Коронавирус
REGNUMВ военном училище в Тюмени выявлен очаг заражения коронавирусом
Тюмень, 16 апреля 2020, 15:50 — REGNUM Очаг заражения коронавирусом обнаружен в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище (ТВВИКУ) среди его курсантов. Об этом 16 апреля сообщила журналистам замгубернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.
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Шоу-бизнес
В «Тат-Плаза» ответили на сообщения об иске мэрии Москвы
РБК вчера в 13:59
Политика
Сноуден хочет остаться в России еще на три года
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден намерен остаться в России еще на три года.
Вести.Ru 07:20
Наука
На перевале времен викингов в Норвегии нашли около тысячи артефактов
Археологи нашли в районе норвежского ледника Лендбрин около тысячи артефактов на горном перевале времен викингов, сообщает журнал Antiquity.
РЕН ТВ 08:42
Общество
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК вчера в 11:58
Происшествия
ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
Общество
Мишустин предложил не утверждать список системообразующих предприятий
Премьер Михаил Мишустин предложил не устанавливать единый перечень системообразующих предприятий, а вместо этого отраслевым министерствам вести списки и представлять их в правительство.
Ведомости 06:26
Общество
В Британии 99-летний ветеран собрал $5 млн на борьбу с коронавирусом
Ветеран собрал в 4 тысячи раз больше, чем изначально планировал.
РЕН ТВ вчера в 03:39
Общество
В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.
РИА Новости 06:15
Общество
В Самарской области выявили 10 заболевших коронавирусом
В четверг, 16 апреля, стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в Самарской области.
ГТРК Самара 06:10
Общество
Fox News сообщил о заражении «нулевого пациента» в лаборатории Уханя
Источники Fox News отметили, что человеку инфекция передалась от летучих мышей, а «нулевой пациент» затем распространил ее на других людей, находившихся в Ухане.
РБК 00:49
Здоровье
В Башкирии на карантин по коронавирусу закрыты десять больниц
Полностью или частично на карантин по коронавирусу закрыты, помимо РКБ имени Куватова, еще три уфимские больницы: № 8, 21 и 22, а также ЦРБ Бирска и Октябрьского, две городские больницы Стерлитамака: № 1 и 2, стационары Салавата и Ишимбая.
Газета Республика Башкортостан вчера в 07:12
Политика
Станцию метро «Пражская» предложили переименовать
Общественный совет при министерстве обороны РФ предложил переименовать станцию московского метро "Пражская" в станцию "Маршала Конева", сообщает телеканал "Звезда".
Москва 24 02:28
Экономика
Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России
Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые.
REGNUM 03:00
Политика
Стало известно о решении перенести парад Победы в Москве
Кремль принял решение не проводить парад Победы в Москве 9 мая и перенести мероприятие на более позднюю дату.
Lenta.ru вчера в 13:18
Общество
Япония ввела режим ЧС на всей территории
Вести.Ru 07:42
Политика
Путин сегодня вновь выступит с обращением
Обращение Владимира Путина: Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 06:20
Общество
Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим
Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 14 апреля в 12:15
Экономика
Кофейные зерна резко подорожали из-за панического спроса
Фьючерсные контракты на кофейные зерна сильно подорожали в последнее время.
Ведомости 07:06
Происшествия
Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске
Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 05:31
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
Общество
«Яндекс» запустит домашнее тестирование на коронавирус
В рамках проекта «Помощь рядом» «Яндекс» запускает безопасное тестирование на коронавирус на дому.
РБК 08:00
Авто
АвтоВАЗ запустил систему онлайн-заказа автомобилей Lada
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа», для заказа и приобретения доступны все модели LADA из наличия у официальных дилеров.
Автоновости дня 05:00
Общество
Песков прокомментировал затруднения из-за проверки пропусков в Москве
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал затруднения из-за проверки пропусков в Москве.
RT на русском 07:11
Наука
Возможным переносчиком коронавируса назвали собак
МедиаПоток 02:15
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
Общество
В Кузбассе продлили режим самоизоляции до 26 апреля
Режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса в Кузбассе продлен до 26 апреля, заявил губернатор Сергей Цивилев в телеобращении к жителям региона.
РИА Новости 07:06
Кино
Вышел трейлер фильма «Лицо со шрамом» с Томом Харди
Культуромания 03:20
Здоровье
Заразившийся COVID-19 журналист рассказал об особенностях болезни
Российский журналист Георгий Кудинов, лечившийся от коронавируса в больнице Милана, рассказал о "странностях" болезни.
Газета.Ru 02:42
Культура
Ivi запускает реалити-проект «Изоляция» с участием известных артистов
Москва, 15 апреля 2020, 20:57 — REGNUM Известная российская медиакомпания ivi запускает документальный онлайн-проект «Изоляция».
REGNUM вчера в 13:57