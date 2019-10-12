Пресс-служба УЕФА по итогам очередных матчей отборочного турнира Евро-2020, которые прошли 10 октября, выбрала лучший момент игрового дня. Таковым был признан мяч полузащитника сборной России Александра Головина в матче с Шотландией (4:0).

В УЕФА гол Головина признали моментом дня в матчах отбора на Евро-2020

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Кашире Среди погибших один ребенок и еще двое детей получили травмы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Армия и оружие Франция приостановила поставки оружия в Турцию из-за операции в Сирии Франция приняла решение о приостановке всех поставок вооружения в Турцию из-за ее военной операции в Сирии.

Политика Первый президент Украины описал отношение Путина к Зеленскому Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал об отношении российского лидера Владимира Путина к его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

Авто Volkswagen Teramont получил купеобразную модификацию Концерн Volkswagen презентовал новый купеобразный кроссовер Atlas Cross Sport.

Здоровье Минздрав предложил привлечь мигрантов для устранения дефицита врачей Для решения проблемы нехватки врачей в России могут привлечь зарубежных специалистов.

Автоспорт Команда Mercedes досрочно победила в Кубке конструкторов «Формулы-1» Команда «Формулы-1» Mercedes досрочно победила в Кубке конструкторов сезона-2019. Об этом стало известно в воскресенье, 13 октября.

Армия и оружие Трамп считает, что войска США должны покинуть Сирию и вернуться домой Президент США Дональд Трамп заявил на конференции консервативных политиков в Вашингтоне, что американские военные не должны оставаться в Сирии, чтобы обеспечивать безопасность турецко-сирийской границы.

Армия и оружие Американский эсминец вошел в Черное море Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.

Авто Porsche и Boeing разработают летающий электромобиль Немецкий производитель автомобилей и американская авиационная компания Boeing планируют разработать новый летательный аппарат премиум-класса, который можно будет эксплуатировать в городе.

Религия Что запрещено делать в день Михаила Соломенного, 13 октября Прозвище Соломенный святой получил из-за того, что в этот день на Руси было принято менять старую солому в доме на новую.

Политика В Кремле ответили на вопрос о возвращении смертной казни В Кремле ответили на вопрос о том, обсуждает ли власть возможность возвращения смертной казни в стране.

Шоу-бизнес Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.

Общество В Гидрометцентре рассказали об удивительной погодной аномалии в России Научный руководитель Гидрометцентра рассказал об удивительной погодной аномалии, которая наблюдается на большей части России, передаёт «РИА Новости».

Музыка Шнуров поделился планами после гастролей с «Ленинградом» Фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал, чем займется после завершения гастролей. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.

Политика РПЦ отреагировала на решение Элладской церкви по автокефалии Украины Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов высказался по поводу решения Элладской церкви насчет неканонической Православной церкви Украины.

Происшествия Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 14 человек Число погибших в результате мощного тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 14 человек. Об этом сообщает агентство «Киодо».

Происшествия ТАСС: в ряде регионов России начались сокращения сотрудников ГИБДД Штатную численность сотрудников Госавтоинспекции начали сокращать в ряде регионов России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Общество Туристы назвали самые скучные города Европы Семь процентов туристов ожидали большего от Варшавы: "Оказалось, что это скучный, серый город с минимумом культурно-исторических объектов".

Происшествия В Екатеринбурге молодая мать пропала после продажи машины В Екатеринбурге без вести пропала 27-летняя Ксения К. — мать девятилетней девочки и уроженка Каменска-Уральского.

Политика В Польше стартовали парламентские выборы В Польше открылись избирательные участки в рамках очередных парламентских выборов.

Происшествия В Брянске нашли забетонированное тело мужчины В Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Происшествия ФСИН пообещала уволить начальника колонии после видео с избиениями Начальника петрозаводской колонии ИК-9 Ивана Савельева уволят после публикации видеозаписи, где он якобы избивает заключенного.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.

Происшествия В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".