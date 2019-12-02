В пресс-службе УЕФА прокомментировали информацию о задержании болельщиков в Санкт-Петербурге перед матчем 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» (1:0).

В УЕФА отреагировали на задержание болельщиков в Санкт-Петербурге

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