Футбол

ProstoProSportProstoProSportВ УЕФА утвердили составы корзин при жеребьевке Евро-2020

Составы корзин при жеребьевке финальной стадии Евро-2020 утвердили в УЕФА.
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УЕФА утвердил корзины для жеребьёвки Евро-2020: России точно сыграет с Бельгией и Данией

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УЕФА утвердил корзины для жеребьевки Евро-2020: уже известны 2 из 3 соперников России по группе

Sport24.ru20 ноября в 08:12

Корзины Евро-2020. Сборная России попала во вторую шестерку команд

Бомбардир.ру19 ноября в 17:05

Кто вышел на Евро-2020, расклады на жеребьёвке, инфографика

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С кем, почему и где сборная России сыграет на Евро-2020

Евро-футбол.ру19 ноября в 19:45

Как пройдет жеребьевка финальной стадии Евро-2020

LiveSport.ru19 ноября в 17:46

Россия попала во вторую корзину жеребьевки Евро-2020, Украина — в первую

Спорт-Экспресс20 ноября в 08:23
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В Совфеде отреагировали на планы Ротару выступить в России

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Зидан прокомментировал празднование Бэйла с флагом

Учитывая всё, что сделал Бэйл за время в «Реале», болельщики должны быть с ним.
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В России пройдут испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Новейшие гиперзвуковые противокарабельне ракеты «Циркон» пройдут очередные испытания в акватории Белого моря до конца текущего года.
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К Земле несется опасный астероид, сравнимый с Челябинским метеоритом

Исполнительный директор "Роскосмоса" отметил, что размер небесного тела составляет 10-15 метров — это позволяет сопоставить его с астероидом, который разрушился в районе Челябинска 15 февраля 2013 года.
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Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал своим преемником Путина

Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
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Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин временно отстранен из-за «дела Лысенко»

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин временно отстранен от занимаемой должности, передает Независимый легкоатлетический орган (AIU).
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«Тормунд» подтвердил, что у «Игры престолов» был альтернативный финал

Хивью сообщил, что они и в самом деле сняли альтернативный финал истории.
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Общество

Запуск «Северного потока-2» перенесли

Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
Lenta.ru вчера в 05:49
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В Одесском заливе терпит бедствие танкер «Делфи» под флагом Молдавии

Танкер "Делфи" под флагом Молдавии терпит бедствие в Одесском заливе.
Вести.Ru вчера в 19:15
Политика

В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца

Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 05:15
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В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru 03:15
Авто

Появилось фото салона обновленной Lada 4x4

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Автоновости дня вчера в 01:40
Фигурное катание

Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Газета.Ru 04:29
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Российский футболист Садаев пропал в Турции

Интерфакс-Спорт вчера в 04:56
Общество

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Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
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Курченко получил отсрочку по долгу за уголь Донбасса

«Внешторгсервис» (ВТС), находящийся под операционным контролем бизнесмена Сергея Курченко, получил отсрочку на два года по выплате долга перед промышленными предприятиями и угольными шахтами самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик (ЛНР и ДНР).
РБК 04:31
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Путин назвал чушью изменения правил медосмотра для водителей

Президент Российской Федерации В. В. Путин, узнавший из СМИ грядущие изменения правил получения медсправок для водителей, назвал полной чушью.
Похвистнево-Информ вчера в 19:36
Происшествия

Суд отправил под домашний арест пенсионера за пост в соцсети

Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест Александра Коваленко за посты в соцсетях.
BFM.ru 13:29
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VW T-Cross получит самый мощный двигатель из всех

Американцы пропускают самый маленький внедорожник Volkswagen, T-Cross, но в Европе модельный ряд был расширен, чтобы включить более мощный вариант двигателя.
SpeedMe 13:16
Футбол

Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020

В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
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Бутина начнет работать в аппарате уполномоченного по правам человека

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Мединский: на месте «Соловья» могут построить новый киноцентр

Мединский добавил, что "проблема будет решена": например, на месте киноцентра построят новый, другой вариант - аналогичный объект появится "где-то рядом".
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Ремейк Resident Evil 3 может выйти в 2020 году

Блогер Spawn Wave выпустил ролик, в котором утверждает, что ремейк Resident Evil 3 появится до конца 2020 года.
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Медведев предложил альтернативу четырехдневке

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил способ трансформации четырехдневной рабочей недели.
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МИД Швеции пожаловался на боязнь россиян посещать страну

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что иностранцы не хотят посещать страну из-за её негативного образа за рубежом.
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Власти США разрешили Microsoft продавать Huawei ПО

Позже власти разрешили ряду американских компаний поддерживать с Huawei ограниченные деловые связи.
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Рэй Далио поставил 1 млрд долларов, что рынок акций упадет

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