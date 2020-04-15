Отмечается, что УЕФА обсуждает с городами-хозяевами все вопросы, которые связаны с переносом чемпионата на 2021 год. Расписание матчей пока официально не утверждено. Напомним, чемпионат Европы по футболу был перенесён с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

В УЕФА рассказали об организации Евро-2020

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