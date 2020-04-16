Тюмень, 16 апреля 2020, 15:50 — REGNUM Очаг заражения коронавирусом обнаружен в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище (ТВВИКУ) среди его курсантов. Об этом 16 апреля сообщила журналистам замгубернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

В военном училище в Тюмени выявлен очаг заражения коронавирусом

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Авто АвтоВАЗ запустил систему онлайн-заказа автомобилей Lada Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа», для заказа и приобретения доступны все модели LADA из наличия у официальных дилеров. 7