Футбол
ProstoProSportВ УЕФА утвердили составы корзин при жеребьевке Евро-2020
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Россия попала во вторую корзину жеребьевки Евро-2020, Украина — в первую
Спорт-Экспресс20 ноября в 08:23
УЕФА утвердил корзины для жеребьёвки Евро-2020: России точно сыграет с Бельгией и Данией
Sport.ru20 ноября в 09:14
«Мним себя бразильцами Скандинавии, а тренер сделал нас Италией». Датчане о Евро и встрече с Россией
Sport24.ru20 ноября в 13:05
Рейтинг Евро-2020 от Лукомского: Бельгия – лучшая, Италия выше Франции, а Россия – Украины
Sports.ru20 ноября в 03:31
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Вассерман прокомментировал планы Ротару выступить в России
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Футбол
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Начало поставок США сжиженного природного газа (СПГ) на Украину связано с желанием Вашингтона заработать.
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Шесть человек пострадали, по предварительным данным, при крупном пожаре в многоквартирном жилом доме в Нижнетуринском городском округе Свердловской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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