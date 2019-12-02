с чего всё началось

В Союзе Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировали массовые задержания фанатов "Спартака" в Санкт-Петербурге перед матчем против "Зенита" в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Здоровье Врач-муковисцидолог предложила пути преодоления лекарственного кризиса Врач констатирует, что с началом применения дженериков у пациентов с муковисцидозом во многих случаях наблюдается терапевическая несовместимость с оргинальным препаратом.

Политика Кремль ответил на идею Зеленского обсудить статус Крыма Кремль ответил на идею Владимира Зеленского обсудить статус Крыма с представителями РФ, Украины и США, инициативу украинского президента отвергли.

Происшествия Назван виновник катастрофы SSJ-100 в Шереметьево Следственный комитет России в результате расследования установил, что в крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево виновен командир судна Денис Евдокимов.

Политика Сахалинский министр ЖКХ сложил полномочия Исполнять обязанности министра ЖКХ пока будет Андрей Чекулаев, который является первым заместителем министра.

Политика США могут ввести пошлины на французские товары В связи с введением Францией цифрового налога в отношении американских компаний США могут обложить пошлинами французские товары на сумму около $2,4 млрд.

Гаджеты Huawei выпустила обновление для старых смартфонов Разработчики из Huawei неожиданно выпустили обновление для смартфона Honor Play 4x, который был выпущен более пяти лет назад - в октябре 2014 года, пишет Gizmochina.

Происшествия В Ингушетии неизвестный мужчина ранил трех дорожных рабочих Трое работников фирмы по укладке асфальтобетонного покрытия получили ранения в результате стрельбы из травматического пистолета в Республике Ингушетия, сообщает сайт УМВД по региону.

Политика Путин подписал закон о СМИ-иноагентах Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранными агентами могут быть признаны отечественные средства массовой информации.

Политика Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха Генпрокуратура Нидерландов направила обращение российским властям, в котором заявила, что бывший командир одного из подразделений "ПВО" ДНР Владимир Цемах, который проходит в Голландии подозреваемым по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, не был арестован после того, как был отправлен в Россию.

Здоровье Москвичам напомнили о диспансеризации Москвичам напомнили о важности регулярных медицинских обследований и болезнях, которые выявляют во время диспансеризации, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Политика Трамп: После заявлений Зеленского дело по импичменту «закрыто» Президент США Дональд Трамп назвал вопрос импичмента «закрытым» после того, как украинский лидер Владимир Зеленский опроверг связь военной помощи Киеву и расследование против сына экс-президента Байдена.