В Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) заявили, что урегулирование ситуации с задержаниями болельщиков перед матчем 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Спартак» (1:0) находится в компетенции Российского футбольного союза (РФС).

В УЕФА прокомментировали задержания болельщиков в Санкт-Петербурге

Политика Российских дипломатов высылают из Германии Берлин объявил двух российских дипломатов персонами нон грата. В течение недели они должны покинуть Германию.

Экономика Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала 100 лет догоняющего развития Показатель человеческого капитала на душу населения в России вырос почти на 80% с 2000 года, однако составляет лишь одну пятую от среднего показателя по ОЭСР (около $100 тыс. против $500 тыс. в постоянных ценах 2014 года).

Авто Обновленный Hyundai Solaris появится в России Как стало известно, продажи обновленной версии автомобиля Hyundai Solaris на российском рынке начнутся через несколько месяцев.

Общество Депутат Госдумы пожаловался на скромные служебные квартиры Петров считает: идти в депутаты ради служебных квартир и других благ — бессмысленно. Он отметил, что «в таком доме прожил 19 лет».

Общество Названо самое уродливое здание России Российский блогер Илья Варламов представил свой собственный рейтинг самых уродливых зданий в России в 2019 году.

Общество Росстат подсчитал стоимость продуктов для салата «Оливье» Для расчета "индекса Оливье" использовался традиционный рецепт салата, который включает консервированные огурцы (500 грамм), 500 грамм картофеля, горох (380 г), морковь (200 г), 4 куриных яйца, 300 грамм вареной колбасы, майонез (200 г) и лук репчатый (100 г). По информации Росстата, почти все ингредиенты для «Оливье» подорожали.

Гаджеты В iPhone вернут сканер отпечатка пальца Дактилоскопический сенсор Touch ID впервые появился в iPhone 5s в 2013 году, последним аппаратом со сканером отпечатков пальцев стал iPhone 8. В 2017 году Apple представила iPhone X, который получил безрамочный экран и систему разблокировки по лицу, а также лишился физической кнопки с Touch ID.