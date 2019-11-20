Составы корзин при жеребьевке финальной стадии Евро-2020 утвердили в УЕФА.

В УЕФА утвердили составы корзин при жеребьевке Евро-2020

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