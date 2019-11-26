Футбол

ProstoProSportProstoProSportВ УЕФА не стали комментировать возможное отстранение России от Евро

УЕФА отказался от комментариев по поводу возможного отстранения России от участия на Евро-2020 в связи с допинговым скандалом, передает Spоrt24. В пресс-службе организации изданию заявили, что на сегодняшний день у них нет комментариев по этому поводу.
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УЕФА отказался комментировать возможность отстранения России от Евро-2020

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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 11:12, Ашберн
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Запуск грузового корабля «Прогресс МС-13» к МКС перенесён на 6 декабря.
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