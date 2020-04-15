Коронавирус
REGNUMВ УЕФА рассказали об организации Евро-2020
«Предусматривается, что Евро-2020 пройдёт в период между 11 июня и 11 июля 2021 года с тем же графиком матчей и в тех же принимающих городах», — говорится в сообщении. Отмечается, что УЕФА обсуждает с городами-хозяевами все вопросы, которые связаны с переносом чемпионата на 2021 год.
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Где пройдет Евро-2020? Бильбао, Рим и Мюнхен под вопросом, Баку, Бухарест и Санкт-Петербург хотят больше матчей
Спорт-Экспресс13 апреля в 11:00
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Политика
Путин сегодня вновь выступит с обращением
Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:20
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Samsung представила в России Galaxy M21 и M11
News.ru 05:48
Общество
Шнуров заявил о заражении коронавирусом
Лидер российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил о заражении коронавирусом во время прямого эфира в Instagram-аккаунте футболиста Александра Кержакова.
Lenta.ru 07:18
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Попавший в больницу в Коммунарке Александр Васильев составил завещание
Историк моды и ведущий передачи «Модный приговор» Александр Васильев, попавший в больницу в Коммунарке, рассказал о состоянии Надежды Бабкиной и своем завещании.
ФАН вчера в 10:19
Политика
В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ
Ранее, как сообщало РИА Новости, директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, с помощью системы залпового огня «Ольха».
RT на русском 02:55
Транспорт
На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки пропусков
В метро из-за проверки пропусков всех граждан образовались очереди. Автомобильные пробки есть почти на всех въездах.
Коммерсантъ вчера в 22:37
Происшествия
На Чукотке обнаружили первого заболевшего с коронавирусом
В Чукотском автономном округе зарегистрировали первого пациента с подтвержденным коронавирусом, сообщается на сайте правительства региона.
РБК 06:45
Шоу-бизнес
В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым
Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru вчера в 11:32
Политика
Норвежский политик обратился к жителям Крыма в связи с коронавирусом
Российская газета 03:53
Общество
Назван последний регион без случаев заражения коронавирусом
В России случаи коронавируса выявили в 84 из 85 регионов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 05:26
Происшествия
СКР завершил расследование катастрофы SSJ-100 в «Шереметьево»
Москва, 15 апреля 2020, 14:13 — REGNUM Следственные органы завершили расследование уголовного дела по факту аварийной посадки пассажирского самолёта компании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), которая произошла 5 мая 2019 года.
REGNUM 07:13
Общество
В Москве аннулируют около миллиона цифровых пропусков
В столице за сутки для передвижения по городу на личном или общественном транспорте оформили 3,2 миллиона цифровых пропусков.
Вести.Ru вчера в 06:11
Общество
В Вязьме почти сто человек заболели коронавирусом в доме престарелых
Повторное тестирование подтвердило заболевание коронавирусной инфекцией у 33 человек, общавшихся с заболевшим сотрудником дома-интерната для престарелых и инвалидов в Вязьме, - сообщает оперативный региональный штаб по борьбе с коронавирусом.
Новые Известия вчера в 06:59
Общество
Генконструктор РКК «Энергия» заразился коронавирусом
Заместитель гендиректора - генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин заразился коронавирусной инфекцией.
ТАСС 06:52
Происшествия
Арестован бывший главный экономист прокуратуры Коми
Фото Виктора Бобыря из архива БНК Постановлением Сыктывкарского городского суда от 15 апреля удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего главного специалиста отдела планирования, труда, финансирования, бухгалтерского учета и отчетности прокуратуры Коми А. Белозерова.
ИА БНК 06:26
Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета вчера в 12:03
Происшествия
В Ленобласти выявили очаг новых случаев заражения коронавирусом
Резкий прирост новых случаев коронавируса в Ленинградской области, где за сутки выявлено 108 заболевших против 35 во вторник, произошел за счет вспышки инфекции в нелегальном хостеле мигрантов - 88 случаев, следует из данных оперативного штаба региона.
РИА Новости 04:53
Энергетика
МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня
По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года.
REGNUM 05:33
Хоккей
Президент «Авангарда» Максим Сушинский может покинуть омский клуб
Сушинский занимает пост президента "Авангарда" с весны 2018 года. При нём омская команда впервые за 7 лет дошла до финала кубка Гагарина.
12 Канал Омск 01:10
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском 05:39
Общество
Число зараженных коронавирусом в Мурманской области за сутки удвоилось
В Мурманской области число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом за последние сутки увеличилось более чем вдвое, сообщил региональный оперштаб.
РИА Новости вчера в 17:37
Хоккей
Билл Питерс стал главным тренером «Автомобилиста»
Бывший тренер сборной Канады по хоккею Билл Питерс возглавил екатеринбургский "Автомобилист".
РИА Новости 07:20
Экономика
Путин заявил о падении розничной торговли на 35%
По словам Путина, падение розничной торговли на фоне распространения коронавируса в России составило 35%.
Инфо24 вчера в 06:58
Политика
СБУ заявила о разоблачении генерала, работавшего на ФСБ
Общение господина Шайтанова с представителями российских спецслужб подтверждено аудио- и видеоматериалами, заявляют в СБУ.
Коммерсантъ вчера в 11:09
Здоровье
В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19
Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
Наука
В Канаде вирусологи обнаружили блокирующий коронавирус препарат
Канадские ученые из Университета Альберты обнаружили препарат, блокирующий размножение коронавируса COVID-19.
МонаВиста 06:09
Здоровье
США могут продлить социальное дистанцирование до 2022 года
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на СNN, в США вероятно будут продлены такие меры социального дистанцирования, как закрытие школ и домашний карантин аж до 2022.
ToDay News Ufa 07:13
Армия и оружие
Bild: Владимир Путин направляет сирийских наемников в Ливию
На востоке и в южных районах Сирии, граничащих с Израилем, «через (псевдо) частную военную компанию Вагнер», Москва вербует и организует боевую подготовку части местного мужского населения для отправки в Ливию, рассчитывая таким образом укрепить национальную армию под командованием генерала Хафтара, противостоящую правительственным силам в Триполи, — пишет Bild (перевод сайта «Инопресса»).
Эхо Москвы 07:10
Общество
Роструд уточнил обязательства по выплатам зарплат на фоне коронавируса
Роструд уточнил обязательства по выплатам зарплат на фоне коронавируса. Разъяснения появились в телеграм-канале сайта стопкоронавирус.рф.
Piter.tv вчера в 11:12