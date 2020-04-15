Коронавирус
REGNUMВ УЕФА рассказали об организации Евро-2020
«Предусматривается, что Евро-2020 пройдёт в период между 11 июня и 11 июля 2021 года с тем же графиком матчей и в тех же принимающих городах», — говорится в сообщении. Отмечается, что УЕФА обсуждает с городами-хозяевами все вопросы, которые связаны с переносом чемпионата на 2021 год.
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Где пройдет Евро-2020? Бильбао, Рим и Мюнхен под вопросом, Баку, Бухарест и Санкт-Петербург хотят больше матчей
Спорт-Экспресс13 апреля в 11:00
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 12:58, Ашберн
Экономика
Путин объявил дополнительные меры поддержки бизнеса
Владимир Путин на совещании с правительством объявил о новых мерах поддержки бизнеса.
Ведомости 09:41
Политика
Ветеранские организации попросили Путина перенести парад Победы
Председатель комитета Госдумы по обороне, президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов подтвердил РИА Новости, что ветераны попросили президента Владимира Путина перенести парад Победы из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 08:40
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости 10:56
Хоккей
Швед Стиллман вошел в тренерский штаб «Металлурга»
Что касается остальных позиций тренерского штаба, то мы работаем над этим ежедневно, ведем переговоры, есть несколько хороших профессионалов, которые в ближайшее время могут усилить магнитогорский «Металлург», — прокомментировал назначение 53-летнего специалиста Воробьев.
Sport24.ru 12:14
Происшествия
На Украине возле больницы произошёл взрыв
Львов, Украина, 15 апреля 2020, 18:09 — REGNUM Во Львове возле 5-й городской больницы прогремел взрыв, сообщила 15 апреля пресс-служба городского совета.
REGNUM 11:09
Экономика
Кудрин пояснил слова о вложении банков депозитов физлиц в гособлигации
Москва, 15 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Банки во всех странах мира вкладывают свободные средства, в том числе депозиты физических лиц, в государственные облигации.
REGNUM 08:44
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском 05:39
Энергетика
МЭА спрогнозировало рекордное падение спроса на нефть в этом году
В 2020 г. мировой спрос на нефть сократится по сравнению с 2019 г. на рекордные 9,3 млн баррелей до 90,5 млн баррелей в сутки – даже если во второй половине года страны снимут ограничения на передвижение людей, говорится в апрельском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).
Ведомости 10:25
Общество
Собянин предупредил, что контроль за пропусками усилится
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что контроль за цифровыми пропусками, разрешающими передвижение по городу, будет усиливаться с каждым днем, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 11:12
Гаджеты
Apple представила бюджетный iPhone SE
Apple представила свой новый смартфон, получивший название iPhone SE. Об этом говорится на официальном сайте компании.
Газета.Ru 12:50
Общество
Шнуров назвал слова о своем заражении коронавирусом шуткой
Музыкант Сергей Шнуров опроверг заявление о том, что он заболел COVID-19, сделанное во время прямого эфира с футболистом Александром Кержаковым.
РИА Новости 09:10
Кино
Вышел трейлер мультфильма Mortal Kombat с Соней Блейд
Inc-news.ru 12 апреля в 15:52
Кино
Сэм Рэйми подтвердил, что снимет «Доктора Стрэнджа 2»
Piter.tv 07:43
Здоровье
В Советске задумали открыть собственный кардиоцентр
В Советске может появиться собственный кардиоцентр, чтобы вовремя отслеживать пациентов-сердечников в восточной части региона.
Клопс 12:52
Экономика
В России могут вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики призвали вернуться к проекту Минпромторга о продуктовых карточках для малоимущих граждан.
Вести.Ru вчера в 22:57
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
Общество
Генпрокуратура выявила фейк о том, что коронавируса не существует
Генеральная прокуратура России выявила очередные фейки в интернете о коронавирусе, в том числе что инфекция является выдумкой и частью заговора, и потребовала ограничить доступ к этой информации, сообщил журналистам официальный представитель ведомства Андрей Иванов.
РИА Новости 11:31
Общество
В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19
Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
Общество
В больнице имени Боткина перестали принимать пациентов
В больнице имени Боткина в Петербурге, где лечили больных с коронавирусом, больше нет мест. Все 600 коек, выделенных для больных, заняты.
Neva.Today 10:04
Общество
Петербургские киоски и павильоны могут освободить от арендной платы
Санкт-Петербург, 14 апреля 2020, 17:41 — REGNUM Петербургские киоски, павильоны и лотки могут освободить от арендной платы.
REGNUM вчера в 10:41
Общество
В Удмуртии коронавирусом заразились еще 4 человека
Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о еще 4 подтвержденных случаях заражения коронавирусом в Удмуртии.
Моя Удмуртия 11:17
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru 08:17
Армия и оружие
Польский F-16 удивил российских пилотов выпущенным в небе шасси
Польский пилот F-16 внезапно начал демонстрировать какие-то странные маневры. Подлетев к российским самолетам, он выпустил шасси.
Политическая Экспертиза 13 апреля в 13:40
Общество
«Хочу тебя унизить»: Уткин вызвал Соловьева на баттл
Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин записал и разместил в YouTube видеообращение, в котором вызвал журналиста Владимира Соловьева на баттл.
Рамблер 05:46
Армия и оружие
Сирийская армия сорвала атаку группы боевиков в провинции Алеппо
В результате обстрела боевики были рассеяны. Таким образом, подготовка атаки в этом районе была сорвана.
REGNUM 13 апреля в 08:40
Культура
Зрители сериала «Зулейха открывает глаза» поспорили об истории
Первые зрители сериала «Зулейха открывает глаза» раскритиковали фильм за историческую недостоверность.
Культуромания 12:00
Политика
ФСБ сообщила о задержании украинских разведчиков в Крыму
«На территории Республики Крым пресечена деятельность главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан»,— сообщили в пресс-службе ФСБ.
Коммерсантъ 09:21
Экономика
В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами
Депутаты Госдумы предложили отменить подоходный налог в 13% для россиян, чей ежемесячный доход ниже двух МРОТ.
Известия вчера в 18:22