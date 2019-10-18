Футбол
Газета.RuУЕФА решил разводить команды России и Косово
Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
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Созин считает, что болельщики команд России и Косова не стали бы устраивать какие-либо инциденты
RT на русском18 октября в 15:50
Колосков: УЕФА принял разумное решение разводить команды России и Косово
РИА Новости18 октября в 15:16
В УЕФА решили разводить команды из Косово и России на международных турнирах
Советский спорт18 октября в 13:13
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Хоккей
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Кино
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Происшествия
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Произошло возгорание в поезде, который перевозил футбольных болельщиков в Берлине, передает газета "Известия".
Футбол
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Футбольный клуб «Ди Си Юнайтед» из Вашингтона проиграл с разгромным счетом команде «Торонто» в матче 1/8 финала в плей-офф североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
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Армия и оружие
Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии
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Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что наша страна может выстоять даже перед резким падением цен на нефть – с помощью накопленного золотого резерва, который в настоящее время составляет более 7 процентов ВВП.
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Космос
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Общество
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Армия и оружие
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Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
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Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
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Армия и оружие
«Уралвагонзавод» оснастил танки российскими тепловизорами
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Политика
Вступили в силу пошлины США на товары из Евросоюза
Вступили в силу американские пошлины на 150 видов товаров из Евросоюза, которые затронут экспорт на сумму $7,5 млрд.
Футбол
Григорян после поражения «Тамбова» подал в отставку
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