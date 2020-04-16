Коронавирус
РИА НовостиВ Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом
Очаг заражения коронавирусом обнаружен на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщила журналистам в четверг заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.
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Финансы
В ЦБ сообщили о росте международных резервов России
В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 10 апреля увеличились на $0,5 млрд (+0,1%) — до $564,9 млрд.
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RT на русском вчера в 12:35
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Власти Башкирии продлили режим самоизоляции до лета
В Республике Башкортостан режим самоизоляции продлен до конца мая на фоне распространения коронавируса в стране.
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Стало известно о решении перенести парад Победы в Москве
Кремль принял решение не проводить парад Победы в Москве 9 мая и перенести мероприятие на более позднюю дату.
Lenta.ru вчера в 13:18
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В Свердловской области продлили режим повышенной готовности
Екатеринбург, 16 апреля 2020, 17:04 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим повышенной готовности по коронавирусу.
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Армия и оружие
В США заявили, что их самолет перехватил российский Су-35
Российский истребитель Су-35 совершил опасный перехват американского самолета P-8A Poseidon, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ВМС США.
Газета.Ru 04:26
Армия и оружие
Ровно 75 лет назад началась Берлинская наступательная операция
Ровно 75 лет назад началась Берлинская наступательная операция — одна из самых кровопролитных в ходе Второй мировой.
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В России допустили начало нового учебного года в онлайн-режиме
В Минобрнауки допустили, что новый учебный год в российских вузах может начаться в онлайн-режиме.
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ВОЗ забеспокоилась из-за распространения коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) забеспокоилась из-за ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в России и ряде других стран.
Lenta.ru 05:58
Экономика
Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на обмен валюты
Экс-советник президента, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил ввести на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налог на валютообменные операции.
РБК вчера в 01:42
Общество
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Индивидуальные предприниматели Москвы начали получать сообщения об аннулировании присланных им ранее пропусков, дающих право передвигаться по столице в условиях введенных из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений.
РБК 10:12
Политика
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Путиным
Председатель КНР Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Центральное телевидение Китая.
РИА Новости 09:57
Энергетика
Бюджет России в мае получит от экспорта нефти меньше $1 за баррель
Российский бюджет в мае будет получать за экспорт нефти меньше $1 за баррель, посчитал Bloomberg с использованием данных министерства финансов России.
Ведомости 07:31
Происшествия
ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
Экономика
По инициативе Собянина Москва выделит на субсидии МСП 20–30 млрд рублей
Москва дополнительно выделит 20–30 миллиардов рублей на субсидирование процентных ставок для субъектов малого предпринимательства, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Москва 24 06:01
Общество
Япония ввела режим ЧС на всей территории
Из-за пандемии коронавируса японские власти расширили режим ЧС на всю территорию страны до 6 мая, передает ТАСС.
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Ситуация с соблюдением москвичами режима самоизоляции пока не улучшается.
Известия 09:35
Здоровье
Врач назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 07:44
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Надежду Бабкину перевели в военный госпиталь
7Дней.ру 02:00
Общество
Губернатор Томенко отменил карантин в одном из районов Алтайского края
Глава региона Виктор Томенко отменил карантин, вызванный бешенством домашних животных в Крутихинском районе Алтайского края.
Алтапресс вчера в 21:38
Авто
УАЗ продолжает сертификацию «Русского Прадо» от УАЗ
УАЗ продолжает патентовать детали интерьера глубоко модернизированного УАЗ «Патриот», также известного по прозвищу «Русский Прадо».
Автоновости дня 01:10
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Авто
АвтоВАЗ запустил систему онлайн-заказа автомобилей Lada
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа», для заказа и приобретения доступны все модели LADA из наличия у официальных дилеров.
Автоновости дня 05:00
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости вчера в 10:56
Здоровье
Врач назвал самый вредный продукт в мире
Врач-диетолог Алексей Ковальков сообщил, что сахар является самым вредным продуктом в мире — сообщает РИА Новости.
SMINEWS в Подольске 09:42
Энергетика
Власти США могут начать платить нефтяным компаниям за отказ от добычи
Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность выплаты компенсации американским производителям, оставляющим нефть в недрах земли во избежание переизбытка на рынке, который привел к падению цен и стал причиной банкротства некоторые буровых компаний, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
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Путин советует губернаторам не замораживать стройки
"Прошу применять здесь гибкие решения, находить баланс - и это можно, как говорят специалисты, для этого только нужно строго выполнять все требования безопасности труда, защиты здоровья работников, и при этом можно не тормозить стройку, не замораживать объекты", - обратился глава государства к руководителям регионов.
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Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России
Статистика за первые четыре месяца 2020 года показывала, что чаще всего в России угоняют Kia Rio.
Местное время (г. Пермь) 10:15
Происшествия
В Карелии полиция «потеряла» самоизолировавшуюся семью
Следователи управления СК по Республике Карелия "потеряли" семью из Петрозаводска.
РИА Новости 09:07