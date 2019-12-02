РПЛ

Sport24.ruSport24.ruВ УЕФА отреагировали на задержание болельщиков в Санкт-Петербурге

Зенит — Спартак
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Магомед Оздоев
15′
Илья Кутепов
21′
Олег Шатов
28′
29′
Зелимхан Бакаев
34′
Илья Кутепов
44′
Наиль Умяров
46′
Илья Кутепов
Лоренсо Мельгарехо
Магомед Оздоев
49′
54′
Айртон Дантас
Андре Шюррле
Олег Шатов
Александр Ерохин
56′
Сердар Азмун
Алексей Сутормин
63′
67′
Алекс Крал
73′
Алекс Крал
Джано Ананидзе
75′
Самуэль Жиго
88′
Андре Шюррле
Себастьян Дриусси
Леон Мусаев
90′+3′
В пресс-службе УЕФА прокомментировали информацию о задержании болельщиков в Санкт-Петербурге перед матчем 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» (1:0).
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