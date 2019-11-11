Футбол
ProstoProSportВ УЕФА осудили проявление расизма на матче «Шахтера» и «Динамо»
В УЕФА прокомментировали ситуацию с проявлением расизма на игре УПЛ между «Шахтером» и киевским «Динамо», передает PБК. Организация осудила любое проявление дискриминации на футбольном поле, в том числе расизма. В УЕФА борьба с этими инцидентами считают одной из главных задач.
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УЕФА осудил проявление расизм в отношении Тайсона на матче чемпионата Украины
Спорт-Экспрессвчера в 08:18
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Обязательный ЕГЭ по иностранному языку: сельские школы ждут проблем
Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM директор общеобразовательной школы в райцентре, сейчас в сельских школах с одним языком проблема (то специалиста-педагога нет, то материальной базы не хватает), поэтому о выборе иностранного языка для сдачи ЕГЭ говорить не приходится.
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