Футбол
RT на русскомВ УЕФА утвердили корзины для жеребьёвки Евро-2020
Стал известен состав корзин для жеребьёвки группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020. В первой корзине оказались сборные Бельгии, Италии (хозяин), Англии (хозяин), Германии (хозяин), Испании (хозяин) и Украины.
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Все о группах и корзинах Евро-2020: у России – Бельгия, Дания и Уэльс или Финляндия
Sports.ruвчера в 17:57
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