Футбол
Вести.RuВ УЕФА приняли решение развести команды России и Косово
Рабочая группа Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по чрезвычайным ситуациям приняла решение развести команды из России и Косово на международных турнирах, об этом сообщает пресс-служба организации.
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В УЕФА решили разводить команды из Косово и России на международных турнирах
Советский спортвчера в 13:13
Созин считает, что болельщики команд России и Косова не стали бы устраивать какие-либо инциденты
RT на русскомвчера в 15:50
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 17:23, Ашберн
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Школьный тренер в США разоружил стрелка с помощью объятий
Тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ американского Портленда Кианон Лоу необычным способом разоружил ученика, который пришел в образовательное учреждение с оружием.
Газета.Ru 16:57
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Вучич по-русски поблагодарил Путина
Президент Сербии Александар Вучич по-русски обратился к президенту России Владимиру Путину, передает ТАСС.
Газета.Ru 16:10
Здоровье
Перечислены пять причин полюбить пешие прогулки
Британские медики перечислили пять причин, почему стоит полюбить пешие прогулки. В первую очередь, это помогает снизить уровень стресса.
МедиаПоток 06:09
Происшествия
В Красноярском крае спецназ взял штурмом дом криминального авторитета
В Красноярском крае бойцы СОБРа и сотрудники полиции задержали мужчину 1965 года рождения в ходе штурма его дома.
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Происшествия
В Турции погибла пятилетняя девочка из России
Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.
РБК 05:45
Здоровье
Онкоцентр Блохина назвал число уволившихся сотрудников
Комиссия назвала видеообращение врачей института грубым нарушением врачебной этики и деонтологии.
Rambler News Service 17 октября в 06:56
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Единоборства
Бетербиев нокаутировал Гвоздика
В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.
МонаВиста 04:30
Гаджеты
Приморцы активно покупают iPhone 11
Каждый двенадцатый смартфон, проданный в сентябре, оказался модели iPhone 11, 11 Pro или 11 Pro Max, сообщает РИА VladNews.Среди городов-поклонников Apple уверенно лидирует Владивосток – практически каждый второй iPhone 2019 года куплен в столице Дальнего Востока.
Владивосток-Новости 16 октября в 19:56
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Базовая Crusader Kings 2 стала бесплатной
Компания Paradox объявила, что в честь начала мероприятия Paradox Con в историческую стратегию Crusader Kings 2 теперь можно играть бесплатно.
Игромания.ру вчера в 13:02
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru 13:59
Кино
Paramount Pictures доработает фильм «321-я Сибирская»
Ариг Ус 17 октября в 23:56
Единоборства
Нурмагомедов и Макгрегор обменялись оскорблениями в соцсети
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов обменялись нелестными высказываниям в адрес друг друга.
Известия 17:15
Политика
Трамп заявил о близости США и Италии со времен Древнего Рима
РИА Новости 17 октября в 19:25
Авто
Volvo представила электрокроссовер XC40 Recharge
Модель, построенная на базе бестселлера Volvo XC40, стала первым представителем новейшего семейства полностью электрических автомобилей шведского бренда.
Автоновости дня 16 октября в 15:17
Общество
Forbes включил семь российских компаний в рейтинг лучших работодателей
Лучшей из российских компаний стал «Норникель» с 36-й позицией в рейтинге. также в список 500 лучших попали Московская биржа (138-е место), «Роснефть» (207-е), Объединенная авиастроительная корпорация (311-е место), «Северсталь» (380-е), «РусГидро» (437-е место) и ЛУКОЙЛ (492-е).
РБК вчера в 16:04
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая похвасталась фигурой после многодневного голодания
Gazeta.SPb вчера в 17:17
Футбол
«Витесс» Слуцкого разгромил «Венло» в матче чемпионата Нидерландов
"Витесс" одержал крупную победу над "Венло" в выездном матче 10-го тура чемпионата Нидерландов по футболу.
РИА Новости 16:46
Общество
Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре
РИА Новости вчера в 18:14
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своем Twitter.
Известия 10:12
Футбол
Объявлен стартовый состав «Спартака» в дебютном матче Тедеско
RT на русском 08:29
Политика
Борисов оценил вероятность нового контракта на поставку ЗРК Турции
RT на русском 14:33
Общество
Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав
Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав и оштрафовали, сообщили РИА Новости в столичном суде.
РИА Новости вчера в 06:25
Экономика
Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд рублей в год
Российская газета вчера в 11:37
Гаджеты
Появились первые тесты нового флагманского процессора Intel
В ближайшее время компания Intel планирует запустить в продажу недавно представленный процессор Core i9-9900KS.
Городской портал Новый Нижний 11:52
Футбол
«Манчестер Сити» одержал победу над «Кристал Пэлас»
«Манчестер Сити» обыграл «Кристал Пэлас» в матче 9-го тура чемпионата Англии.
Soccer.ru 14:23
Культура
Одна из книг автора «Властелина колец» впервые выйдет на русском
В России впервые выходит книга писателя Джона Р. Р. Толкина «Берен и Лутиэн» под редакцией его сына Кристофера Толкина.
Вечерняя Москва вчера в 11:55
Футбол
Артем Дзюба: «„Зенит“ показал определенную силу»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился эмоциями после матча 13-го тура РПЛ с «Ростовом» (6:1). — Мы показали определенную силу, продемонстрировали потенциал, который у нас есть.
Sportbox.RU 14:51