Пoeдинoк Нypмaгoмeдoвa и Фepгюcoнa, пocтaвлeнный пoд yгpoзy нa фoнe пaндeмии кopoнaвиpyca, cкopee вceгo, yдacтcя cпacти. Пo кpaйнeй мepe, в этoм зaвepил глaвa UFC Дaнa Уaйт. Он нe cтaл нaзывaть кoнкpeтнoe мecтo пpoвeдeния тypниpa, нo oтмeтил, чтo oн тoчнo пpoйдeт бeз зpитeлeй.

В UFC нашли место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

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Общество Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.

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Политика Собянин призвал регионы готовиться к проблемам из-за коронавируса Мэр Москвы, заместитель председателя координационного совета при правительстве по противодействию коронавируса Сергей Собянин 24 марта призвал регионы готовится к возможным проблемам из-за распространения коронавирусной инфекции.

Экономика Qiwi планирует закрыть Рокетбанк Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.

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Происшествия Главный инфекционист Ставрополья уволена Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.

Общество В Испании за сутки от коронавируса умерли более 500 человек В Испании за последние сутки от COVID-19 скончались 514 человек, количество зараженных коронавирусом выросло на 6 тыс. случаев до 39 673, по данным Минздрава королевства, сообщает The Olivepress.Больше всего людей скончались в Мадриде, там умерли 1535 человек из 12 352.