Футбол
ProstoProSportВ УЕФА не стали комментировать возможное отстранение России от Евро
УЕФА отказался от комментариев по поводу возможного отстранения России от участия на Евро-2020 в связи с допинговым скандалом, передает Spоrt24. В пресс-службе организации изданию заявили, что на сегодняшний день у них нет комментариев по этому поводу.
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Происшествия
В Морской спасательной службе Росморречфлота прошли обыски
В здании Морской спасательной службы Росморречфлота в Москве прошли обыски по эпизодам 2014 года, связанным с неисполнением обязательств по договорам.
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин стал отцом в третий раз
Бывший муж певицы Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин стал отцом в третий раз. Нынешняя супруга Ольга Алдонина родила спортсмену дочь.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» может сменить титульного спонсора и установить рекорд
«Манчестер Юнайтед» может сменить титульного спонсора и оформить самую крупную сделку в мировом футболе, сообщает The Sun.
Происшествия
В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника
В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Футбол
«Локомотив» примет «Байер» в Лиге чемпионов
Локомотив сыграет дома с Байером в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. После четырех туров у обеих команд по три очка.
Интернет
В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.
Общество
Комитет Госдумы предложил сократить новогодние выходные
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предлагает сократить число выходных дней в новогодние праздники.
Происшествия
ФСБ задержала в Москве майора МВД по делу о квартирах «на ночь»
В Москве сотрудники ФСБ совместно со следователями московского главка СКР задержали бывшего замначальника отделения уголовного розыска ОМВД по Пресненскому району столицы майора полиции Руслана Дейниченко.
Экономика
Часть россиян оставят без пенсии
Арифметика проста: если вы получаете 20 тысяч рублей в месяц, то ваш бонус – два балла в год (менее 200 рублей прибавки к будущей пенсии).
Спорт
Колобков считает, что Россия честно выполняла обязательства перед WADA
Министр спорта России Павел Колобков заявил, что российская сторона честно выполняла свои обязательства перед Всемирным антидопинговым агентством (WADA), а также предоставила ему всю необходимую информацию о данных в московской антидопинговой лаборатории.
Происшествия
Мосгорсуд отменил арест замглавы Росалкогольрегулирования
Московский городской суд отменил арест заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ее адвоката Илью Брыка во вторник, 26 ноября.
Здоровье
Скворцова поручила вернуть трансплантолога Каабака в детский НМИЦ
Детский трансплантолог Михаил Каабак продолжит работу в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей, откуда его ранее уволили, сообщила пресс-служба Минздрава.
Авто
Фото обновленной Lada 4x4 появились в Сети
Фотографии рестайлинговй версии популярного отечественного внедорожника Lada 4x4 появились в Сети.
Космос
Запуск грузового корабля «Прогресс МС-13» к МКС перенесён на 6 декабря
Запуск грузового корабля «Прогресс МС-13» к МКС перенесён на 6 декабря.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Авто
Aston Martin посвятил DBS Superleggera сверхзвуковому самолету
Компания Aston Martin анонсировала спецверсию флагманского спорткара DBS Superleggera, посвященную сверхзвуковому самолету Concorde.
Космос
Роскосмос установит на Луне телескопы для отслеживания опасных комет
Исполнительный директор государственного предприятия Роскосмос по перспективным программам Александр Блошенко сообщил, что в ближайшем будущем на земном спутнике установят несколько телескопов.
Политика
Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину
Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что переход Украины на европейское законодательства препятствует продолжению транзита газа, сообщает РИА Новости.
Общество
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Политика
МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту
По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
Армия и оружие
Украинские националисты в Донбассе захватили в заложники офицера ВСУ
Украинские националисты захватили офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ) с целью обменять его на пытавшегося устроить провокацию в Золотом представителя львовского филиала «Украинской добровольческой армии» (УДА).
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев отреагировал на слухи о тяжелой болезни его жены
В популярных телеграм-каналах появилась информация о страшной болезни супруги актера и шоумена Гогена Солнцева.
Политика
Суд дал ГБР доступ к данным паспортов Порошенко
Печерский районный суд города Киева разрешил следователям Государственного бюро расследований (ГБР) получить доступ к данным служебного и дипломатического паспортов бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Шоу-бизнес
В соцсетях появились слухи о беременности Светланы Ходченковой
Некий инсайдер сообщил публике, что актриса якобы находится на пятом месяце беременности.
Шоу-бизнес
Супруга Игоря Петренко не может купить коньки для дочери
Общество
Белый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона
Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.
Происшествия
СК возбудил дело о доведении до самоубийства следовательницы в Сочи
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели сотрудницы отдела полиции Хостинского района города Сочи Марии Клочковой.
Общество