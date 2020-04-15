Коронавирус

REGNUMREGNUMВ УЕФА рассказали об организации Евро-2020

«Предусматривается, что Евро-2020 пройдёт в период между 11 июня и 11 июля 2021 года с тем же графиком матчей и в тех же принимающих городах», — говорится в сообщении. Отмечается, что УЕФА обсуждает с городами-хозяевами все вопросы, которые связаны с переносом чемпионата на 2021 год.
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