Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.

Гаджеты Назван быстрый способ повысить производительность смартфона Эксперты назвали быстрый способ повысить качество работы смартфона, для этого необходимо удалить ненужные фотографии.

Общество В Гидрометцентре объяснили аномальность осени в центре России Аномально теплую погоду в центральной части России вызвал антициклон, который продолжит доминировать на европейской территории страны в ближайшие дни.

Финансы Набиуллина допустила более решительное снижение ключевой ставки Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки, чем обычно, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу CNBC.

Хоккей Гол Ковальчука помог «Лос-Анджелесу» обыграть «Калгари» У победителей встречи голами отметились Тайлер Тоффоли (2-я минута), Джефф Картер (21), Анже Копитар (26) и российский форвард Илья Ковальчук (29), для которого эта шайба стала третьей в сезоне.

Энергетика Силуанов: Россия выстоит перед резким падением цен на нефть Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что наша страна может выстоять даже перед резким падением цен на нефть – с помощью накопленного золотого резерва, который в настоящее время составляет более 7 процентов ВВП.