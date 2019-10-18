Футбол

Мойка78Мойка78В УЕФА решили разводить команды России и Косово

Добавим, первый матч должен был состояться в Косово 4 октября, но был перенесен по соображениям безопасности из-за выборов в Косово. Вторую игру планировали на 9 июня 2020 года. Соответствующие решения были приняты рабочей группой европейского футбольного союза по чрезвычайным ситуациям.
Читать в источнике
Комментировать21

Подробнее о событии

Дзюба, Губерниев, Глушаков – лучшие комментарии

Чемпионат10:00

Созин считает, что болельщики команд России и Косова не стали бы устраивать какие-либо инциденты

RT на русскомвчера в 15:50

Колосков: УЕФА принял разумное решение разводить команды России и Косово

РИА Новостивчера в 15:16

Российский футбол отгородили от Косова

Спорт-Экспрессвчера в 15:05

УЕФА будет разводить команды из России и Косово

Sport24.ruвчера в 12:59

Клубы из России и Косово будут разводить на международных турнирах УЕФА

Sport.ruвчера в 13:00

В УЕФА решили разводить команды из Косово и России на международных турнирах

Советский спортвчера в 13:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 15:51, Вашингтон
Политика

Вучич анонсировал встречу с Путиным в Сочи 4 декабря

RT на русском 14:48
Происшествия

Школьный тренер в Орегоне разоружил стрелка при помощи объятий

Телеканал ABC News опубликовал видеозапись с камер наружного наблюдения, на которых видно, как тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ в Портленде (штат Орегона) Кианон Лоу предотвращает трагедию, разоружая студента, который пришел в школу с оружием.
РБК 14:25
Общество

Самую большую тюрьму в мире закроют за $8 млрд и 6 лет

Городской совет Нью-Йорка в четверг проголосовал за закрытие одной из самых больших и самых известных тюрем мира — Райкерс-Айленд.
Коммерсантъ вчера в 09:34
Армия и оружие

На Украине рассказали о способном «дать отпор» России новейшем оружии

RT на русском 15:44
Музыка

Константин Меладзе раскритиковал талантливого участника шоу «Голос»

News.ru вчера в 18:59
Футбол

Аршавин: судья назначил левый пенальти в ворота «Ростова»

Бывший игрок национальной команды России Андрей Аршавин прокомментировал решение судьи назначить пенальти в ворота «Ростова» в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».
Чемпионат 13:41
Происшествия

Появилось видео нападения на полицейского в московском метро

Ранее 19 октября сообщалось, что пьяный мужчина ударил ножом полицейского в подземном переходе возле станции метро «Савеловская».
Lenta.ru 13:40
Политика

Британский парламент одобрил отсрочку Brexit

Британские депутаты приняли поправку по отсрочке Brexit, передает 19 октября ТАСС.
Известия 09:55
Кино

В России в прокат вышел фильм «Малефисента: Владычица тьмы»

Стоит отметить, что эксперты, которые стали первыми зрителями фильма «Малефисента: Владычица тьмы», раскритиковали сюжет.
RuNews24.ru вчера в 11:24
Происшествия

В Красноярском крае объявлен траур

Власти Красноярского края объявили 21 октября днем траура по погибшим при прорыве дамбы, передает 19 октября «Интерфакс».
Известия 07:29
Армия и оружие

Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств

Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
REGNUM вчера в 19:11
Футбол

Тедеско обнулил «Спартак». Первый матч нового тренера красно-белых

Вечерняя Москва 13:34
Кино

Тарантино отказался переделывать фильм для Китая

Рамблер 06:58
Единоборства

Хабиб продолжает перепалку с Конором: в Москве насильников не ждут

"В Москве не ждут насильников", - ответил на это Нурмагомедов. Напомним, что конфликт ирландца с россиянином продолжается с 2018 года.
Газета.Ru 14:27
Происшествия

В Турции погибла пятилетняя девочка из России

Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.
РБК 05:45
Футбол

«Манчестер Сити» одержал победу над «Кристал Пэлас»

«Манчестер Сити» обыграл «Кристал Пэлас» в матче 9-го тура чемпионата Англии.
Soccer.ru 14:23
Армия и оружие

Эрдоган рассказал о поводах для продолжения военной операции в Сирии

Днем ранее Эрдоган заявил, что Турция продолжит военную операцию на северо-востоке Сирии, если достигнутые с США договоренности по отводу курдских формирований не будут выполнены, пишет REGNUM.
Известия 09:59
Армия и оружие

«Уралвагонзавод» оснастил танки российскими тепловизорами

Танки Т-72 оснащались тепловизорами французского производства, однако в 2019 году производитель принял решение отказаться от иностранных комплектующих.
Экономика сегодня 13:49
Политика

Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс

Сенатора Алексея Пушкова не удивили слова экс-депутата Рады Надежды Савченко о бывшем главе государства Петре Порошенко.
РИА Новости 07:19
Происшествия

Севший в Красноярске из-за сообщения о бомбе самолет вылетел в Москву

Известия 09:17
Энергетика

В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера о цене на газ для Украины

Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что согласен с утверждением главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что цена на импортный газ для Украины может стать ниже на 20%.
RT на русском вчера в 10:37
Политика

Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией

Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.
Газета.Ru вчера в 10:32
Футбол

«Аталанта» упустила победу в матче с «Лацио», выигрывая 3:0

Чемпионат 11:13
Общество

Цукерберг ответил на предложение Сандерса избавиться от миллиардеров

Основатель и руководитель Facebook миллиардер Марк Цукерберг, который по версии журнала Forbes входит в десятку богатейших людей планеты, раскритиковал идею изъявившего желание баллотироваться на пост президента США Берни Сандерса, который предложил избавляться от миллиардеров.
РБК 13:19
Авто

Названы регионы России с самым высоким и низким транспортным налогом

Самые высокие налоги за свои машины слабее 101 л.с. платят жители Вологодской, Курской и Оренбургской областей, а также республик Башкортостан и Марий Эл: по 25 рублей за «лошадь».
Автоновости дня вчера в 09:37
Политика

Борисов оценил вероятность нового контракта на поставку ЗРК Турции

RT на русском 14:33
Экономика

Силуанов назвал условия для выдачи кредита Белоруссии

Россия может отказать Белоруссии в выдаче государственного кредита в размере 600 миллионов долларов, заявил первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 11:41
Происшествия

В Нальчике слушатель института МВД погиб после драки в вузе

Слушатель института повышения квалификации МВД в Нальчике погиб после драки с другим слушателем, сообщили в Следственном комитете.
RT на русском 09:39
Футбол

Фергюсон посетил тренировку «Манчестер Юнайтед»

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон был замечен на тренировке команды.
Soccer.ru 11:39
Общество

Суд лишил актрису Бочкарёву водительских прав

Судебный участок мирового судьи №105 признал актрису Наталью Бочкарёву виновной в отказе пройти медицинское освидетельствование и лишил её водительских прав, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 06:33
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное