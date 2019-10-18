Футбол

Вести.RuВести.RuВ УЕФА приняли решение развести команды России и Косово

Рабочая группа Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по чрезвычайным ситуациям приняла решение развести команды из России и Косово на международных турнирах, об этом сообщает пресс-служба организации.
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УЕФА будет разводить команды из России и Косово

Sport24.ruвчера в 12:59

В УЕФА решили разводить команды из Косово и России на международных турнирах

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РИА Новостивчера в 15:16

Созин считает, что болельщики команд России и Косова не стали бы устраивать какие-либо инциденты

RT на русскомвчера в 15:50
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 17:23, Ашберн
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Школьный тренер в США разоружил стрелка с помощью объятий

Тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ американского Портленда Кианон Лоу необычным способом разоружил ученика, который пришел в образовательное учреждение с оружием.
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Вучич по-русски поблагодарил Путина

Президент Сербии Александар Вучич по-русски обратился к президенту России Владимиру Путину, передает ТАСС.
Газета.Ru 16:10
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Перечислены пять причин полюбить пешие прогулки

Британские медики перечислили пять причин, почему стоит полюбить пешие прогулки. В первую очередь, это помогает снизить уровень стресса.
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В Красноярском крае спецназ взял штурмом дом криминального авторитета

В Красноярском крае бойцы СОБРа и сотрудники полиции задержали мужчину 1965 года рождения в ходе штурма его дома.
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Происшествия

В Турции погибла пятилетняя девочка из России

Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.
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Здоровье

Онкоцентр Блохина назвал число уволившихся сотрудников

Комиссия назвала видеообращение врачей института грубым нарушением врачебной этики и деонтологии.
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Общество

Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков

Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
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Бетербиев нокаутировал Гвоздика

В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.
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Приморцы активно покупают iPhone 11

Каждый двенадцатый смартфон, проданный в сентябре, оказался модели iPhone 11, 11 Pro или 11 Pro Max, сообщает РИА VladNews.Среди городов-поклонников Apple уверенно лидирует Владивосток – практически каждый второй iPhone 2019 года куплен в столице Дальнего Востока.
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Игры

Базовая Crusader Kings 2 стала бесплатной

Компания Paradox объявила, что в честь начала мероприятия Paradox Con в историческую стратегию Crusader Kings 2 теперь можно играть бесплатно.
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Армия и оружие

На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
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Paramount Pictures доработает фильм «321-я Сибирская»

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Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов обменялись нелестными высказываниям в адрес друг друга.
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Политика

Трамп заявил о близости США и Италии со времен Древнего Рима

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Авто

Volvo представила электрокроссовер XC40 Recharge

Модель, построенная на базе бестселлера Volvo XC40, стала первым представителем новейшего семейства полностью электрических автомобилей шведского бренда.
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Общество

Forbes включил семь российских компаний в рейтинг лучших работодателей

Лучшей из российских компаний стал «Норникель» с 36-й позицией в рейтинге. также в список 500 лучших попали Московская биржа (138-е место), «Роснефть» (207-е), Объединенная авиастроительная корпорация (311-е место), «Северсталь» (380-е), «РусГидро» (437-е место) и ЛУКОЙЛ (492-е).
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Футбол

«Витесс» Слуцкого разгромил «Венло» в матче чемпионата Нидерландов

"Витесс" одержал крупную победу над "Венло" в выездном матче 10-го тура чемпионата Нидерландов по футболу.
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Общество

Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре

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Происшествия

Появилось видео нападения на полицейского в московском метро

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Шоу-бизнес

У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своем Twitter.
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Футбол

Объявлен стартовый состав «Спартака» в дебютном матче Тедеско

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Политика

Борисов оценил вероятность нового контракта на поставку ЗРК Турции

RT на русском 14:33
Общество

Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав

Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав и оштрафовали, сообщили РИА Новости в столичном суде.
РИА Новости вчера в 06:25
Экономика

Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд рублей в год

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Гаджеты

Появились первые тесты нового флагманского процессора Intel

В ближайшее время компания Intel планирует запустить в продажу недавно представленный процессор Core i9-9900KS.
Городской портал Новый Нижний 11:52
Футбол

«Манчестер Сити» одержал победу над «Кристал Пэлас»

«Манчестер Сити» обыграл «Кристал Пэлас» в матче 9-го тура чемпионата Англии.
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Футбол

«Тамбов» подтвердил отставку Григоряна с поста главного тренера

ТК Звезда 11:10
Культура

Одна из книг автора «Властелина колец» впервые выйдет на русском

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Вечерняя Москва вчера в 11:55
Футбол

Артем Дзюба: «„Зенит“ показал определенную силу»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился эмоциями после матча 13-го тура РПЛ с «Ростовом» (6:1). — Мы показали определенную силу, продемонстрировали потенциал, который у нас есть.
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