная артистка России Надежда Бабкина опубликовала видеообращение в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва 01 мая в 15:50
255
Общество

Главный кардиолог Минздрава призвал ужесточить ограничительные меры

Эксперт отметил, что увеличение числа граждан, нарушающих режим самоизоляции, может привести к росту случаев летальных исходов среди групп риска в результате заражения коронавирусом.
Известия 06:51
790
Общество

Украинцы возмутились из-за российского лука в магазине

Известия вчера в 22:50
706
Общество

Росгвардейцы следят за нарушителями карантина в Москве с воздуха

"В период майских праздников в рамках обеспечения правопорядка и проведения профилактической работы с гражданами в Москве и Московской области подразделения Центрального округа Росгвардии для мониторинга обстановки в лесопарковых зонах используют вертолет и беспилотные комплексы видеонаблюдения", - говорится в сообщении.
РИА Новости 05:51
80
Общество

Роспотребнадзор анонсировал возможное послабление ограничений 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова высказалась в воскресенье 3 мая о том, когда в России могут начать постепенное снятие ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекцией.
Московский Комсомолец 07:07
Футбол

Мутко назвал абсолютной глупостью расширение РПЛ

Экс-министр спорта и бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко негативно отреагировал на возможное расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд.
News.ru 06:42
Экономика

ФНС раскрыла сумму полученной крупным бизнесом отсрочки по налогам

В отличие от малого и среднего бизнеса из проблемных отраслей (с выручкой до 2 млрд руб. и числом занятых до 250 человек), которые получают отсрочку по налогам автоматически, крупные компании, чтобы получить льготу, должны подавать заявление в налоговую.
РБК 02:00
1
Общество

В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи

В Северной Осетии не верящие в существование коронавирусной инфекции сожгли антенну сотовой связи.
RT на русском вчера в 11:50
1,4K
Политика

Песков сообщил, что 9 мая выпьет рюмку водки и споет «День Победы»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на 9 мая обязательно выпьет рюмку водки и споет песню "День Победы" Давида Тухманова.
ТАСС 06:06
34
Общество

В США разрабатывают 14 вакцин против коронавируса

Соединенные Штаты разрабатывают 14 вакцин против новой коронавирусной инфекции в рамках программы администрации президента США Дональда Трампа под названием «Операция сверхзвуковая скорость».
Мойка78 вчера в 23:57
11
Происшествия

Сотрудница полиции в Новосибирске уволена за «план по штрафам»

Начальник службы участковых в Новосибирске уволена за требование от полицейских исполнения "плана по штрафам" за нарушение режима самоизоляции.
Национальная служба новостей 30 апреля в 15:43
1,1K
Футбол

Уткин объяснил, почему ему безразлична судьба ФК «Ротор»

Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением по поводу волгоградского футбольного клуба «Ротор», который имеет хорошие шансы на выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
RT на русском 01:19
1
Наука

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
1,1K
Хоккей

Хоккейный «Спартак» обменял Хохлачева на Широкова в «Авангард»

В стан "Авангарда" отправится нападающий Александр Хохлачев, а в обратном направлении последует Сергей Широков.
Российская газета 05:01
Армия и оружие

Лукашенко рассказал об ответе на учения НАТО у границ Белоруссии

Белоруссия не отступила от плана по реагированию на учения НАТО у своих границ, однако немного откорректировала его, сделав более сдержанным, после того как Североатлантический альянс отказался от масштабных мероприятий.
News.ru 06:25
Общество

Борис Джонсон рассказал, что врачи собирались объявить о его смерти

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, переболевший коронавирусом, сообщил изданию Sun, что врачи собирались объявить о его смерти.
Gazeta.SPb вчера в 22:47
41
Общество

Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом.
РИА Новости вчера в 21:45
115
Спорт

Актер «Игры Престолов» установил мировой рекорд в становой тяге

Ирландский стронгмен и актер Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора Клигана в сериале «Игра Престолов», установил мировой рекорд в становой экипировочной тяге.
РБК вчера в 17:06
Главное