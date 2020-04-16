Коронавирус

REGNUMREGNUMВ военном училище в Тюмени выявлен очаг заражения коронавирусом

Тюмень, 16 апреля 2020, 15:50 — REGNUM Очаг заражения коронавирусом обнаружен в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище (ТВВИКУ) среди его курсантов. Об этом 16 апреля сообщила журналистам замгубернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.
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В тюменском ТВВИКУ возник серьезный очаг заболевания коронавирусом

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В Тюменской области — два новых очага заболевания коронавирусом

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В Тюменской области появилось сразу два очага распространения коронавируса

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ТВВИКУ превратился в новый очаг заражения коронавирусом в Тюмени

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В Тюмени очаг заражения коронавирусом обнаружен среди курсантов военного училища

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Очаг заражения коронавирусом зарегистрирован в военном училище в Тюмени

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В Тюменской области выявили еще два очага заражения COVID-19

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В «Тат-Плаза» ответили на сообщения об иске мэрии Москвы

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Политика

Сноуден хочет остаться в России еще на три года

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден намерен остаться в России еще на три года.
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Наука

На перевале времен викингов в Норвегии нашли около тысячи артефактов

Археологи нашли в районе норвежского ледника Лендбрин около тысячи артефактов на горном перевале времен викингов, сообщает журнал Antiquity.
РЕН ТВ 08:42
Общество

В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве

В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК вчера в 11:58
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Происшествия

ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
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Общество

Мишустин предложил не утверждать список системообразующих предприятий

Премьер Михаил Мишустин предложил не устанавливать единый перечень системообразующих предприятий, а вместо этого отраслевым министерствам вести списки и представлять их в правительство.
Ведомости 06:26
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Общество

В Британии 99-летний ветеран собрал $5 млн на борьбу с коронавирусом

Ветеран собрал в 4 тысячи раз больше, чем изначально планировал.
РЕН ТВ вчера в 03:39
Общество

В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.
РИА Новости 06:15
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Общество

В Самарской области выявили 10 заболевших коронавирусом

В четверг, 16 апреля, стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в Самарской области.
ГТРК Самара 06:10
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Общество

Fox News сообщил о заражении «нулевого пациента» в лаборатории Уханя

Источники Fox News отметили, что человеку инфекция передалась от летучих мышей, а «нулевой пациент» затем распространил ее на других людей, находившихся в Ухане.
РБК 00:49
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Здоровье

В Башкирии на карантин по коронавирусу закрыты десять больниц

Полностью или частично на карантин по коронавирусу закрыты, помимо РКБ имени Куватова, еще три уфимские больницы: № 8, 21 и 22, а также ЦРБ Бирска и Октябрьского, две городские больницы Стерлитамака: № 1 и 2, стационары Салавата и Ишимбая.
Газета Республика Башкортостан вчера в 07:12
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Политика

Станцию метро «Пражская» предложили переименовать

Общественный совет при министерстве обороны РФ предложил переименовать станцию московского метро "Пражская" в станцию "Маршала Конева", сообщает телеканал "Звезда".
Москва 24 02:28
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Экономика

Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России

Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые.
REGNUM 03:00
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Политика

Стало известно о решении перенести парад Победы в Москве

Кремль принял решение не проводить парад Победы в Москве 9 мая и перенести мероприятие на более позднюю дату.
Lenta.ru вчера в 13:18
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Общество

Япония ввела режим ЧС на всей территории

Вести.Ru 07:42
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Политика

Путин сегодня вновь выступит с обращением

Обращение Владимира Путина: Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 06:20
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Общество

Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим

Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 14 апреля в 12:15
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Экономика

Кофейные зерна резко подорожали из-за панического спроса

Фьючерсные контракты на кофейные зерна сильно подорожали в последнее время.
Ведомости 07:06
Происшествия

Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске

Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 05:31
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Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
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Общество

«Яндекс» запустит домашнее тестирование на коронавирус

В рамках проекта «Помощь рядом» «Яндекс» запускает безопасное тестирование на коронавирус на дому.
РБК 08:00
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Авто

АвтоВАЗ запустил систему онлайн-заказа автомобилей Lada

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа», для заказа и приобретения доступны все модели LADA из наличия у официальных дилеров.
Автоновости дня 05:00
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Общество

Песков прокомментировал затруднения из-за проверки пропусков в Москве

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал затруднения из-за проверки пропусков в Москве.
RT на русском 07:11
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Наука

Возможным переносчиком коронавируса назвали собак

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В Дагестане умерла зараженная коронавирусом беременная девушка

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Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
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Общество

В Кузбассе продлили режим самоизоляции до 26 апреля

Режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса в Кузбассе продлен до 26 апреля, заявил губернатор Сергей Цивилев в телеобращении к жителям региона.
РИА Новости 07:06
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Вышел трейлер фильма «Лицо со шрамом» с Томом Харди

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Заразившийся COVID-19 журналист рассказал об особенностях болезни

Российский журналист Георгий Кудинов, лечившийся от коронавируса в больнице Милана, рассказал о "странностях" болезни.
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Культура

Ivi запускает реалити-проект «Изоляция» с участием известных артистов

Москва, 15 апреля 2020, 20:57 — REGNUM Известная российская медиакомпания ivi запускает документальный онлайн-проект «Изоляция».
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