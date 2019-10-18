Футбол
Мойка78В УЕФА решили разводить команды России и Косово
Добавим, первый матч должен был состояться в Косово 4 октября, но был перенесен по соображениям безопасности из-за выборов в Косово. Вторую игру планировали на 9 июня 2020 года. Соответствующие решения были приняты рабочей группой европейского футбольного союза по чрезвычайным ситуациям.
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Созин считает, что болельщики команд России и Косова не стали бы устраивать какие-либо инциденты
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Советский спортвчера в 13:13
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 15:51, Вашингтон
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Тарантино отказался переделывать фильм для Китая
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«Манчестер Сити» обыграл «Кристал Пэлас» в матче 9-го тура чемпионата Англии.
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РИА Новости 07:19
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Фергюсон посетил тренировку «Манчестер Юнайтед»
Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон был замечен на тренировке команды.
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Суд лишил актрису Бочкарёву водительских прав
Судебный участок мирового судьи №105 признал актрису Наталью Бочкарёву виновной в отказе пройти медицинское освидетельствование и лишил её водительских прав, передаёт ТАСС.
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