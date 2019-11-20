Футбол
ProstoProSportВ УЕФА утвердили составы корзин при жеребьевке Евро-2020
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УЕФА утвердил корзины для жеребьёвки Евро-2020: России точно сыграет с Бельгией и Данией
Sport.ru20 ноября в 09:14
УЕФА утвердил корзины для жеребьевки Евро-2020: уже известны 2 из 3 соперников России по группе
Sport24.ru20 ноября в 08:12
Россия попала во вторую корзину жеребьевки Евро-2020, Украина — в первую
Спорт-Экспресс20 ноября в 08:23
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Общество
В Совфеде отреагировали на планы Ротару выступить в России
Глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский прокомментировал планы певицы и народной артистки СССР Софии Ротару выступить на российской сцене.
Футбол
Зидан прокомментировал празднование Бэйла с флагом
Учитывая всё, что сделал Бэйл за время в «Реале», болельщики должны быть с ним.
Шоу-бизнес
Похудевшая Лариса Гузеева сообщила о возвращении к родному цвету волос
Похудевшая Лариса Гузеева сообщила о возвращении к своему родному цвету волос.
Армия и оружие
В России пройдут испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Новейшие гиперзвуковые противокарабельне ракеты «Циркон» пройдут очередные испытания в акватории Белого моря до конца текущего года.
Общество
К Земле несется опасный астероид, сравнимый с Челябинским метеоритом
Исполнительный директор "Роскосмоса" отметил, что размер небесного тела составляет 10-15 метров — это позволяет сопоставить его с астероидом, который разрушился в районе Челябинска 15 февраля 2013 года.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал своим преемником Путина
Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Спорт
Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин временно отстранен из-за «дела Лысенко»
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин временно отстранен от занимаемой должности, передает Независимый легкоатлетический орган (AIU).
Кино
«Тормунд» подтвердил, что у «Игры престолов» был альтернативный финал
Хивью сообщил, что они и в самом деле сняли альтернативный финал истории.
Общество
Запуск «Северного потока-2» перенесли
Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
Происшествия
В Одесском заливе терпит бедствие танкер «Делфи» под флагом Молдавии
Танкер "Делфи" под флагом Молдавии терпит бедствие в Одесском заливе.
Политика
В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца
Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Авто
Появилось фото салона обновленной Lada 4x4
По «технике» машина почти не изменится – появятся лишь новый (доработанный) кондиционер и отопитель салона с электронным управлением.
Фигурное катание
Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Футбол
Российский футболист Садаев пропал в Турции
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Экономика
Курченко получил отсрочку по долгу за уголь Донбасса
«Внешторгсервис» (ВТС), находящийся под операционным контролем бизнесмена Сергея Курченко, получил отсрочку на два года по выплате долга перед промышленными предприятиями и угольными шахтами самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик (ЛНР и ДНР).
Общество
Путин назвал чушью изменения правил медосмотра для водителей
Президент Российской Федерации В. В. Путин, узнавший из СМИ грядущие изменения правил получения медсправок для водителей, назвал полной чушью.
Происшествия
Суд отправил под домашний арест пенсионера за пост в соцсети
Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест Александра Коваленко за посты в соцсетях.
Авто
VW T-Cross получит самый мощный двигатель из всех
Американцы пропускают самый маленький внедорожник Volkswagen, T-Cross, но в Европе модельный ряд был расширен, чтобы включить более мощный вариант двигателя.
Футбол
Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Культура
Мединский: на месте «Соловья» могут построить новый киноцентр
Мединский добавил, что "проблема будет решена": например, на месте киноцентра построят новый, другой вариант - аналогичный объект появится "где-то рядом".
Игры
Ремейк Resident Evil 3 может выйти в 2020 году
Блогер Spawn Wave выпустил ролик, в котором утверждает, что ремейк Resident Evil 3 появится до конца 2020 года.
Общество
Медведев предложил альтернативу четырехдневке
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил способ трансформации четырехдневной рабочей недели.
Политика
МИД Швеции пожаловался на боязнь россиян посещать страну
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что иностранцы не хотят посещать страну из-за её негативного образа за рубежом.
Технологии
Власти США разрешили Microsoft продавать Huawei ПО
Позже власти разрешили ряду американских компаний поддерживать с Huawei ограниченные деловые связи.
Экономика
Пакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель
«Газпром» продал 3,59% своих квазиказначейских акций одному покупателю, свидетельствуют данные Московской биржи.
Экономика
Рэй Далио поставил 1 млрд долларов, что рынок акций упадет
Рэй Далио, миллиардер, основатель хеджфонда Bridgewater Associates LP решил поставить больше одного миллиарда долларов на то, что фондовый рынок рухнет к марту 2020 года.