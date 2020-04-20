Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не исключает, что чемпионаты и еврокубки из-за пандемии коронавируса (Covid-19) могут быть доиграны без зрителей. Об этом сообщил президент организации Александер Чеферин.

В УЕФА допустили завершение чемпионатов и еврокубков без зрителей

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