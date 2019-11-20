Футбол

ProstoProSportProstoProSportВ УЕФА утвердили составы корзин при жеребьевке Евро-2020

Составы корзин при жеребьевке финальной стадии Евро-2020 утвердили в УЕФА.
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Россия попала во вторую корзину жеребьевки Евро-2020, Украина — в первую

Спорт-Экспресс20 ноября в 08:23

УЕФА утвердил корзины для жеребьёвки Евро-2020: России точно сыграет с Бельгией и Данией

Sport.ru20 ноября в 09:14

УЕФА сформировала корзины для жеребьевки финальной стадии Евро-2020

Советский спорт20 ноября в 08:49

«Мним себя бразильцами Скандинавии, а тренер сделал нас Италией». Датчане о Евро и встрече с Россией

Sport24.ru20 ноября в 13:05

Рейтинг Евро-2020 от Лукомского: Бельгия – лучшая, Италия выше Франции, а Россия – Украины

Sports.ru20 ноября в 03:31

Кто вышел на Евро-2020, расклады на жеребьёвке, инфографика

Чемпионат20 ноября в 01:00

Определены 20 из 24 участников Евро-2020

Матч ТВ19 ноября в 17:23
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РИА Новости вчера в 18:45
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Лавров назвал условие заключения мирного договора с Японией

Признание Японией суверенитета России над южной частью Курильских остров является условием для заключения мирного договора между странами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Газета.Ru 00:49
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В ЦФО будут контролировать движение всех автомобилей, сообщили СМИ

РИА Новости 01:00
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Степанова и Букин стали вторыми в танцах на льду на Гран-при Японии

Российский фигуристы Александра Степанова и Иван Букин стали вторыми в танцах на льду на последнем этапе Гран-при в Саппоро (Япония).
РИА Новости 00:03
Спорт

Комитет WADA рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса, соответствующего Всемирному антидопинговому кодексу.
RT на русском вчера в 23:03
Общество

Вассерман прокомментировал планы Ротару выступить в России

РИА Новости вчера в 21:42
Происшествия

В Оренбургской области произошел пожар на нефтяном месторождении

РИА Новости 00:20
Спорт

Сборная России по пляжному футболу стартовала на ЧМ с победы

Российская газета 00:35
Космос

«Роскосмос» сообщил о приближении к Земле неизвестного астероида

РИА Новости вчера в 14:03
Фигурное катание

Костомаров посоветовал Загитовой и Медведевой завершить карьеру

Известия вчера в 21:10
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
РИА Новости вчера в 11:18
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Представлен электрический бронированный пикап Tesla Cybertruck

Первый электрический пикап Tesla наделен дизайном, радикально отличающимся от любого другого предложения от производителя электрокаров, да и вообще от того, что рисовали самые смелые дизайнеры.
SpeedMe 21 ноября в 23:01
Происшествия

Грузовик взорвался около полицейского участка в Колумбии, есть жертвы

Около полицейского участка в колумбийском департаменте Каука взорвался грузовик, в котором была бомба, в результате инцидента погибли трое человек, еще десять пострадали.
Газета.Ru 00:44
Футбол

«Локомотив» победил «Тамбов» в матче РПЛ

Коммерсантъ вчера в 13:38
Политика

Установлена личность второго участника расправы над солдатом в Сирии

Lenta.ru вчера в 12:30
Хоккей

«Рейнджерс» потерпел поражение от «Оттавы» в матче НХЛ

RT на русском вчера в 23:31
Происшествия

Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком

Газета.Ru вчера в 08:57
Единоборства

Ортис оказался на 7 кг тяжелее Уайлдера на взвешивании

Чемпионат 00:06
Общество

Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение

«Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.
REGNUM вчера в 22:45
Авто

Названы основные ошибки при сезонной смене колес

Журнал "За рулем" назвал основные ошибки, совершаемые автовладельцами при сезонной смене колес.
РИА Новости вчера в 20:06
Теннис

Россия обыграла Сербию и вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

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Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
RT на русском вчера в 11:04
Политика

Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину

Начало поставок США сжиженного природного газа (СПГ) на Украину связано с желанием Вашингтона заработать.
РБК вчера в 21:45
Происшествия

Шесть человек пострадали при пожаре в жилом доме под Екатеринбургом

Шесть человек пострадали, по предварительным данным, при крупном пожаре в многоквартирном жилом доме в Нижнетуринском городском округе Свердловской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости вчера в 14:46
Спорт

World Athletics может полностью исключить ВФЛА из организации

Советский спорт вчера в 14:13
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru вчера в 03:15
Армия и оружие

В России планируют создать группировки боевых роботов

Выполнять боевые задачи без непосредственного участия человека будут группировки боевых роботов, которые планируют создать в России к 2025 году.
REGNUM вчера в 21:15
Футбол

Чалов зимой может перейти в «Челси»

Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов зимой может перебраться на туманный Альбион.
Вести.Ru вчера в 19:11
Экономика

Пакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель

«Газпром» продал 3,59% своих квазиказначейских акций одному покупателю, свидетельствуют данные Московской биржи.
Ведомости вчера в 06:49
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