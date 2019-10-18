Рабочая группа Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по чрезвычайным ситуациям приняла решение развести команды из России и Косово на международных турнирах, об этом сообщает пресс-служба организации.

В УЕФА приняли решение развести команды России и Косово

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