Футбол
ProstoProSportВ УЕФА осудили проявление расизма на матче «Шахтера» и «Динамо»
В УЕФА прокомментировали ситуацию с проявлением расизма на игре УПЛ между «Шахтером» и киевским «Динамо», передает PБК. Организация осудила любое проявление дискриминации на футбольном поле, в том числе расизма. В УЕФА борьба с этими инцидентами считают одной из главных задач.
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УЕФА осудил проявление расизм в отношении Тайсона на матче чемпионата Украины
Спорт-Экспрессвчера в 08:18
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 05:35, Вашингтон
Политика
Вице-премьер Украины: мы идем в НАТО, потому что так хочет народ
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заверяет, что при нынешней власти курс на НАТО и ЕС остается неизменным, но в альянс страна вступит раньше.
REGNUM 03:34
Политика
Кремль ответил на слова Назарбаева о встрече Путина с Зеленским
О переговорах по встрече Путина и Зеленского ранее заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
РБК 04:16
Интернет
Низкую зарплату сотрудников в России назвали причиной утечки данных
Гедгафов указывает, что средняя зарплата сотрудника, который имеет доступ к данным, в России составляет 27 тыс. руб. Аналогичную сумму можно получить, продав на черном рынке 2-3 записи с персональными данными, отметил эксперт EY.
РБК 05:26
Политика
На Украине поведали о попытках Зеленского договориться с Путиным
По мнению украинского дипломата, каждый глава Украины делает попытку договориться с Путиным, чтобы найти возможность построить отношения, «чтобы не умирали люди, чтобы наша торговля если не процветала, то хотя бы не умирала».
Lenta.ru 03:03
Политика
Кремль раскритиковал инициативу доступа в интернет по паспорту
Введение обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет нарушит права граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующую инициативу.
Lenta.ru 04:55
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов может завершить карьеру после боя с Фергюсоном
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, выступающий в легком весе, намекнул на то, что в 2020 году после поединка против Тони Фергюсона, может завершить карьеру и отметил, что главным боем в его карьере стал поединок против Конора Макгрегора год назад.
Лезги газет 03:39
Политика
На Украине возбудили дело против Соловьева
Депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что против российского телеведущего Владимира Соловьева на Украине завели уголовное дело.
Газета.Ru 04:09
Общество
Малышева подаст в суд на ряд СМИ
REGNUM вчера в 13:41
Политика
Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США
Россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США, сообщил «РИА Новости» его адвокат Михаил Ирони.
Коммерсантъ вчера в 16:35
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Армия и оружие
США оценят угрозу космической войны с Россией и Китаем
Разведывательное сообщество США проводит новую оценку возможностей России и Китая в области ведения космической войны, сообщает Bloomberg.
РБК 03:08
Происшествия
У москвича украли более 420 тысяч рублей, перевыпустив его сим-карту
Мошенники похитили с банковской карты жителя Москвы более 420 тысяч рублей, перевыпустив его сим-карту.
РИА Новости 02:29
Футбол
Стерлинг отстранен от матча с Черногорией из-за стычки с Гомесом
Напомним, в концовке матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» (3:1) Гомес и Стерлинг решили выяснить отношения, после чего защитник мерсисайдцев толкнул Стерлинга в грудь.
Metaratings 02:00
Космос
SpaceX отправила на орбиту 60 спутников Starlink
Накануне, 11 ноября, в 9:56 по восточному времени США с космодрома NASA (штат Флорида) успешно осуществлён пуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9, которая вывела на низкую околоземную орбиту 60 мини-спутников.
Inc-news.ru 01:22
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в убийстве аспирантки доцента СПбГУ
Ведомости вчера в 09:04
Происшествия
Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе
В бассейне одного из детских садов Уфы утонула воспитательница.
Известия вчера в 09:09
Происшествия
СК проверит действия историка Соколова в отношении другой студентки
Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о том, что арестованный в Петербурге по обвинению в убийстве историк Олег Соколов может быть причастен к совершению противоправных действий в отношении еще одной студентки.
Вести.Ru 04:25
Происшествия
Юморист Ильяс Хасанов умер в больнице после ДТП в Татарстане
Представитель КВН Татарстана, основатель Stand Up движения в Набережных Челнах Ильяс Хасанов скончался в больнице после ДТП, в котором погибла основатель Татарской лиги КВН Фарида Таштабанова, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 04:03
Авто
Kia показала новые изображения серийной Kia Optima
Компания KIA опубликовала первые официальные изображения серийного седана KIA Optima для корейского рынка.
Автоновости дня вчера в 23:23
Происшествия
В Москве дома у выпавшей с детьми из окна женщины нашли записку
Ранее СК заявил о возбуждении уголовного дела об убийстве по факту падения женщины с двумя детьми из окна квартиры на северо-востоке Москвы.
RT на русском вчера в 03:35
Происшествия
Семья доцента СПбГУ Соколова отреагировала на его арест
Известия вчера в 14:37
Общество
В Greenpeace предложили запретить влажные салфетки в России
Greenpeace предлагает запретить использование в России основных 10 одноразовых пластиковых загрязнителей окружающей среды, в том числе влажных салфеток, говорится в письме российского отделения организации на имя главы Минприроды Дмитрия Кобылкина.
РИА Новости 04:17
Политика
Рогозин ответил на слова Путина о хищениях на Восточном
РИА Новости 05:16
Политика
Эво Моралес вылетел из Боливии в Мексику
Известия вчера в 21:55
Космос
Запуск спутников для повышения точности ГЛОНАСС отложен на три года
Высокоорбитальные навигационные спутники "Глонасс-ВКК", которые на четверть повысят точность системы ГЛОНАСС, начнут выводить на орбиту на три года позже, чем планировалось, говорится в материалах, копия которых имеется у РИА Новости, о перспективах развития системы ГЛОНАСС, представленных на научной конференции Всероссийского НИИ физико-технических и радиотехнических измерений.
РИА Новости 10 ноября в 19:09
Армия и оружие
ВСУ получили первые сто ракет для РСЗО «Ольха»
Rusvesna.su 00:25
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу»
«Нафтогаз» призвал «Газпром» разрешить Киеву проверить газоизмерительную станцию «Суджа».
ТК Звезда вчера в 19:04
Авто
Hyundai готовит новый компактный седан Aura
Компактный седан Hyundai Xcent, выпускаемый в Индии с 2014 года, построен на базе хэтчбека Hyundai Grand i10 – удлиненной версии глобальной модели i10.
SpeedMe 03:43