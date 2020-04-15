Коронавирус
REGNUMВ УЕФА рассказали об организации Евро-2020
Отмечается, что УЕФА обсуждает с городами-хозяевами все вопросы, которые связаны с переносом чемпионата на 2021 год. Расписание матчей пока официально не утверждено. Напомним, чемпионат Европы по футболу был перенесён с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
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Политика
В США обвинили Россию в кризисе американского здравоохранения
Недавно Госдепартамент обвинил Россию в том, что созданы тысячи аккаунтов, которые штампуют дезинформацию, что пандемию спровоцировали американские вирусологи.
Вести.Ru вчера в 17:39
Политика
ФСБ сообщила о задержании украинских разведчиков в Крыму
«На территории Республики Крым пресечена деятельность главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан»,— сообщили в пресс-службе ФСБ.
Коммерсантъ 09:21
Шоу-бизнес
42-летняя Екатерина Климова опубликовала фото в образе школьницы
Екатерина Климова опубликовала провокационное фото в образе школьницы Напомним, ранее Екатерина Климова делилась с подписчиками, что ей тяжело дается режим самоизоляции.
Вокруг ТВ вчера в 01:37
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости вчера в 13:36
Экономика
Российскому бизнесу дадут деньги для выплаты зарплат
Российский малый и средний бизнес безвозмездно получит деньги от государства на решение самых неотложных задач, сообщил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
Lenta.ru 09:18
Общество
Шнуров заявил, что слова о его заражении коронавирусом были шуткой
Российский шоумен Сергей Шнуров уточнил ранее прозвучавшую информацию о том, что музыкант "болен коронавирусом".
Российская газета 09:25
Здоровье
Меры властей Швеции по борьбе с коронавирусом раскритиковали ученые
По мнению специалистов, дальнейшее следование проложенному шведскими властями курсу может довести смертность от коронавируса в Швеции до уровня Италии.
REGNUM вчера в 07:17
Политика
Ветеранские организации попросили Путина отложить парад Победы
Российские ветеранские организации направили российскому лидеру Владимиру Путину обращение с просьбой отложить парад Победы в Москве, который должен состояться 9 мая.
RT на русском 07:19
Политика
На Украине допустили нанесение ракетного удара по России
Украина может нанести удар по российским объектам реактивной системой залпового огня «Ольха», заявил Директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман.
Известия вчера в 19:39
Здоровье
Роспотребнадзор в Курской области запретил посещать храмы и кладбища
Сегодня во время онлайн-брифинга главный санитарный врач Курской области Олег Климушин рассказал, что подписал постановление, которым запретил посещение храмов и кладбищ.
ГТРК Курск 08:19
Шоу-бизнес
Комик Александр Гудков собрался жениться
Российский комик Александр Гудков рассказал в интервью Ксении Собчак, что полгода назад сделал предложение любимому человеку и собрался жениться.
Lenta.ru 05:53
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру" назвал нулевого пациента с коронавирусом в России.
Газета.Ru 08:17
Политика
«Медуза»: РИА «Новости» по приказу Симоньян опубликовало выдуманную новость о подключении британского премьера к ИВЛ
РИА «Новости» по приказу главного редактора телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян опубликовало выдуманную новость о подключении британского премьер-министра Бориса Джонсона к аппарату ИВЛ.
Медиазона 08:00
Экономика
Кудрин пояснил слова о вложении банков депозитов физлиц в гособлигации
Москва, 15 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Банки во всех странах мира вкладывают свободные средства, в том числе депозиты физических лиц, в государственные облигации.
REGNUM 08:44
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Транспорт
На основных магистралях Кубани появятся карантинные посты
На основных магистралях муниципалитетов Краснодарского края появятся карантинные посты.
ЮГ Times 07:58
Политика
Путин: Важно, чтобы все договоренности по нефти строго выполнялись
Российский президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил министру энергетики Александру Новаку, что все многосторонние договоренности по нефти должны строго выполняться.
РЕН ТВ 09:31
Политика
Россия выясняет роль американской компании в сносе памятника Коневу
Посольство России в США выясняет, как фирма из США Squire Patton Boggs может быть связана со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.
Коммерсантъ 00:24
Общество
В Калининградской области вводят справки для передвижения граждан
Власти Калининградской области ужесточают режим самоизоляции для граждан, который действует в регионе с 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 15:43
Шоу-бизнес
Бывший муж Пелагеи Иван Телегин опубликовал снимок с любовницей
Пелагея сконцентрировалась на карьере, а Телегин открыто строит новые отношения. В Instagram спортсмена появилось семейное фото с Марией.
Киноафиша России 02:58
Происшествия
СК завершил расследование крушения SSJ100 в Шереметьево
Следственный комитет завершил расследование дела о катастрофе Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево в мае 2019 года, под суд пойдет командир экипажа Денис Евдокимов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 06:06
Авто
Автомобили, купленные в кризис, меньше теряют в цене
Автомобили, купленные накануне или во время кризиса, теряют в цене меньше, чем те, которые были приобретены в докризисное время.
Автоновости дня 03:00
Технологии
Apple открыла доступ к статистике передвижений людей
В компании отметили, что статистика анонимна и не раскрывает сведения о перемещении конкретных личностей.
The GEEK 03:13
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru вчера в 06:47
Игры
Обновление движка и 8К-текстуры: для S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky вышел новый графический мод
Энтузиасты из команды Remaster Studio представили новую графическую модификацию для S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky.
3DNews 05:39
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском 05:39
Происшествия
Жительница Шадринска заразила коронавирусом свою маму
Глава города Шадринска Виктор Ермишкин в своём видеорбращении рассказал, что девушка, прилетевшая из Москвы, заразила коронавирусом также свою маму.
Область 45 08:22
Общество
Соловьев отказался от баттла с Уткиным
Телеведущий Владимир Соловьев заявил РБК, что не принимает вызов на рэп-баттл от комментатора и блогера Василия Уткина.
РБК 07:46