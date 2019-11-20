Футбол
ProstoProSportВ УЕФА утвердили составы корзин при жеребьевке Евро-2020
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Дата, время, участники, условия. Вся информация о жеребьевке финального турнира Евро-2020
Спорт-Экспрессвчера в 09:40
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Наука
Названа основная причина возникновения рака
Специалисты установили, что причиной возникновения рака становится взаимодействие бактерий и гликопротеина MUC1, который покрывает апикальную поверхность эпителиальных клеток в органах, пишут «Известия» со ссылкой на MedicalXpressэ MUC1 выполняет в основном защитную функцию, но при постоянном воспалении гликопротеин может стать причиной возникновения патогенных процессов.
Политика
Принят закон о признании российских граждан иноагентами
Закон, который допускает признание физического лица иностранным агентом, принят Государственной думой РФ в окончательном третьем чтении, сообщает агентство "Интерфакс".
Футбол
«Ювентус» договорился о приобретении Алексея Миранчука
Издание Sport Mediaset сообщило о том, что летом 2020 года полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук станет футболистом "Ювентуса".
Шоу-бизнес
Комедии рад: 45-летняя Анна Михалкова снялась в нижнем белье
Актриса Анна Михалкова снялась в комедийной картине «Давай разведёмся!» в роли среднестатистической российской женщины.
Общество
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Теннис
Сборная России сыграет с Сербией в четвертьфинале Кубка Дэвиса
Сборная России по теннису вышла в четвертьфинал розыгрыша Кубка Дэвиса по теннису, где встретится с командой Сербии.
Общество
Запуск «Северного потока-2» перенесли
Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
Кино
В прокат вышел фильм «Аббатство Даунтон»
Политика
Захарова пошутила о пропаже сантехники с украинских кораблей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на пропажу унитазов с украинских кораблей, которые РФ вернула Украине.
Происшествия
На Сахалине поезд столкнулся с автомобилем
На Сахалине поезд Ноглики - Южно-Сахалинск столкнулся с автомобилем.
Кино
Вышел тизер «Чудотворцев: Темные века» с Дэниэлом Рэдклиффом
Общество
Кирилл Руки-Базуки показал результат операции
Блогер и герой ток-шоу Кирилл Терешин, более известный под прозвищем Кирилл Руки-Базуки, перенёс долгожданную операцию по удалению искусственных мышц.
Происшествия
Следствие озвучило первые выводы о трагедии на теплотрассе в Пензе
Общество
Минздрав отложил введение новых правил медосмотра водителей
Минздрав отложил вступление в силу приказа о новом порядке медицинского осмотра водителей, сообщил в своем Telegram-канале заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.
Спорт
Руководство ВФЛА временно отстранено из-за дела Данила Лысенко
Кроме Дмитрия Шляхтина и самого Лысенко, временно отстранены исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, президент региональной общественной организации «Федерация легкой атлетики Московской области» Артур Карамян, начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова и тренер прыгунов в высоту и Данилы Лысенко Евгений Загорулько.
Игры
Valve представила трейлер новой игры из вселенной Half-Life
Компания Valve впервые за 12 лет официально представила новую игру из вселенной Half-Life.
Политика
Малайзии предоставят доступ к материалам следствия по делу MH17
Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил Малайзии направить своих специалистов для изучения данных российских экспертов по расследованию обстоятельств крушения Boeing MH17 над Донбассом.
Транспорт
Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров
Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.
Кино
Раскрыт секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»
При съемке интимных сцен в российском кино используются тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.
Армия и оружие
Украинские военные в Донбассе понесли ощутимые потери
Шесть украинских военных получили ранения за прошедшие сутки, говорится в сообщении Операции Объединенных сил (ООС).
Здоровье
Врачи дали советы, как очистить легкие после курения сигарет
Космос
«Хаббл» прислал потрясающее изображение спиральной галактики
Шоу-бизнес
Супруг Лолиты показал, в каких условиях живет с новой возлюбленной
Дмитрий Иванов и Лолита разводятся после девяти лет брака. Супруг пытается наладить отношения с новой возлюбленной Ольгой Кулиевой.
Политика
Путин счел варварскими современные технологии добычи сланцевой нефти
Владимир Путин счел варварскими современные технологии добычи сланцевых нефти и газа.